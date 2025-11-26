Une troisième saison pour l'adaptation théâtrale des Trois Mousquetaires

En 2022, France Télévisions avait proposé la série Les Trois Mousquetaires, une adaptation du roman d'Alexandre Dumas père signée Clara Hédouin, Jade Herbulot et Romain de Becdelièvre, mise en scène par le collectif 49 701.

Le groupe audiovisuel public annonce désormais la saison 3 de ce périple, toujours portée par la même bande d'acteurs, et aux ingrédients inchangés : récit épique et haletant, insolence, humour et texte de Dumas...

Cette nouvelle saison placée sous le signe de l’action et de l’énergie se réfère aux films de guerre et aux westerns spaghetti. Les comédiens portent des costumes de GI, échangent des coups de feu et s’amusent dans une mise en scène épique et dynamique.

Les Trois Mousquetaires - épisode 15 (© Les Films Jack Fébus)

Les Mousquetaires nous emmènent sur le siège de La Rochelle où protestants et catholiques s’affrontent.

Tandis que la guerre rugit entre la France et l'Angleterre, Milady est prête à tout pour se venger de d'Artagnan. Son arme ? Le roman lui-même. L'espionne s'empare du livre, met deux narrateurs à son service et leur commandite l'assassinat du héros de l'histoire. Ce dernier, loin d'imaginer une telle menace, se rend sur le siège de La Rochelle...

Épisode 15 - Après une nuit blanche

Milady, ivre de vengeance, engage deux narrateurs — Brisemont puis Galard — pour détourner le roman et traquer d’Artagnan. Tandis que celui-ci découvre enfin la véritable identité de Milady, le cardinal lui offre une prestigieuse lieutenance… qu’il refuse. Ignorant que Brisemont et Galard ont reçu l’ordre de le tuer, d’Artagnan part seul pour La Rochelle, suivi dans l’ombre par ses assassins.

Épisode 16 - Protestants vs Catholiques

D’Artagnan échappe de justesse à deux tentatives d’assassinat orchestrées par Milady, puis au piège d’un vin empoisonné qui tue Brisemont sous ses yeux. Comprenant qu’elle ne reculera devant rien, il réalise que sa propre survie ne tient qu’à un fil. Tandis que le siège de La Rochelle s’embrase, à l’Auberge du Colombier Rouge, les Mousquetaires surprennent une entrevue secrète : le cardinal charge Milady de tuer Buckingham… en échange du droit de vie ou de mort sur d’Artagnan et Constance.

Épisode 17 - Le bastion Saint-Gervais

Coincée par les tempêtes, Milady voit son départ pour l’Angleterre retardé, tandis qu’à La Rochelle les Mousquetaires relèvent un pari insensé : petit-déjeuner dans un bastion ennemi, afin de pouvoir parler en paix. Athos y révèle l’existence du sauf-conduit arraché à Milady.

Ces épisodes de la saison 3 seront disponibles à compter du 16 décembre 2025 sur france.tv. Les saisons 1 et 2 peuvent être visionnées en intégralité à cette adresse.

Photographie : © Les Films Jack Fébus

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com