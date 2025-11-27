Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Pourquoi reste-t-on ?

« Dans quoi s’enracine l’amour ? » Telle est la question que se pose Roxanne Bouchard dans le préambule de ce texte, et la réponse qu’elle nous propose est jubilatoire. 

Le 27/11/2025 à 07:00 par Clément Solym

|

Publié le :

27/11/2025 à 07:00

Clément Solym

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

À vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi est-ce qu’on s’est attaché ? Pourquoi est-ce qu’on a voulu être la moitié d’un autre, puis choisi de fonder une famille ? Et pourquoi reste-t-on, alors que les différends se sont accumulés au fil des années, que les enfants nous épuisent et que le quotidien nous lasse ? Pourquoi s’entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir ? J’t’aime encore est un récit qui explore le besoin d’enracinement et la présence dérangeante du doute.

Les éditions de L'aube nous en offrent les premières pages en avant-première :

Roxanne Bouchard enseigne la littérature au Québec. Auteure de nombreux romans, elle est lauréate de plusieurs prix littéraires prestigieux. Elle a déjà publié, chez le même éditeur, trois romans noirs : Nous étions le sel de la mer, La mariée de corail et Le murmure des hakapiks.

Parution le 6 février 2026.

 

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

Commenter cet article

 

J't'aime encore

Roxanne Bouchard

Paru le 06/02/2026

128 pages

Editions de l’Aube

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Scannez le code barre 9782815964128
9782815964128
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Transition écologique : pourquoi les plus pauvres sont en première ligne

« Les pauvres ne sont pas intéressés par l’écologie. » « Les pauvres abîment la planète. » « La lutte contre la pauvreté et la lutte contre les crises écologiques, c’est pas la même chose. » Non : riches ou pauvres, nous ne sommes pas tous égaux face à la pollution. Les quartiers populaires, proches des axes routiers ou des usines, sont bien plus exposés, et leurs habitants sont moins armés pour se protéger.

27/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Neuf Mois d’Enfer sur l’île Saint-Paul

Les Abandonnés de l’île Saint-Paul revient sur l’incroyable histoire de sept employés, six hommes et une femme enceinte, de la société La Langouste française. Laissés en mars 1930 sur l’île Saint-Paul, un îlot battu par les vents au milieu de l’océan Indien, ils avaient pour mission de surveiller les infrastructures de l’entreprise. 

26/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Quatre cadavres et un commissaire mélomane

Ambroise Lecendre, commissaire de police à Clermont-Ferrand, surnommé « Mélo » par ses collègues en raison de son amour pour la musique, doit résoudre quatre meurtres dont les corps ont tous été retrouvés sur le site de l’Écopôle du Val d’Allier, une ancienne gravière industrielle transformée en réserve naturelle.

26/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La Réunion : une mère démunie face à l’exil de son enfant

À La Réunion, Rose, qui n’a que vingt ans, vit tant bien que mal avec ses trois enfants chez sa mère. Harcelée par cette dernière, sans emploi et sans compagnon, elle a du mal à les élever. 

20/11/2025, 08:00

ActuaLitté

L’Envers du Paradis Hawaïen : Ombres, Désirs et Métamorphoses

À Hawaï se débattent des héroïnes malmenées par notre contemporanéité ultra-compétitive, étouffées par leur famille et menacées par des malédictions ou croyances transmises de génération en génération. 

20/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La Nuit où l’Espagne Enchaîna les Gitans

Le 30 juillet 1749, sous le règne de Ferdinand VI, le marquis de la Ensenada décrète la mise en détention de tous les gitans d'Espagne. Cet événement longtemps occulté est considéré aujourd'hui par les historiens comme la première grande rafle de l'histoire européenne et le premier grand projet d'extermination d'une population en Europe.

19/11/2025, 09:00

ActuaLitté

1983 : le choix qui évita une troisième guerre mondiale

Le 26 septembre 1983, à 0 h 17, en pleine guerre froide, le système de surveillance de la base militaire de Serpoukhov-15 sonne l’alerte. Les algorithmes sont formels : un missile nucléaire se dirige vers l’URSS.

