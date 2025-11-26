France 2 diffusera Les Trois Brestoises, adaptation des romans de Pierre Pouchairet

Trois femmes, trois Brestoises : Léanne, Élodie et Vanessa forment le trio central de la série. Chacune apporte son expertise et son caractère, qu’il s’agisse de Léanne, « tête brûlée dont la détermination ne connaît pas de limites », d’Élodie, « mère de famille rangée », ou de Vanessa, « grande gueule et ultra-indépendante ». Leur retrouvaille intervient après le retour en Bretagne de Léanne, marqué par un deuil récent.

Les trois amies doivent composer avec leurs personnalités opposées. Elles reprennent un lien interrompu par les parcours personnels, tout en se confrontant à des enjeux professionnels exigeants. Leur relation devient un point d’appui constant, entre entraide et confrontations nécessaires pour avancer dans un environnement souvent tendu.

Le récit s’attache également à leur quotidien en dehors des enquêtes. Les spectateurs suivent ainsi la manière dont elles tentent de concilier travail, vie familiale, relations amoureuses et fidélité à une amitié ancienne. Cet équilibre fragile nourrit la dynamique de la série autant que les investigations criminelles.

Première enquête sous haute tension

Dès son premier jour au sein de sa nouvelle équipe, Léanne se retrouve plongée dans une affaire délicate. La police intervient après le décès d’une femme âgée, victime d’un meurtre. L’enquête, plus violente qu’attendue, met rapidement la policière à rude épreuve et révèle un terrain opérationnel instable.

La détermination de Léanne conduit cette dernière à prendre des risques importants. La série met en scène une professionnelle engagée, parfois au détriment de sa propre sécurité. Ses amies jouent alors un rôle central, veillant à préserver à la fois son efficacité et sa santé.

Ce premier dossier installe le ton de la fiction : un mélange d’action, de tensions policières et de portraits humains. Il sert de point d’entrée à un univers où les crimes de la région deviennent le fil conducteur reliant les trois protagonistes.

Une équipe confirmée

Les Trois Brestoises réunit un casting où figurent Déborah Krey (Leanne Vallauri), Charlotte Gaccio (Vanessa Fabre), Garance Thénault (Élodie Quille) ou encore Vincent Heneine (Lionel Le Roux). Le commissaire de la PJ est interprété par Yvan Le Bolloc’h, aux côtés notamment de Noé Besin et Janis Abrikh. L’ensemble compose un groupe d’interprètes aux profils variés, réunis autour d’une fiction de 90 minutes.

L’idée originale est signée Nicolas Jean, également co-scénariste avec Anne-Charlotte Kassab. La réalisation est assurée par Stéphane Kappes, qui transpose l’univers des romans de Pierre Pouchairet publiés aux Éditions du Palémon (Haines, La Cage de l'albatros, L'Assassin qui aimait Paul Bloas, etc.) et vendus au total à plus de 69.000 exemplaires, d'après Edistat. L’adaptation cherche à conserver l’esprit des œuvres tout en offrant une version audiovisuelle accessible au large public.

La production est portée par La Dame de Cœur et Effervescence Fictions, en coproduction avec France Télévisions. Aux côtés des productrices Simone Harari Baulieu et Judith Naudet-Baulieu, la direction de la fiction française de France Télévisions accompagne le projet, sous la supervision d’Anne Holmes, Emmanuel Garcia et Véronique Provost.

Crédits photo : France.tv

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com