Mariane Ibrahim et Jean Mattern au conseil d'administration de l'Institut français

L'Institut français, établissement placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, est chargé des relations culturelles internationales. Son action œuvre à la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées, dans le monde entier, favorisant une meilleure compréhension des enjeux culturels.

Le conseil d'administration comprend le directeur général de l'Institut français, des parlementaires, des représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Économie, un représentant des collectivités territoriales, des représentants du personnel, des observateurs et enfin des personnalités qualifiées.

Notons que le conseil d'administration de l'Institut français compte actuellement dans ses rangs Sébastien Chenu, député du Rassemblement national (Nord), ainsi que Liliana Tanguy, députée Ensemble pour la République (Finistère) et, côté sénateurs, Hélène Conway-Mouret (Socialiste, Écologiste et Républicain, Français établis hors de France) et Olivier Cadic (Union centriste, Français établis hors de France).

Un arrêté du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel du 6 décembre dernier, fait état des entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein de ce conseil d'administration, au titre des personnalités qualifiées pour le ministère de la Culture.

La première est marchande d'art et galeriste, fondatrice de son enseigne à Chicago ainsi qu'à Paris (dans le 8e arrondissement), spécialisées dans l'art contemporain africain. Le second est directeur éditorial des éditions Christian Bourgois, passé par les éditions Actes Sud, Gallimard et Grasset. Également auteur, il a dernièrement publié Les eaux du Danube aux éditions Sabine Wespieser.

Côté ministère des Affaires étrangères, rappelons que les deux personnalités qualifiées sont Denise Epoté, directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation pour TV5 Monde, et Yves Bigot, président de la Fondation des Alliances françaises.

Ensemble, les deux ministères ont également désigné, en juillet dernier, Catherine Tsekenis, directrice du Centre national de la danse.

Photographie : L'Institut français à Douala, au Cameroun, en 2019 (illustration, Minette Lontsie, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com