19/11/2025, 08:00

ActuaLitté

La ferme des animaux (en cage)

Un père et une mère emmènent leur fils unique, Jonah, passer la journée au zoo. Mais les arrêts qu’ils effectuent d’un enclos à l’autre laissent vite transparaître une vérité élusive, sournoise et menaçante.

19/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Une vie sans repères

Meredith grandit dans la campagne du New Hampshire, au sein d’une de ces « bonnes familles » pour qui les apparences comptent plus que tout. Son quotidien est réglé et elle s’y sent importante et aimée, malgré l’absence d’un père qui s’est remarié très tôt. 

18/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Apprendre à vivre sans toi

Comment reprendre goût à la vie lorsque l’être aimé a disparu ? Dans ce roman autobiographique, Mathieu revient sur les années qui ont suivi la disparition de son mari, Benoît, mort d’un grain de beauté ayant dégénéré en cancer. Il cherche à retrouver un équilibre pour prolonger leur relation fusionnelle tout en demeurant du côté des vivants.

18/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Les derniers jours de la vie de Jean-Jacques Rousseau

Ce roman – le premier du philosophe Jean-Paul Jouary – reconstitue dans les moindres détails les dernières semaines de la vie de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville où le Marquis René-Louis de Girardin l’accueille dans sa propriété. Les derniers jours du promeneur solitaire aux éditions 

Les Impressions nouvelles.

 

 

17/11/2025, 09:30

ActuaLitté

André Breton, Tokyo et un poète introuvable : le roman hallucinant de Chiaki Kawamata

Un inspecteur prend une femme en filature. Il cherche quelque chose, quelque chose qu’il doit absolument récupérer. Cette chose s’est répandue au Japon et il faut à tout prix réprimer son influence. Bond en arrière. L'or du temps de Chiaki Kawamata, aux éditions IMHO, traduction de Patrick Honnoré e Yukari Maeda.

17/11/2025, 08:40

ActuaLitté

Le premier roman de Keanu Reeves arrive en librairie : action, mythes et immortalité

Après la bande dessinée BRZRKR et avant son adaptation cinématographique, Keanu Reeves étend son univers dans un roman co-écrit avec China Miéville. Un récit hybride mêlant action, horreur et quête d’humanité. Le Livre d’ailleurs aux éditions Au diable vauvert, traduction de Nathalie Mège.

15/11/2025, 08:30

ActuaLitté

À 3300 mètres, Gauthier Toulemonde raconte une retraite bouleversante en haute montagne

L’altitude devient une chambre d’échos où se croisent souvenirs, présences mystérieuses et paysages sculptés par le vent. Gauthier Toulemonde y trace un itinéraire intérieur aussi saisissant que son aventure en haute montagne.

15/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Vers Calais : la grande odyssée médiévale de James Meek

Vers Calais, en Temps ordinaire, de James Meek, (trad David Fauquemberg) paraît dans la collection SUITES des Éditions Métailié. Une fresque médiévale ample et picaresque où s’entrecroisent destinées humaines, désir de liberté et menace de la peste noire. Dans l’Angleterre de 1348, trois voyageurs que tout oppose prennent la route de Calais tandis que la Mort noire approche. Un roman foisonnant où passions, croyances et luttes sociales s’entrechoquent dans un Moyen Âge vibrant et déstabilisant.

15/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Sur la route du meilleur café d’Amérique : le road trip d’un Français

Le meilleur café d’Amérique, de François Moreau-Martinez, paraît aux éditions Gospel. Entre road-trip halluciné et confession intime, le journaliste musical traverse les États-Unis à la poursuite de mythes déjà en train de s’effondrer, un gobelet de café brûlant à la main. Un livre où l’on suit un homme qui vieillit, une génération qui doute, et un pays qui se raconte encore comme une promesse, alors même que tout semble sur le point de s’écrouler.

14/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Comme pour se battre : grandir entre Alger et Villetaneuse

Dans Comme pour se battre, premier roman d’Hélène Lotito publié aux Éditions Fugue, une jeune fille quitte l’Algérie de la décennie noire pour découvrir, en France, la douleur de l’exil et la force de la liberté.

