Pour la continuité de revenus des auteurs, assurance chômage ou compte personnel de création ?

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.

Le 26/11/2025 à 14:07 par Antoine Oury

Publié le :

26/11/2025 à 14:07

Antoine Oury


Au moment de l'ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) de Montreuil, les conclusions de la mission flash sur la mise en place d’une continuité de revenu pour les artistes-auteurs étaient particulièrement attendues.

Elles nourriront les débats à venir consacrés aux propositions de loi sur ce sujet, déposées par Soumya Bourouaha (Gauche Démocrate et Républicaine, Seine–Saint-Denis) elle-même à l'Assemblée nationale et par Monique de Marco (Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde) au Sénat.

Mise en place en juin 2025, cette mission flash, réclamée par le groupe Gauche Démocrate et Républicaine, a été étendue aux commissions des affaires culturelles et des affaires sociales. Elle cherchait à répondre à une question centrale : comment lutter contre la paupérisation des artistes-auteurs ?

D'une durée initiale de 3 mois, la mission s’est finalement étendue sur près de 6 mois, a constaté Soumya Bourouaha lors de son introduction, devant les membres des deux commissions. Pour répondre à « la question éminemment politique » des revenus des artistes auteurs, la députée et sa collègue Camille Galliard-Minier (Ensemble pour la République, Isère) ont procédé aux auditions de 70 acteurs et organisations. 

Parmi ces dernières, une majorité « s'est déclarée favorable aux propositions de loi et suit avec intérêt l'examen qui peut en être fait à l'Assemblée », indique la députée de la Seine–Saint-Denis, qui précise que quelques organismes de gestion collective (OGC) « ont émis des réserves » vis-à-vis d'un accès des auteurs à l'assurance chômage.

Pour les artistes auteurs, une précarité structurelle

Selon Soumya Bourouaha, « une réalité incontestable » s'impose lors des débats, celle de « revenus faibles, irréguliers et imprévisibles » et d'une « insécurité matérielle qui empêche de se projeter dans la vie », pour les artistes auteurs. « Cette précarité affecte la création elle-même », souligne la députée, qui relève quelques progrès depuis le rapport Racine et le Plan Auteurs de 2021-2022. Néanmoins, la « reconnaissance de la valeur du travail de création reste insuffisante », observe-t-elle.

Camille Galliard-Minier confirme ce tableau plutôt sombre des conditions matérielles et économiques des artistes auteurs, notant par ailleurs leur cumul des statuts, lequel « rend la compréhension et l'exercice des droits sociaux, fiscaux, très complexes ». La discontinuité des revenus, « conjuguée à des montants trop faibles », débouche sur des situations de précarité fréquentes, voire des témoignages de « détresse ».

La législation française sur le droit d'auteur, remarque la députée de l'Isère, « confère une protection poussée des droits moraux » et permet le versement de revenus dans la durée aux auteurs et aux ayants droit en fonction de l'exploitation de l'œuvre, mais rend « également invisible le travail créatif préalable à l’œuvre, dont l'exploitation demeure en outre assez aléatoire est par ailleurs variable ». La rémunération découle ainsi de la diffusion de l'œuvre plutôt que de sa création, un point plusieurs fois souligné lors des discussions à l'Assemblée nationale.

En outre, les artistes auteurs souffrent d'une « carence en droits sociaux ». S'ils jouissent de droits salariaux, avec une assurance maladie, une assurance retraite — dysfonctionnelle, néanmoins —, d'indemnités maladie et de congés maternité ou paternité, « l'accès à ces droits reste problématique pour beaucoup d'artistes auteurs », selon Camille Galliard-Minier. La discontinuité de revenu interrompt par ailleurs les versements de cotisations sociales des bénéficiaires, réduisant ainsi leurs droits.

Deux modèles distincts

Face à ce constat, les députées ont choisi de présenter deux modèles différents permettant d'assurer la continuité de revenu des artistes auteurs. Le premier s'appuie sur un revenu de remplacement, lequel sollicite la solidarité nationale, le second sur un revenu complémentaire, fondé cette fois sur une solidarité sectorielle.

L'assurance chômage

Le revenu de remplacement, porté par Soumya Bourouaha, correspond à une assurance chômage, dont le fonctionnement a déjà été exposé par plusieurs propositions de loi, en commençant par celle de Pierre Dharréville, alors député Nupes des Bouches-du-Rhône, et des députés communistes, qui visait, en 2022, « à l'instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources ». 

Pour la députée, l'absence d'assurance chômage pour les artistes auteurs est « une injustice qu'il convient de réparer ». Son allocation serait mise en œuvre par France Travail. Pour en bénéficier, l'artiste auteur effectuera une déclaration auprès de France Travail, afin de créer une « date anniversaire ». Il devra ensuite justifier d'un certain niveau de ressources issues de son activité professionnelle, à partir d'un seuil glissant : 300 heures SMIC sur les douze derniers mois, 600 heures sur 24 mois, ou 900 heures sur 36 mois.

