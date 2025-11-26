Bang! lance une révolution mobile : la BD verticale débarque en France et aux États-Unis

Officiellement lancée en France et aux États-Unis, la plateforme veut rapprocher les codes du webtoon et le patrimoine du neuvième art, sans jamais trahir les œuvres d’origine.

Dès son annonce, la promesse est claire : offrir une lecture fluide, adaptée à l’écran, où chaque série est repensée dès la conception. Un travail minutieux, conçu pour respecter le rythme graphique. « Les histoires n’ont pas vieilli — c’est le format qui l’a fait », souligne Clément Cousin, fondateur de Bang !, convaincu que la verticalité peut donner une nouvelle impulsion à des licences historiques.

Une technologie au service des auteurs

Clément Cousin insiste sur un point : la plateforme ne vise pas à « refaire les œuvres » et rappelle ne « jamais toucher à l’édito » pour défendre une liberté créatrice totale, tout en maîtrisant parfaitement les codifications du médium classique.

L’un des enjeux majeurs réside dans la verticalisation : smart-cropping, gestion des bulles, respect du ratio original… Un travail rendu possible par une expertise technique poussée, notamment en matière d’IA, permettant de recréer « l’espace laissé par l’auteur » sans en altérer l’intention.

Les cycles de production s’en trouvent bouleversés : un album de 48 pages peut être adapté en « une dizaine d’heures », un gain de temps inédit selon le fondateur.

Dix-sept éditeurs déjà embarqués

Pour convaincre, Bang ! a misé sur un argument simple : la mise en valeur. La plateforme s’est déjà entourée de 17 maisons d’édition, parmi lesquelles Casterman, Futuropolis, Daniel Maghen pour la France, et, côté américain, Dynamite Entertainment, Tokyopop, Red 5 Comics, Hermes Press ou encore Ablaze.

« Les contrats avancent plus vite que prévu », confie le fondateur, qui observe un rapport différent à l’œuvre de chaque côté de l’Atlantique : une approche plus patrimoniale en France, plus commerciale aux États-Unis — et donc souvent plus rapide dans l’exécution contractuelle.

Un modèle économique assumé

Bang ! opte pour un freemium flexible, avec plusieurs épisodes offerts avant l’apparition d’un paywall. L’abonnement global, non indexé sur un prix unitaire, s’affiche à 7,99 € par mois, 3,99 € par semaine ou 69,99 € à l’année. Le tout fonctionne via un prorata du temps de lecture, une redistribution pensée pour garantir une rétribution « juste et transparente » aux artistes, les commissions des stores étant prises en charge par Bang!.

Vers un écosystème international

L’ambition est large : accueillir des créateurs indépendants, soutenir de nouvelles séries, et s’étendre très vite en Asie. Cousin prévoit de signer un premier éditeur japonais d’ici la fin de l’année, convaincu que le manga se prête naturellement à la lecture verticale. Un projet de logiciel de traduction est également en cours pour élargir la circulation des œuvres.

« Ce n’est pas juste une question de technologie, mais de narration », résume le fondateur. Une manière de rappeler que Bang ! ne cherche pas à remplacer la BD imprimée, mais à proposer un autre espace, agile, immersif, ouvert, pour rencontrer les lecteurs d’aujourd’hui.

Par Victor De Sepausy

