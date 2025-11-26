Face aux agressions, des libraires appellent à une riposte antifasciste

Au sein de ce collectif, un employé de librairie revient auprès d’ActuaLitté sur l’origine de l’initiative : « On se réunit depuis quelque temps autour de la question des violences en librairie qui tendent à se multiplier. Après l'attaque des librairies Petite Égypte, à Paris, et Transit, à Marseille, on a collectivement décidé d'organiser un rassemblement pour visibiliser ces agressions et envisager la suite. »

« L’extrême droite et ses relais s’en donnent à cœur joie »

Sous le titre Riposte Antifasciste, le collectif accompagne son appel d’un texte direct : « Agressions, intimidations, tags à l'acide sur des vitrines… on en passe et des aussi pourries ! Depuis quelques temps l'extrême-droite et ses relais s'en donnent à cœur joie dans les librairies. »

Les exemples cités dressent un tableau détaillé : « Pour un album de coloriage sur la Palestine, ils menacent des libraires de mort ; pour le manque de visibilité d'un ouvrage d'extrême droite, ils appellent au licenciement de salarié.es. Des livres (de gauche) trop visibles, des torchons (racistes) invisibles : il y a toujours une bonne raison pour eux de s'attaquer aux libraires. »

À LIRE - Des librairies attaquées pour leurs livres : l’inquiétante dérive

Le texte pointe également les agissements de ce qu'il désigne comme des « groupes sionistes » qui « ont réellement pris la confiance et vu leurs actions payer au Conseil de Paris par un vote de blocage de subvention à 40 librairies indépendantes sous couvert d'une lutte contre l'antisémitisme ».

Le libraire précise ce point, pour éviter les malentendus : « Il y a énormément d’attaques liées au conflit israélo-palestinien. Elles portent sur des livres qui témoignent de la situation à Gaza, en Cisjordanie ou en Israël. Et ce sont des personnes qui revendiquent les actions d’Israël comme légitimes, reprenant les éléments de langage de groupes sionistes. »

Pour rappel, le groupe Changer Paris (Les Républicains) a voté contre une subvention municipale de 500.000 € destinée à 40 librairies indépendantes, au motif que Violette and Co a diffusé le livre From the River to the Sea, jugé par la droite comme « antisémite » et « glorifiant le Hamas ». Aurélien Véron (LR) a revendiqué ce blocage après avoir demandé, sans succès, un vote séparé pour isoler la librairie féministe et LGBTQ+.

La majorité municipale - socialistes, communistes et alliés - a notamment dénoncé une instrumentalisation politique, parlant de censure et d’atteinte à la liberté d’expression, quand le SLF a regretté « amèrement » une décision qui pénalise 39 établissements sans lien avec la polémique.

Une nouvelle délibération doit être présentée en décembre, nous a confirmé l’adjoint au commerce Nicolas Bonnet-Oulaldj, précisant que la subvention sera soumise de nouveau dans sa version initiale.

Des employés en première ligne

Si la tribune du SLF et de plusieurs institutions souligne un « risque pour la liberté d’expression des librairies », le salarié interrogé regrette : « On parle beaucoup de la librairie en général et assez peu des employés qui vivent cette violence au premier poste. »

Il décrit le quotidien de celles et ceux qui gèrent les tables, les rayons, les mises en avant : « Dans pas mal de librairies, le conflit porte sur les livres qu’on aurait sur table ou pas. Très souvent, la réponse de la direction est de retirer les livres qui posent problème. En tant que tel, cela légitime l’action des groupes qui viennent faire pression. »

Et parfois, la pression vient aussi de l’intérieur : « Il a pu y avoir des remontrances du côté de la direction. Pas forcément explicitement, mais ce sont les employés qui se retrouvent mis en défaut. On est en première ligne pour recevoir ces attaques, sans forcément se sentir soutenus. »

Il rappelle un précédent notable : « Pour les ouvrages d’extrême droite, c’est moins présent en ce moment. Mais il y a eu des problèmes avec Transmania [ouvrage de la maison Magnus, qui publie aussi la revue d'extrême droite La Furia, NdR], par exemple. À la Fnac Saint-Lazare, il y a eu beaucoup de pressions pour savoir si ce livre serait sur table. Des militants venaient, parlaient fort, créaient un esclandre, nous accusaient de censure. C’est typiquement leur manière d’opérer. Ils se donnent en spectacle, public, accusatoire. À nous de répondre, de prouver qu’on a le fonds. C’est habile et épuisant. »

Le communiqué du collectif dénonce des situations où les directions « cèdent aux intimidations au lieu d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (coucou l'article L.1421-1 du Code du travail) ».

Il insiste plus généralement sur la fragilité structurelle des équipes de librairie : « La pression monte et la polarisation entre patrons et salarié.es s'intensifie. Les libraires, souvent en équipe réduite, parfois isolé.es, se retrouvent à subir les choix éditoriaux d'un patron qui, lui, se dédouane de tout au nom du Commerce. »

Rendez-vous le 27 novembre

Le collectif appelle à une réponse collective, assumée : « Face à une extrême-droite qui ne recule devant aucune violence, qui agit en réseaux et qui ne cesse de se victimiser à mesure qu'elle gagne du terrain, il est urgent de se réunir et d’affirmer une position antifasciste. »

À LIRE - Subvention bloquée par la droite : Paris Librairies dénonce une manœuvre politique

Un rassemblement est donc organisé le jeudi 27 novembre, à 20h, Place de la République, à Paris. L’objectif : faire nombre, se soutenir et préparer des actions concrètes.

Le collectif annonce déjà la prochaine étape : « Pour organiser la suite, se rencontrer, partager les expériences vécues au travail et réfléchir à toutes les façons de se mettre en action collectivement : on propose une nouvelle réunion entre employé.es au mois de janvier. »

Crédits photo : Riposte Antifasciste

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com