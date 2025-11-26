Quatre cadavres et un commissaire mélomane

Les crimes restent irrésolus, et Mélo hésite entre l’hypothèse d’un tueur en série et celle d’activistes écologistes appartenant à un mouvement appelé Effondrement Revirement. Parallèlement, il mène aussi des recherches sur son propre passé, tandis que ressurgit la figure du célèbre compositeur George Onslow, considéré de son vivant comme « le Beethoven français », propriétaire au 19è siècle du château de Bellerive situé sur... l'actuel site de l'Écopôle.

Les éditions L'aube noire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Dramaturge, metteur en scène et romancier, Hugo Paviot a notamment publié Les Oiseaux rares (Seuil, 2020), lauréat du Festival du premier roman de Chambéry et également sélectionné pour le prix Nice Baie des Anges.

Parution le 6 février 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com