 

14/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La Réunion entre mythe et Histoire : Une île à l’envers

Une île à l’envers, Léa Arthemise (Héliotrope). Sur l’île Bourbon devenue La Réunion, un mythe de pirate embrase les imaginaires et fissure les vies : une chasse au trésor lancée en 1730 par La Buse hante Jo et les siens, révélant l’envers d’un territoire tiraillé entre empire colonial et République.

 

13/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Une montagne mystérieuse au cœur du nouveau roman de Ronan Hession

Dans La Montagne Fantôme, de Ronan Hession, traduit de l’anglais (Irlande) par Charles Roux, une montagne surgit du jour au lendemain aux abords d’une ville paisible, bouleversant les vies et révélant la beauté fragile de l’humanité.

13/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Deux vies qui ne se croisent pas

Naguère, à sa demande à elle, il l’avait guidée au sommet de cette montagne des Alpes. Ensemble, ils avaient cheminé et depuis le haut, ils avaient scruté les paysages, ceux qui s’ouvraient et ceux qui, tapis au-delà des horizons, aiguisaient leur conscience du monde. Et puis elle était repartie dans son pays. Le voici de retour sur ces pentes, seul cette fois.

12/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le dernier amour de Stendhal

Sigisbée : chevalier servant d’une dame, choisi par son mari, qui s’engage à l’assister et à l’accompagner en toutes circonstances, palliant ainsi les absences, ou parfois l’indifférence, de celui-ci. La pratique est courante dans l’Italie du XVIIIe siècle.

12/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Un face-à-face entre mensonge et création

Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l’inspiration en Italie, s’installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c’est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l’œuvre. Le souci, c’est que l’écrivain en question, Nick Tosches, est mort depuis deux ans ! Déstabilisé, le Français cherche à comprendre.

11/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Hauts de Hurle-Vent dans une version collector illustrée, avant le film

Les Hauts de Hurle-Vent est le chef-d’œuvre unique d’Emily Brontë, romancière et poétesse anglaise née en 1818 et morte en 1848 dans le Yorkshire. Elle y a grandi entourée de paysages sauvages, qui ont profondément marqué son imaginaire et imprégné toute son œuvre. Publié pour la première fois en 1847, ce roman s’impose comme un monument de la littérature romantique et gothique. 

 

11/11/2025, 08:00

ActuaLitté

À Laâyoune, même le foot est politique

C’est la fin de l’année scolaire au lycée Tanmiya de Laâyoune, au cœur de la colonie marocaine du Sahara occidental. En cette fin de juin, Daha et ses camarades de classe, sahraouis comme lui, assistent au dernier cours de l’année. C’est le moment que choisit leur professeur d’histoire, contempteur des revendications d’indépendance sahraouies, pour une ultime humiliation. Pour Maalouma, jeune militante déterminée, cette injure impose un acte de protestation. 

11/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Un livre à dévorer : Alain Kruger met la culture à table

Alain Kruger met les petits plats dans les grands avec On ne parle pas la bouche pleine : un festin littéraire et culturel inspiré de son émission de France Culture, où la gourmandise devient un art de vivre et de penser.

 

07/11/2025, 08:01

ActuaLitté

Une saga familiale entre exil, mémoire et révélation

Arethusa Clayton meurt comme elle a vécu : libre. Elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline d’Irlande, forçant sa fille Faye à retourner sur les terres d’un passé longtemps tu. Le destin des Deverill — Filles d’Irlande, tome 4, de Santa Montefiore, traduit de l’anglais par Stéphanie Leignel et Dominique Haas, promet un nouveau dépaysement.

07/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Le poids de l'exil, et celui du retour

Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.

06/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Retrouver les siens après tant d’années

De 1956 à 2024, ce roman choral suit une famille wendat (qu'on appelait autrefois « huronne ») disloquée par les politiques de placement et d’adoption imposées par l’État canadien.

06/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Maradona, génie, mythe et miracle

Voici un hymne à Maradona, l’un des plus grands artistes du XXe siècle avec Picasso et la Callas, dixit Bernard Morlino. Alors que l’on s’apprête à célébrer, le 25 novembre prochain, les cinq ans de la disparition du champion, Bernard Morlino s’adresse directement au fuoriclasse (surdoué) dans un soliloque émouvant, intime, qui refuse le deuil. 

05/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Un jeune homme face à un choix entre l’art et la vie réelle

C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter. 

