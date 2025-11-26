Illustrateurs et auteurs : une précarité qui use le corps et l’esprit

C’est aussi un voyage de choisir cette vie de dessinateur, d’auteur, d’illustrateur. La choisit-on vraiment en connaissance de cause ? On s’y prépare souvent par des études artistiques ou une formation littéraire mais les hasards, la chance et les chemins de traverse peuvent aussi bien conduire à emprunter une voie artistique pour un temps ou pour la vie.

Il n’y a aucune assurance à durer dans ces métiers, aucune prime d’ancienneté, aucun avancement automatique. Tout est toujours à refaire. Même un succès ne vous protège pas de manière certaine ou durable. Et pour ceux qui ne connaissent pas de succès majeur mais qui vivotent de pige en pige, de contrat en contrat, la précarité est une compagne fidèle.

On ne sait pas ce que l’on fera dans six mois, aura-t-on du travail ? Ce projet déjà reporté se fera-t-il ? Pour supporter cette incertitude constante, on acquiert une plasticité remarquable, à l'affût de toute opportunité, cherchant à convaincre, séduire nos interlocuteurs décisionnaires. Il faut éviter de faire toujours la même chose tout en restant identifié, jongler entre les contraintes, souvent accepter toute proposition, s’arranger avec les délais, travailler tard. Tout cela n’est pas si facile et devient périlleux quand la famille s’agrandit.

Le prix à payer de cette insécurité devient plus lourd, physiquement et mentalement. La pression et le stress oxydatif produisent alors leurs effets délétères.

Si j’ai pu, cahin-caha, arriver jusqu’à l’âge de la retraite (bousillée par ailleurs par l’AGESSA) en pratiquant mon métier, c’est peut-être grâce à une forme de talent, limité mais têtu. Mais c’est aussi pour certaines raisons extérieures qui sont importantes à détailler.

Tout d’abord, j’ai commencé à une époque où l’imprimé, livres et journaux, avait encore une vraie suprématie dans les usages. Par conséquent, les tarifs des piges étaient corrects, surtout pour un jeune illustrateur sans famille à charge. Depuis, cela a bien changé. Qu’elle ne fût pas ma surprise quand un ami me rapporta, de la bouche même du directeur artistique d’un journal pour enfants, que les tarifs n’avaient pas évolué depuis le passage à l’euro.

Soit plus de 20 ans… On m’a proposé un travail pour un livre au même tarif que dix ans plus tôt. Il me fallait sortir une calculette du site de l’INSEE pour faire comprendre que cela revenait à me payer 20% de moins qu’à l’époque. Impossible de « marger » dans ces conditions, de provisionner une partie des sommes gagnées pour les « imprévus », les « trous d’air » inévitables. Ainsi, sous le vernis symbolique accordé à « l’Auteur », la précarité devenait la règle.

Heureusement pour moi, j’avais bien plus tôt réussi à convaincre un banquier que j’avais un avenir. Car décrocher un prêt immobilier avec ce statut précaire est une vraie difficulté. Et bien pire aujourd’hui où le prix de l’immobilier a atteint des proportions qui rendent quasi impossible l’acquisition d’un bien en tant que primo-accédant.

Pour aller vite, l’autre changement majeur pour la jeune génération, c’est bien sûr l’IA qui va mettre à mal tout le secteur, toute la chaîne de valeur.

Entre la nécessité pour les pouvoirs publics de ne pas rater le train de l’IA, présenté comme un nouvel Eldorado stratégique, et la protection des droits des auteurs, pillés par l’IA « générative », on devine facilement comment se feront les arbitrages. Les auteurs, irremplaçables historiquement et symboliquement aujourd’hui remplacés si facilement par un clic, un petit « prompt » innocent.

Dans ce contexte, quel avenir pour nos métiers sans la protection d’un revenu de continuité ?

À LIRE - Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

Trop proche de la retraite, je ne profiterai pas à titre personnel de cette avancée mais elle m’apparaît comme essentielle. Derrière la continuité de revenus, il s’agit aussi de protéger une continuité culturelle, celle du rôle des artistes-auteurs dans notre société, et même une véritable continuité d’humanité.

Crédits illustration : cottonbro studio - Pexels

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com