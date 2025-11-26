Sécuriser la création : un enjeu vital pour les artistes-auteurs

En France, on aime bien avoir les choses en ordre. L’administration classe les gens dans des petites boîtes avec des étiquettes bien définies. On est salarié, fonctionnaire ou indépendant. Aux 35 heures ou au forfait jour. Avec des conventions collectives bien définies et des contrats de travail. Chacun à la même enseigne, notre travail nous définit pour la société, et les moutons seront bien gardés.

Oui, mais nous ne sommes plus au XXe siècle. Les gens ont la liberté d’emprunter d’autres chemins et de multiplier les étiquettes. C’est mon cas, en cumulant les activités d’artiste-auteur, d’éditeur et de travailleur indépendant. Je partage ici mon expérience personnelle, non pas parce qu’elle serait exceptionnelle, mais parce qu’elle illustre les paradoxes auxquels une grande partie des artistes-auteurs est confrontée aujourd’hui.

Je suis un auteur de l’écrit. Il s’agit d’un travail solitaire, exigeant, aux retombées économiques incertaines et au traitement administratif complexe. La publication d’un premier roman s’accompagne d’un saut dans l’inconnu : statut peu compréhensible, fiscalité à la carte, opacité quant aux droits sociaux et difficulté à se repérer dans un écosystème foisonnant. Certains s’arrêtent là, d’autres décident de consacrer du temps à l’écriture de manière habituelle et continue, dans une démarche professionnelle. C’est mon cas.

Je suis auteur, oui, mais je suis aussi devenu éditeur peu après. Cette double casquette me permet d’écrire des manuscrits pour les publier ailleurs, ainsi que de peaufiner et de diffuser les œuvres d’autres autrices et auteurs. Si cette approche valorise mes compétences et m’ancre dans le secteur culturel, elle me fait également cumuler les contraintes et les responsabilités.

Ces deux activités, bien que complémentaires, ne sont pas très lucratives. L’édition indépendante rencontre elle aussi des difficultés conduisant bien des maisons d’édition à mettre la clé sous la porte. Il convient donc de faire le dos rond en poursuivant le développement commercial, et de trouver ailleurs les revenus permettant de remplir le frigo.

J’ai donc une troisième activité, une activité libérale qui me permet de m’adapter aux plannings exigeants des deux autres – les déplacements en salons et autres interventions publiques étant fréquents – mais qui rajoute un statut de travailleur non-salarié à ceux d’artiste-auteur et de chef d’entreprise. Je vous laisse imaginer l’enchevêtrement administratif !

Cet équilibre professionnel, s’il me permet de joindre les deux bouts, s’accompagne de charges mentales et de travail importantes qui retardent d’autant la progression de ma carrière artistique. Ce n’est pas grave, je patiente et je travaille sur le temps long.

Mais si je peux tenir ce mode de vie, c’est parce que j’en ai les moyens. Je bénéficie d’une stabilité extérieure – un entourage solide, une épargne pour les coups durs, un accès aux assurances – là où l’essentiel des artistes-auteurs à plein temps vit dans des conditions bien plus difficiles. Or, je refuse que « choisir la pauvreté » ou « pouvoir se le permettre » soient les seuls chemins pour travailler dans les carrières artistiques.

En effet, certains se confortent encore dans le mythe de l’artiste miséreux. Soit que la création naisse de la contrainte matérielle et qu’il faille vivre du RSA pour produire des pépites, soit que d’autres sont passés par là et que la « galère » forme décidément un tamis bien efficace pour trier le bon grain (qui rencontrera le succès du public) de l’ivraie (qui n’a qu’à faire autre chose).

Mais les clichés romantiques n’ont que trop vécu. De mon point de vue, les clés du succès sont bien plus sommaires : avoir un ventre bien rempli, avoir de l’espace mental pour concevoir, et avoir du temps devant soi pour travailler, rencontrer, démarcher. Et c’est bien ce que la proposition de loi sur la continuité de revenus permet d’assurer au plus grand nombre.

Comme beaucoup, j’ai considéré de prime abord ce projet de loi avec un peu d’étonnement et de méfiance. Ça me semblait trop gros, impossible à adopter là où de précédents travaux sur la rémunération du travail de création ont fait long feu.

La chaîne du livre est très lourde à bouger ; les grands groupes éditoriaux qui structurent le marché n’ont aucun intérêt économique à modifier un système qui leur est favorable. Mais c’est en discutant avec les soutiens du projet et en constatant l’ampleur de la mobilisation et de l’implication des parlementaires dans ce projet que j’ai commencé à y croire. Nous avons sans doute là un moyen de faire enfin progresser nos conditions de travail.

Économiquement, ce projet tient la route. Le mécanisme serait financé par une fraction des cotisations sociales que les artistes-auteurs paient déjà, ainsi que d’une augmentation de contributions sociales des diffuseurs passant de 1,1 % à 5,15 %. En étudiant cette évolution en tant qu’éditeur, je n’y vois pas de menace pour mon activité. La pression sur ma trésorerie serait minime, sans compter l’économie d’impôt sur les sociétés.

Et pour les artistes-auteurs, cela changerait tout. Un nouveau rapport de force contractuel. Une capacité de choisir ses projets éditoriaux, plutôt que d’accepter n’importe quelle sollicitation. Un frein à cette course à la surproduction qui encombre nos librairies. Bref : de meilleures conditions d’exercice pour élaborer des œuvres de meilleure qualité. 85 % du SMIC (1531,53 € brut en novembre 2025), ce n’est évidemment pas une solution de confort ; c’est un minimum vital qui sécurise les périodes de création.

À LIRE - Pourquoi refuser un revenu garanti aux artistes et auteurs en cas de galère ?

Le succès artistique ne vient pas du premier coup, il faut parfois sauter d’échecs en menues récompenses avant de percer. Trop de carrières s’éteignent avant d’en arriver là, faute de moyens. Ce que propose cette loi, c’est de soulager l’auteur de la pression du succès pour pouvoir construire sa carrière. Comme tout projet, comme toute entreprise, elle se consolide sur le temps long. Et là où les entrepreneurs bénéficient d’aides publiques pour se lancer, pourquoi n’accorderait-on pas de filet de sécurité aux artistes qui en ont besoin ?

Soutenir les artistes émergents d’aujourd’hui permettrait de créer les œuvres phares de demain. Soutenir la création, ce n’est pas qu’aider une poignée d’individus : c’est investir dans un secteur qui irrigue la culture, l’économie et l’éducation.

Les bénéfices qu’en tirerait le pays en matière de capital culturel, de retombées industrielles et de rayonnement à l’international dépasseraient largement l’investissement réalisé par les diffuseurs. Enfin, à l’heure où les intelligences artificielles génératives grignotent nos capacités de réflexion, on a plus que jamais besoin de créations originales reposant sur le génie humain. Mais pour ça comme pour tout, il faut du temps et de l’argent.

Crédits photo : cottonbro studio - Pexels

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com