Le seuil de déclenchement de ces revenus de remplacement « doit être défini par les organisations représentatives » des artistes auteurs, a précisé la députée. Pour contribuer à son financement, lequel s'appuie donc plus largement sur la solidarité nationale, la cotisation des auteurs au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), mais aussi une hausse de la contribution sociale des diffuseurs, qui correspond aujourd'hui à 1,1 % brut de la rémunération des artistes auteurs, à 5,15 %. 

« Cette proposition serait soumise à une procédure de coconstruction », menée par les partenaires sociaux, « et particulièrement les syndicats », a ajouté la députée, pour définir le seuil de professionnalisation, le taux de remplacement des revenus ou la modalité exacte des financements. Selon elle, cette solution permettrait enfin de sortir certains artistes auteurs de dispositifs d'aides sociales, réduisant ainsi le coût final de la mesure.

Le compte personnel de création

Camille Galliard-Minier défend pour sa part « un type de soutien différent », puisqu'elle estime que l'assurance chômage « n’est pas la solution adaptée » : cette dernière intervient en cas de privation d'emploi ou d'absence d'activité, ce qui n'est pas le cas des artistes auteurs, dont l'acte de création n'est pas rémunéré, argumente-t-elle.

À ses yeux, « la discontinuité de revenus [des artistes auteurs] n’est pas conséquente de la privation d’activité, mais d’une privation de la rémunération », et l'enjeu réside donc dans la perception d'une rémunération minimum.

À cet effet, elle suggère donc la création d'un « compte personnel de création, un outil flexible sur le modèle du compte personnel de formation, afin de permettre aux artistes auteurs de gérer leur parcours de manière totalement autonome ». Ce compte serait ainsi crédité en euros de manière automatique, et la somme pourrait être exploitée par le titulaire « non pas en l’absence d’activité, mais de l'absence de revenus, [...] pour les artistes auteurs ayant besoin d’un complément temporaire ».

Camille Galliard-Minier, à l'Assemblée nationale, ce 26 novembre (capture d'écran)
Camille Galliard-Minier, à l'Assemblée nationale, ce 26 novembre (capture d'écran)

Basé sur une caisse autonome, ce dispositif réclame des financements plus conséquents : la députée évoque elle aussi l'augmentation de la contribution de la part diffuseur, la réaffectation du taux de 1,47 % de CSG d’ores et déjà acquitté par les artistes auteurs, la mobilisation d'une partie des irrépartissables des organismes de gestion collective, une contribution financière des AA au-delà d’un certain montant de revenus perçus — une taxe sur les droits d'auteurs élevés, en somme —, une contribution des ayants droit et des « grandes plateformes qui tirent profit de l'exploitation des œuvres ».

Une « solidarité intergénérationnelle » serait également sur la table, par un prélèvement sur les recettes d'exploitation d'œuvres tombées dans le domaine public, a terminé Camille Galliard-Minier. 

Pour Soumya Bourouaha, la proposition de sa collègue pêche en ce qu'un compte « alimenté par les artistes auteurs eux-mêmes risque de reproduire la précarité [...] : pour qu’un artiste puisse lisser ses revenus, il faut qu’il puisse alimenter ce compte ». D'après elle, les professionnels du secteur « ont besoin de droits et pas d’un nouveau compte à gérer » quand une caisse autonome, selon elle, « ne sera jamais assez solide ».

43 % des artistes auteurs sous le seuil de pauvreté

Si les moyens diffèrent donc entre les deux députées, le constat est partagé, celui d'une paupérisation de l'ensemble de la profession, où seule une poignée d'artistes auteurs peuvent vivre décemment de leur travail, sans crainte du lendemain.

Le système actuel, souligne Soumya Bourouaha, aboutit sur une précarité « structurelle » qui alimente une « endogamie sociale ». Ainsi, les artistes auteurs issus de milieux favorisés deviennent les plus susceptibles de poursuivre leurs activités, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir assumer le financement des années les moins fastes économiquement.

Selon elle, une hausse de la contribution des diffuseurs est incontournable et « ne pénaliserait pas la création pour autant ». Solliciter les grands acteurs du numérique, des plateformes aux développeurs d'intelligences artificielles génératives, semble également indispensable.

À LIRE - Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

La députée de l'Isère Camille Galliard-Minier évoque pour sa part d'autres pistes de financement, comme un prélèvement sur les recettes des activités touristiques basées sur des œuvres ou une contribution sur les ventes de livres d'occasion.

Sur un autre sujet, celui de la sécurité sociale des artistes auteurs, toutes deux ont précisé qu'elles réintroduiraient en commission mixte paritaire la possibilité d’élections des représentants des professionnels au sein du régime de Sécurité sociale, balayée lors de la première lecture au Sénat.

Concernant la continuité de revenu, Soumya Bourouaha a invité les députés présents à signer sa proposition de loi. Le sujet sera par ailleurs discuté au Sénat le 18 décembre prochain, à l'occasion d'une niche parlementaire du groupe Écologiste auquel appartient Monique de Marco, autrice de la PPL déposée auprès de la chambre haute du Parlement.

Photographie : La députée Soumya Bourouaha, aux côtés de sa collègue Camille Galliard-Minier, lors de la présentation des conclusions de la mission flash commune (capture d'écran Assemblée nationale)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