05/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le roman qui met des mots sur le silence des familles

« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».

05/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Neuf récits pour comprendre la naissance d’un poète majeur, Rainer Maria Rilke

Sélection de neuf nouvelles de jeunesse de Rilke, écrites entre 1897 et 1901. Textes expérimentaux d'un jeune poète, peuplés de personnages énigmatiques et d'épisodes aux multiples facettes 

04/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Une histoire d’amour brisée par la surveillance d’État

Avec Les jeux heureux de l’enfance, Charlotte Gneuss s'impose comme l’une des nouvelles voix littéraires les plus remarquées en Allemagne. Hautement récompensé, ce premier roman séduit par son intensité, son intelligence et la justesse de son regard sur une époque encore douloureuse : celle de la RDA des années 1970.

04/11/2025, 07:00

ActuaLitté

La fragilité de l’homme derrière la légende

IL a vaincu le diable, IL a vaincu la guerre ; avant de disparaître, IL avait déjà tout remporté. Pas Dieu, non, mais le plus grand sportif de tous les temps, celui qui n’a jamais quitté la première place dans le cœur des hommes. 

03/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Le pouvoir fantastique des mots

Entre illusions et désillusions, la vie d’un écrivain – surtout lorsqu’il est dramaturge – oscille souvent entre grands espoirs et cruelles attentes. Le héros de ce premier roman, jeune auteur prometteur, en fait l’expérience : il rêve simplement que sa pièce, d’une rare concision, soit enfin lue : Une relation phénoménale de Nicolas Doutey.

03/11/2025, 08:30

ActuaLitté

Le nouveau Largo Winch dévoile une facette intime et tourmentée du héros

Le milliardaire justicier imaginé par Jean Van Hamme et Philippe Francq revient sur le devant de la scène. Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième album de la série culte, paraîtra le 7 novembre 2025 aux éditions Dupuis. Cette nouvelle aventure marque un tournant majeur : l’arrivée de Jérémie Guez au scénario, romancier et cinéaste reconnu, qui insuffle à la saga une profondeur inédite.

03/11/2025, 07:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Pourquoi Sean Duffy reste l’un des flics les plus attachants du roman noir contemporain

McKinty est l’un des auteurs de polars anglo-saxons les plus attachants, tout comme son héros Sean Duffy, le seul flic catholique de la police protestante d’Ulster. On retrouve ici aussi bien l’humour sarcastique que le stress des années 80 et des « Troubles » qui font tout le charme de cette solide série irlandaise.

26/11/2025, 21:13

ActuaLitté

Un missel pour poète maudit : (re)découvrir Sagesse de Verlaine

Qui connaît déjà Sagesse possède ses vers les plus beaux, peut raconter Verlaine en prison, le recueil mystique venu après des excès. Et voici qu’un livre vient rappeler que ce fut aussi un objet : un livre pensé comme tel, avec son papier, ses bois gravés, son architecture visuelle. Avec ce fac-similé de l’édition Ambroise Vollard de 1911, illustrée par Maurice Denis et gravée par Jacques Beltrand, on ne le lit plus tout à fait de la même façon : le recueil parle avec une étrange ornementation.

26/11/2025, 18:22

ActuaLitté

Datura

26/11/2025, 16:00

ActuaLitté

Au grand jamais : la quête bouleversante d’une fille pour retrouver sa mère

Le Prix de la Porte Dorée, qui distingue des œuvres travaillant les questions d’exil, de migration et d’identités plurielles, vient d'élire Au grand jamais pour l'édition 2025. Le roman de Jakuta Alikavazovic livre un paysage littéraire où récit intime et enjeux collectifs sont indissociables.

 

26/11/2025, 12:51

ActuaLitté

Pourquoi Moheeb sur le parking mérite de devenir un classique contemporain

Lauréate du prix Porte Dorée 2025 en catégorie bande dessinée, Clara Lodewick publiait chez Dupuis Moheeb sur le parking. Une bande dessinée sur laquelle nous reviendrons dans un prochain podcast. Mais qui mérite un éclairage tout particulier. 

