Actes Sud jeunesse : Vincent Etienne succède à Isabelle Péhourticq à la direction éditoriale

L’éditeur a désigné Vincent Etienne pour lui succéder à compter du 1er décembre 2025. Il exercera ses nouvelles responsabilités sous l’autorité de Séverin Cassan, secrétaire général en charge du développement. Ce passage de relais intervient alors qu’Actes Sud jeunesse fêtera ses 30 ans en 2026 et se prépare à ouvrir une nouvelle phase de son développement.

Actes Sud adresse à Isabelle Péhourticq des remerciements « très chaleureux » pour son travail et pour son engagement dans le développement du catalogue d’Actes Sud jeunesse. La maison lui souhaite tous ses vœux de bonheur pour la « nouvelle page » qui s’ouvre avec son départ à la retraite, après un long parcours en son sein.

L’arrivée de Vincent Etienne est présentée comme un atout pour ce nouveau chapitre. Actes Sud se dit « très heureux » de l’accueillir et met en avant son expérience, sa connaissance du secteur de la littérature jeunesse, sa culture littéraire et son énergie, décrites comme des éléments clés pour accompagner la prochaine étape de la maison, entre création et accès à la littérature et aux savoirs pour les plus jeunes.

Avant de rejoindre Actes Sud jeunesse, Vincent Etienne a étudié l’histoire et l’histoire de l’art, avant de se tourner vers le monde de l’édition. Il a débuté sa carrière en littérature générale et en sciences humaines, avant de se spécialiser dans l’édition de livres d’initiation à l’art pour enfants, d’albums et de littérature jeunesse en général. Il occupait jusqu’ici le poste de responsable du service Édition – Illustré chez Didier Jeunesse.

En parallèle de ses activités éditoriales, il est également auteur et traducteur. Il a signé plusieurs albums et livres documentaires publiés aux éditions Palette, Milan, Seuil Jeunesse et Hachette Enfants, confirmant un parcours ancré dans l’édition pour la jeunesse et le livre illustré.

À l’approche de l’anniversaire des 30 ans d’Actes Sud jeunesse, ce changement de direction éditoriale marque ainsi un moment charnière, entre hommage à une directrice historique et arrivée d’un nouveau profil appelé à porter la maison dans sa « nouvelle phase de développement ».

Créé en 1995, le département jeunesse d’Actes Sud publie des albums, documentaires, romans, BD et livres-CD pour des lecteurs de 2 à 18 ans. En 2023, Actes Sud junior devient Actes Sud jeunesse, qui adopte la devise « Je lis comme je respire ».

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com