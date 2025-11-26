Taron Egerton prend La place du mort : bande-annonce

Réalisé par Nick Rowland, ce long-métrage, disponible à partir de ce mercredi 26 novembre sur Amazon Prime Vidéo, est basé sur le livre homonyme de Jordan Harper. L'ouvrage a été adapté pour l'écran par Ben Collins et Luke Piotrowski, avec la collaboration de Nick Rowland.

Nick Rowland s'est fait connaitre avec L'Ombre de la violence, diffusé pour la première fois en 2021 et basé sur un scénario original de Joe Murtagh et Colin Barrett. Il poursuit donc dans le genre du film noir, avec un penchant pour les dilemmes moraux...

Taron Egerton, qui tient le rôle principal de La place du mort, s'est fait connaitre pour son rôle dans Kingsman : Services secrets (2014), adapté de la BD de Dave Gibbons, Mark Millar et Matthew Vaughn (trad. Mathieu Auverdin, Panini Comics).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com