Karim Kattan, lauréat du Prix Hors Concours 2025

Le jury du Prix Hors Concours a désigné cette année Karim Kattan comme lauréat pour L’Éden à l’aube, publié aux éditions Elyzad. L’ouvrage avait été retenu parmi cinq finalistes par un large comité de lecture réunissant professionnel·les du livre et passionné·es. Cette sélection s’appuie sur un réseau diversifié comprenant libraires, bibliothécaires, journalistes, critiques ou encore responsables de structures culturelles.

La mention du public a été attribuée à Justine Arnal pour Rêve d’une pomme acide, paru chez Quidam éditeur. Cette distinction revient à l’ouvrage ayant obtenu le plus grand nombre de voix au sein du comité de lecture. Celui-ci rassemble 500 votants, dont 80 % de professionnel·les et 20 % de lecteur·rices issu·es de différents horizons.

La cérémonie de remise du prix s’est tenue à la Maison de la Poésie. Elle marque l’aboutissement du processus de sélection mené au cours de l’année.

Un prix pour la création indépendante

Créé en 2016, le Prix Hors Concours récompense chaque année un ouvrage de fiction ou un récit francophone publié par une maison d’édition indépendante. L’initiative valorise la diversité des voix littéraires et le dynamisme des structures éditoriales qui les accompagnent.

Le jury 2025 se compose de six personnalités issues du journalisme et de la médiation littéraire : Clémentine Goldszal, Inès de la Motte Saint Pierre, Stéphanie Khayat, Marianne Payot, Anne-Marie Revol et Cristina Soler. Leur expertise contribue à la reconnaissance d’œuvres portées par des maisons indépendantes.

L’Académie Hors Concours, organisatrice du prix, œuvre plus largement pour la diffusion de la littérature francophone indépendante. Elle anime des clubs de lecture, coordonne le comité de sélection et mène des actions à l’international. Ses activités visent à soutenir une littérature présentée comme « exigeante, audacieuse et accessible à tous ».



Crédits photo : Karim Kattan © Héla Chelli



Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com