Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Ma vie avec George Orwell

Isabelle Jarry

Isabelle Jarry ouvre Ma vie avec George Orwell par un souvenir fondateur : la découverte de 1984 en 1983, durant un emploi d’étudiante. Elle décrit la lecture comme une expérience à double focale : la fiction totalitaire et son propre quotidien dans un siège social déserté. Le contraste nourrit une réflexion intime sur la portée du roman : « la mécanique implacable d’une intrigue qui avance inéluctablement vers une fin tragique ». Cette première confrontation révèle moins un choc esthétique qu’une prise de conscience politique.

Le récit mêle avec précision autobiographie et biographie orwellienne. Jarry restitue l’enfance d’Eric Blair, « plutôt paisible et champêtre », tout en déjouant les récits rétrospectifs d’un Orwell volontiers porté à noircir ses origines. L’autrice insiste sur la formation du regard : lectures précoces, solitude, pension rigide – autant d’éléments qu’elle relit comme la matrice du futur écrivain.

La narration adopte un rythme souple, associant enquête biographique et résonances personnelles. Jarry excelle à mettre en miroir ses propres expériences – l’Afrique, l’enseignement du français, la confrontation à la misère – avec celles d’Orwell. Le passage où elle décrit les femmes exilées qu’elle forme au français est d’une intensité remarquable : l’une d’elles porte « de larges taches violacées » sur le dos, signe des violences subies. Cette scène fait écho au regard d’Orwell sur les dominés et donne chair à la filiation intellectuelle que l’autrice revendique.

L’écriture, précise et ample, mêle érudition et sens du détail. La syntaxe demeure fluide, souvent introspective, mais toujours au service d’une analyse éclairante : pourquoi Orwell écrit, comment il forge son style, comment naît une conscience politique. Les dialogues apparaissent rarement, mais les citations – notamment celles tirées des lettres d’Orwell – servent de tremplin à l’interprétation.

La force du livre réside dans cette double démarche : comprendre Orwell, mais aussi comprendre ce que lire Orwell fait à une vie. Jarry, dans un geste à la fois critique et personnel, saisit la manière dont une œuvre traverse l’existence et la transforme.

 

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
26/11/2025 à 12:30

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Ma vie avec George Orwell

Isabelle Jarry

Paru le 16/10/2025

192 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113672
9782073113672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.