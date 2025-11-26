Transparence des OGC : les zones d’ombre que révèle le rapport 2025 de la Cour des comptes

Le paradoxe persiste, alors même que ces structures pilotent une part déterminante du financement de la création en France.

Depuis la directive de 2014, les États membres de l'Union européenne doivent garantir que les auteurs et artistes puissent « être pleinement informés des activités de leurs sociétés » et contrôler la manière dont leurs droits sont collectés et redistribués. L’ambition était grande : rendre les organismes de gestion collective (OGC) plus responsables, plus cohérents, plus ouverts.

Onze ans plus tard, l’exercice se professionnalise clairement. La quasi-totalité des organismes publie chaque année un rapport de transparence comprenant états financiers, charges de gestion détaillées, informations sur les répartitions ou encore description des relations avec d’autres sociétés. Un progrès réel… mais qui n’efface pas toutes les zones grises.

Des rapports disponibles… mais loin d’être lisibles

Le rapport 2025 souligne un paradoxe saisissant : si les documents sont bel et bien en ligne, leur lecture reste ardue pour le commun des mortels. Certaines sociétés livrent des rapports limpides — la SPPF est citée en exemple pour sa présentation « claire et pédagogique » — mais d’autres produisent des fichiers beaucoup plus opaques.

La SACEM, notamment, publie un rapport « brut », sans analyse ni véritable mise en perspective, ce qui en limite fortement l’intérêt pour les créateurs comme pour le public. Même constat pour l’ADAMI ou des structures de plus petite taille (SAIF, SAJE, SEAM, SCPA), pour lesquelles la Commission pointe des lacunes, des renvois multiples ou des tableaux incomplets.

À cette première fragilité s’ajoute une zone d’ombre plus préoccupante : plusieurs organismes ne publient toujours pas le rapport spécial du commissaire aux comptes, pourtant obligatoire pour attester la sincérité des données financières. La Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), la Société Civile des Producteurs associés (SCPA) ou la Société des Auteurs de Jeux (SAJE) se contentent parfois de documents partiels, ou d’attestations qui ne répondent pas aux exigences réglementaires. Un manque de rigueur qui interroge, dans un secteur où la fiabilité financière devrait être irréprochable.

Et une question s’impose alors : à quoi sert un rapport théoriquement transparent si sa compréhension reste un parcours du combattant ?

Une transparence… invisible ?

Le chiffre fait sourire jaune : les téléchargements des rapports demeurent dérisoires. Dans le tableau publié par la Commission, certaines sociétés n’affichent que quelques dizaines de consultations annuelles, malgré plusieurs dizaines de milliers de membres — un intérêt public « très limité », observe le rapport.

L’information existe, mais elle ne circule pas. On la met en ligne, on la classe, on la dépose au bon endroit… puis on l’oublie. Les créateurs, eux, n’ont pas toujours l’envie, le temps ou les outils pour s’y plonger. Faut-il y voir une résignation ? Une fatigue administrative ? Ou l’effet d’une offre d’information trop complexe ?

Action culturelle : un financement essentiel, encore trop flou

C’est l’un des passages les plus sensibles du rapport : la gestion des sommes affectées à l’action artistique et culturelle. Ces fonds — issus de la copie privée ou des droits irrépartissables — jouent un rôle crucial dans l’écosystème. Ils financent festivals, résidences, actions éducatives, formations, accompagnements.

Or, si une grande majorité des OGC détaille désormais les subventions versées, certaines opèrent encore avec une précision discutable. La SCPP, par exemple, utilise des libellés génériques (« Divers », « Actions de défense des intérêts collectifs », etc.) qui ne permettent pas d’identifier clairement les bénéficiaires ou la nature exacte des projets soutenus.

Certaines dépenses brouillent également la frontière entre aide culturelle et dépenses juridiques. La Commission indique que certains de ces montants correspondent en réalité à des honoraires d’avocats, estimant qu’il s’agit là d’une « interprétation extensive » des textes.

D’autres organismes, comme la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes), ne précisent pas la méthode de calcul de leurs frais de gestion malgré des montants importants — 1,1 million € en 2024 selon la Commission, sans justification détaillée. Difficile, dans ces conditions, d’offrir aux ayants droit une vision exacte de ce que devient l’argent prélevé sur leurs revenus.

Relations avec les membres : le service minimum

Sur le papier, les OGC doivent transmettre une information annuelle complète à chaque ayant droit et répondre aux demandes individuelles, sauf si ces données figurent déjà sur leur site.