26/11/2025, 12:42

ActuaLitté

Ma vie avec George Orwell

26/11/2025, 12:30

ActuaLitté

Des ombres sur le foyer : quand la SF s'invite au coeur du logis

Pionnière de la science-fiction féministe des années 1950, Judith Merril est également l’une des premières autrices à adopter un point de vue domestique dans un contexte apocalyptique. Des ombres sur le foyer, réédité en français aux éditions Argyll (trad. Alexane Bébin), dynamite les codes de la SF de l’époque en proposant un texte centré sur le foyer en pleine catastrophe nucléaire, à la place des exploits militaires ou scientifiques habituels.

25/11/2025, 18:00

ActuaLitté

Élégie des Appalaches : chanter les backwoods

Intellectuelle, féministe, et militante américaine, bell hooks est une figure littéraire qu’on ne devrait pas avoir à présenter. Son travail, en particulier ses essais, a permis de mettre en lumière l'invisibilisation des femmes noires dans la société. Toujours avec justesse, toujours avec humilité, elle a proposé des écrits d’une qualité indéniable. Les éditions Les Prouesse proposent ici de se plonger dans une traduction d’un recueil de poésie foncièrement intime, qui plonge en plein cœur de l’enfance de bell hooks. 

25/11/2025, 10:31

ActuaLitté

Thriller en aéroport : Estelle Tharreau signe un roman difficile à lâcher

Un aéroport bloqué par la neige et la glace. Quelques personnages cloîtrés dans cet espace confiné. Quels liens y’a-t-il entre eux ? Dans ce thriller énigmatique, Estelle Tharreau garde toutes les cartes en main jusqu’au dénouement surprise.

25/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les Réveillés de la vie et Les Irréductibles de Zoé Oldenbourg

Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.

Par Nicolas Acker.

23/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Diagnostics

22/11/2025, 13:56

ActuaLitté

Armelle et Mirko L'étincelle

22/11/2025, 09:08

ActuaLitté

Un James Bond égaré en Polynésie

Ce vrai-faux polar aux allures de parodie de James Bond cache un portrait sans concession d'un Tahiti soi-disant paradisiaque et une critique féroce des essais nucléaires français. Attention, une histoire peut en cacher une autre ! 

22/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Le béton et le bambou

21/11/2025, 20:28

ActuaLitté

L'instrument-monde. Une histoire globale de la musique

21/11/2025, 19:12

ActuaLitté

Les princesses sacrifiées : vies parallèles de deux filles d’Espagne

C’est à un exercice particulièrement délicat que s’est attelée, pour son premier livre, la docteure en civilisations hispaniques Dounia Tengour : la biographie croisée. Le risque est de perdre lectrices et lecteurs dans des chronologies entremêlées, auxquelles s’ajoutent des enjeux géopolitiques et diplomatiques. 

21/11/2025, 19:08

ActuaLitté

Astérix empereur, McFadden impératrice : le marché verrouillé

Astérix, femmes de ménage, tueurs en série et ados maudits : le top Edistat du 10 au 16 novembre offre un instantané de ce que la France lit quand les jours raccourcissent. On y voit cohabiter la BD patrimoniale, le Goncourt 2025, le thriller industriel et la charité de poche. 

21/11/2025, 17:48

ActuaLitté

Expérience de la vie d’usine de Simone Weil : une amoureuse d’humanité

En 1934, Simone Weil part travailler en usine, la jeune professeuse découvre le monde ouvrier et sa déshumanisation. La précarité du travail, les salaires trop bas, la mécanisation et la répétition des tâches font de cette immersion, une profonde expérience humaine. 

21/11/2025, 08:00

ActuaLitté

La nuit barbare, écrire pour consoler l’enfance

20/11/2025, 09:34

ActuaLitté

Le bruit et la fureur, nouvelle traduction

19/11/2025, 18:41

ActuaLitté

Redonner vie à Milady : une voix de femme dans l’ombre de Dumas

Dans cet excellent récit d'aventures, véritable histoire de cape et d'épée, l'auteure décrypte les interstices et les ombres de la saga d'Alexandre Dumas pour nous faire entendre « une voix de femme au temps des hommes ». Une brillante réhabilitation de Milady de Winter.

19/11/2025, 11:24

ActuaLitté

L'Hôtel du Nord

18/11/2025, 19:09

ActuaLitté

Le Cercle des Écrivains Sigma de Florian Mazé : le cercle des poètes inconnus.

