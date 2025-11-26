Isabelle Picard a reçu le Prix littéraire France-Québec 2025

565 lecteurs répartis au sein de 36 comités de lecture en région ont participé au vote pour choisir le vainqueur du Prix littéraire France-Québec 2025. Isabelle Picard s'est distinguée en obtenant 55 % des suffrages.

Village-Huron, Québec, octobre 1957. Belle s’éteint et laisse Henri seul avec leurs dix enfants. Commence alors la lente œuvre du démembrement du clan : un à un, les enfants sont emmenés, placés, renommés. L’État décide, l’Église entérine, la maison se vide. Mais Liliane, l’aînée, ne se résigne pas : sa vie durant, elle se bat pour briser les silences coupables du ministère des Affaires indiennes et rassembler les siens. – Le résumé de l'éditeur pour Yawenda’. Des glaçons comme du verre

Isabelle Picard est autrice et ethnologue wendat de Wendake (Québec). Depuis plus de 25 ans, elle travaille à rapprocher le grand public des réalités autochtones nord-américaines, par ses conférences, ses chroniques et de nombreuses interventions en médiation culturelle. Figure reconnue des médias québécois, elle propose un regard nuancé, loin des clichés, sur l’histoire et l’actualité des Premiers Nations. On lui doit aussi la série jeunesse à succès Nish.

Avec son roman, Isabelle Picard faisait face à deux autres œuvres, Frappabord de Mireille Gagné (Éditions La peuplade) et Je travaille dans le bruit de Yannick Marcoux (Éditions XYZ). Les trois romans finalistes avaient été sélectionnés par un jury franco-québécois, formé de professionnels du milieu littéraire et de représentants des comités de lecture de la Fédération France Québec/francophonie.

Le prix littéraire France-Québec est une initiative de la Fédération France Québec/francophonie, soutenue par la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP), le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), l’Association internationale des études québécoises et le Consulat général de France à Québec. Son objectif est de contribuer à la promotion en France de la littérature québécoise et de favoriser la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français.

La récompense est dotée à hauteur de 5000 €.

L'année dernière, le prix littéraire France-Québec avait salué Éric Chacour pour son ouvrage Ce que je sais de toi, publié chez Philippe Rey.