Dans les faits, les contestations sont très rares : dix demandes seulement à la SACEM depuis 2021, trois à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), une à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) ou à la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI). Faut-il y lire un contentement généralisé ? Pas forcément.

La Commission note surtout un manque d’outils de suivi, une absence de procédures réellement formalisées dans certains organismes (ARP, SAJE, SCELF) et un besoin pressant de professionnaliser la gestion de la relation avec les membres.

Plus troublant encore, certains organismes n’ont toujours pas instauré les procédures de contestation requises par la loi, malgré les rappels répétés. Et la Société des Éditeurs et Auteurs de Musique (SEAM) a accumulé plusieurs années de retard dans l’envoi de ses rapports au ministère de la Culture et à la Commission, un manquement qui étonne dans un secteur aussi régulé.

Transparence accomplie… ou transparence en trompe-l’œil ?

C’est toute l’ambiguïté de ce rapport : les obligations sont formellement respectées, mais leur appropriation reste incomplète. Les données sont là, abondantes, disponibles ; mais la narration, la pédagogie, l’accessibilité — autrement dit la transparence vivante — restent à conquérir.

Et tant que ces angles morts — dépenses mal identifiées, certifications financières manquantes, procédures incomplètes — persisteront, la transparence affichée restera surtout une promesse, plus qu’une réalité tangible pour les créateurs. Le rapport émet d’ailleurs 16 recommandations pour corriger les insuffisances, harmoniser les pratiques et « promouvoir les meilleures pratiques en matière de transparence ».

1. Améliorer la lisibilité des rapports de transparence

Pour l’ADAMI, la SACEM, la SAIF, la SAJE, la SCELF, la SCPA, la SDRM et la SEAM : rendre les rapports plus clairs, complets et analytiques, sans renvois dispersés.

2. Ajouter systématiquement le rapport spécial du commissaire aux comptes

Pour COPIE FRANCE, SAJE, SCPA, SCPP : intégrer l’attestation de sincérité des informations financières dans le rapport annuel de transparence.

3. Faciliter l’accès au rapport de transparence sur le site de la SACEM

Rendre la consultation plus intuitive et visible en ligne.

4. Respecter les délais d’envoi réglementaires (SEAM)

Transmettre le rapport de transparence au ministère de la Culture et à la Commission dans les délais prévus par le CPI.

5. Clarifier les libellés et actions financées (SCPP)

Indiquer précisément les bénéficiaires ou la nature exacte des actions culturelles financées, même si l’identité d’une personne physique est masquée.

6. Détail des frais de gestion de l’action culturelle (SPEDIDAM)

Fournir les informations sur la méthode d’affectation des frais culturels, actuellement absente.

7. Détailler les actions culturelles agrégées (SACEM)

Rendre plus explicites plusieurs catégories d’aides dont les montants sont présentés de manière trop globale.

8. Compléter les sites internet des organismes (ANGOA, PROCIREP, SCPA)

Ajouter toutes les informations obligatoires prévues par l’article R.321-15 du CPI.

9. Refonte ergonomique des sites (ANGOA, PROCIREP, SEAM)

Améliorer l’usage, la navigation et la structure de leurs sites web.

10. Améliorer l’accessibilité numérique (tous les OGC)

S’appuyer sur le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité pour adapter les sites aux personnes handicapées.

11. Respecter l’obligation d’information annuelle (SPEDIDAM)

Communiquer aux ayants droit les données détaillées sur la période d’utilisation, les déductions appliquées et les montants restant dus.

12. Informer complètement les ayants droit gérés (SAI)

Appliquer pleinement les obligations d’information prévues par l’article L.326-3 du CPI.

13. Préciser les délais de communication des documents (ANGOA, PROCIREP)

Fixer explicitement, dans les statuts ou règlements généraux, les délais dans lesquels les membres peuvent demander et obtenir des documents.

14. Formaliser la procédure interne de contestation (ARP, SAJE, SCELF)

Mettre en place une procédure claire pour le traitement des contestations relatives aux droits et à leur gestion.

15. Préciser la procédure de traitement des contestations (SPRÉ)

Clarifier les étapes d’instruction des demandes relevant de l’article L.328-1 du CPI.

16. Assurer un suivi structuré des demandes et contestations (tous les OGC)

Mettre en place un outil de gestion permettant de tracer toutes les demandes d’information et contestations reçues, afin d'améliorer la relation avec les ayants droit.

Reste à savoir si les sociétés joueront pleinement le jeu. La balle est désormais dans leur camp, et le débat — lui — est loin d’être clos. Le rapport est à consulter et/ou télécharger ci-dessous :

Crédits photo : TouN, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com