Depuis 2019 avec le premier opus de sa trilogie, 2193: Le Crépuscule des humanistes, Florian Mazé explore le futur pour dénoncer notre présent. Chroniqueur d’un futur « low tech punk », résolument politiquement incorrect, irrévérencieux, il ne manque pas d’humour pour nous raconter un avenir pas radieux mais heureux, dans lequel le policé, le conformisme et la complaisance n’ont pas leur place.

17/11/2025, 17:02

ActuaLitté

Les Universalistes

17/11/2025, 13:00

ActuaLitté

Le texte littéralement le plus incandescent de l’année

Avec Petit éloge du feu de cheminée, Emmanuelle Favier construit un texte hybride, à mi-chemin de l’essai intime et de la déambulation littéraire. Le livre s’ouvre sur une scène fondatrice où l’enfance se cristallise autour d’un foyer devenu matrice symbolique : la bibliothèque familiale. L’autrice évoque ce lieu comme « la pièce essentielle, fondatrice : la bibliothèque », où se trouvait la cheminée dont le souvenir « conditionna grand nombre de mes goûts esthétiques ». Ce rapport charnel au feu irrigue tout le récit.

17/11/2025, 12:31

ActuaLitté

Ghizlan Touati, voix libre des résistances féminines

Ghizlan Touati forge une langue nouvelle pour dire dans un style ironiquement ravageur la précarité des existences féminines et leurs révoltes contre le conservatisme social et les dominations institutionnelles.

17/11/2025, 12:21

ActuaLitté

Des motifs et des échos

Lionel Ray, avec Les récits de l’ombre (Gallimard, coll. Blanche, novembre 2023), continue sa grande litanie du temps. Par Alex Delusier.

17/11/2025, 11:55

ActuaLitté

Quand une enfant part seule dans la forêt… et découvre l’indicible

La Vouivre, la forêt et l’enfance : Bérengère Cournut signait voilà quelques années un texte surprenant autant qu’envoûtant. Un voyage mystique dans les sous-bois : le texte avance comme une marche — tantôt légère, tantôt heurtée — et révèle, au fil des vers, une fratrie solaire confrontée aux mystères du monde. Il vient de ressortir dans la collection poche du Tripode, Météores, à redécouvrir donc...

17/11/2025, 10:04

ActuaLitté

Abraxas

17/11/2025, 09:43

ActuaLitté

Chaud devant !

15/11/2025, 11:34

ActuaLitté

Petites histoires de cuisine

15/11/2025, 11:24

ActuaLitté

The Notorious Virtues

14/11/2025, 17:10

ActuaLitté

Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.

14/11/2025, 15:30

ActuaLitté

Cassandra Khaw donne une voix à l’indicible avec Chanter le silence

Chanter le silence (Argyll éditions) est le deuxième tome de la série Persons non grata de Cassandra Khaw, qui débute avec Briser les os (trad. Marie Koullen). Bien que les opus peuvent se lire indépendamment, Chanter le silence s’inscrit dans la même veine que son prédécesseur, mêlant horreur lovecraftienne et affirmation de son existence.

14/11/2025, 12:08

ActuaLitté

Le livre qui révèle la vraie histoire secrète de la Country

Avec Au cœur de la Country, Clovis Goux remonte le fil d’une légende qui, loin d’être une simple esthétique de cowboys, s’impose comme une épopée culturelle traversant un siècle et demi d’histoire sociale, religieuse et musicale. Le livre s’ouvre sur les racines spirituelles du genre, plongeant dans les hymnes protestants, les ballades appalachiennes et les premières mélodies portées par des communautés isolées où la musique tenait lieu de langage commun.

14/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Quand Greta Thunberg devient poésie : le cri écologique mis en vers

Dans Poétique d’un désastre annoncé, neuf discours de Greta Thunberg sont traduits de l’anglais au français (éditions La Page Blanche). Cette dernière cherche, par la répétition et l’invective, à susciter l’émotion ; à faire vibrer la corde sensible des politiques tout en mobilisant une seule référence scientifique — le chapitre 2 du rapport SR15 du GIEC publié en 2018. par Sandrine Daraut.

14/11/2025, 09:17

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.