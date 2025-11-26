Neuf Mois d’Enfer sur l’île Saint-Paul

On leur avait garanti une relève au bout de trois mois. Le bateau n’arrivera finalement que neuf mois plus tard, découvrant trois survivants à bout de forces.

Cette tragédie déclenchera un scandale qui mettra en lumière les pratiques des sociétés de pêche françaises et les conditions de vie de leurs salariés à l’autre bout du monde. Valentine Imhof s’empare de sa plume acérée pour nous raconter cette histoire vraie, glaçante, avec tout son talent.

Les éditions L'aube noire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1970 à Nancy, Valentine Imhof s’est installée en 2000 à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle est professeure de lettres. Auparavant, elle a vécu aux États-Unis et beaucoup voyagé en Scandinavie. Elle est l’autrice d’une biographie d’Henry Miller, La Rage d’écrire (2017), parue aux éditions Transboréal. Elle a également publié trois romans au Rouergue : Par les rafales (2018, prix Le Polar se met au vert 2021), Zippo (2019) et Le Blues des phalènes (2022, Trophée 813 du meilleur roman francophone 2022).

Parution le 23 janvier 2026.

