Isabelle Jarry ouvre Ma vie avec George Orwell par un souvenir fondateur : la découverte de 1984 en 1983, durant un emploi d’étudiante. Elle décrit la lecture comme une expérience à double focale : la fiction totalitaire et son propre quotidien dans un siège social déserté. Le contraste nourrit une réflexion intime sur la portée du roman : « la mécanique implacable d’une intrigue qui avance inéluctablement vers une fin tragique ». Cette première confrontation révèle moins un choc esthétique qu’une prise de conscience politique.

Le récit mêle avec précision autobiographie et biographie orwellienne. Jarry restitue l’enfance d’Eric Blair, « plutôt paisible et champêtre », tout en déjouant les récits rétrospectifs d’un Orwell volontiers porté à noircir ses origines. L’autrice insiste sur la formation du regard : lectures précoces, solitude, pension rigide – autant d’éléments qu’elle relit comme la matrice du futur écrivain.

La narration adopte un rythme souple, associant enquête biographique et résonances personnelles. Jarry excelle à mettre en miroir ses propres expériences – l’Afrique, l’enseignement du français, la confrontation à la misère – avec celles d’Orwell. Le passage où elle décrit les femmes exilées qu’elle forme au français est d’une intensité remarquable : l’une d’elles porte « de larges taches violacées » sur le dos, signe des violences subies. Cette scène fait écho au regard d’Orwell sur les dominés et donne chair à la filiation intellectuelle que l’autrice revendique.

L’écriture, précise et ample, mêle érudition et sens du détail. La syntaxe demeure fluide, souvent introspective, mais toujours au service d’une analyse éclairante : pourquoi Orwell écrit, comment il forge son style, comment naît une conscience politique. Les dialogues apparaissent rarement, mais les citations – notamment celles tirées des lettres d’Orwell – servent de tremplin à l’interprétation.

La force du livre réside dans cette double démarche : comprendre Orwell, mais aussi comprendre ce que lire Orwell fait à une vie. Jarry, dans un geste à la fois critique et personnel, saisit la manière dont une œuvre traverse l’existence et la transforme.