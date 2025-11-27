À vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi est-ce qu’on s’est attaché ? Pourquoi est-ce qu’on a voulu être la moitié d’un autre, puis choisi de fonder une famille ? Et pourquoi reste-t-on, alors que les différends se sont accumulés au fil des années, que les enfants nous épuisent et que le quotidien nous lasse ? Pourquoi s’entêter à aimer encore quand il serait si facile de partir ? J’t’aime encore est un récit qui explore le besoin d’enracinement et la présence dérangeante du doute.

Les éditions de L'aube nous en offrent les premières pages en avant-première :

Roxanne Bouchard enseigne la littérature au Québec. Auteure de nombreux romans, elle est lauréate de plusieurs prix littéraires prestigieux. Elle a déjà publié, chez le même éditeur, trois romans noirs : Nous étions le sel de la mer, La mariée de corail et Le murmure des hakapiks.

Parution le 6 février 2026.

