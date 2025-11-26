Zep, invité de Pénélope Bagieu dans Conciliabule

Le premier épisode de Conciliabule, diffusé en janvier dernier, avait proposé une longue discussion entre Pénélope Bagieu et la dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter et illustratrice d’albums pour la jeunesse Catherine Meurisse.

Pour ce deuxième numéro, Pénélope Bagieu a le plaisir de recevoir Zep. Auteur, dessinateur et scénariste de bande dessinée, Zep est un raconteur d’histoires au regard tendre et malicieux. Amoureux de l’enfance et des petites folies du quotidien, il est le créateur emblématique du célèbre Titeuf. Observateur attentif de son époque, il conjugue humour, sensibilité et inventivité graphique.

La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né Conciliabule, le magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée.

Cette émission propose aux téléspectateurs de découvrir le parcours d’un auteur de BD, lors d’un tête-à-tête avec l’une des figures de proue de la bande dessinée française contemporaine, Pénélope Bagieu.

Cette conversation entre artistes, avec des mots en réponse aux dessins, et des dessins en réponse aux mots, se tiendra entourée d’un public d’amateurs dans un chaleureux bistrot du quartier de la Butte-aux-Cailles, célèbre pour ses rues recouvertes de dessins et de street art.

Réalisé par Julien Faustino, cet épisode de Conciliabule, produit par Morgane Production, sera diffusé le samedi 13 décembre à 23h05 sur France 4, et disponible en revisionnage sur france.tv.

Photographie : © Morgane Production

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com