Children of the Sun, la romantasy francophone qui sort des sentiers battus

Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
Le 26/11/2025
Publié le :
26/11/2025
Deux tomes compagnons indépendants s'inscrivent aussi dans cet univers riche. L’œuvre, surnommée le "Sunniverse", réunit désormais une communauté fidèle qui voyage avec ses héros à travers des mondes parallèles.
Kat Thibault, autrice indépendante, a lancé le pari artistique d’écrire sa propre romantasy. Son maître-mot ? La diversité !
Children of the Sun suit Sun Akaya, une demi-déesse contrainte de rejoindre une guilde pour survivre à une guerre qui déchire les dimensions. Loin d’être un simple divertissement, cette romantasy traite de sujets variés à travers des personnages riches et travaillés.
Dans ce récit choral, vampires, dieux, métamorphes, faes et humains naviguent entre alliances, trahisons, jeux de pouvoir et des rapprochements romantiques, voire sensuels. L’autrice y propose une vision inclusive et adulte du genre, où la romance n’est jamais un embellissement, mais un moteur narratif. Depuis 2022, la saga a été publiée sur la plateforme Amazon en trois volumes et deux tomes compagnons indépendants, tous financés avec succès sur la plateforme Ulule.
Le 30 novembre, l’intégrale réunissant la trilogie sera proposée dans un format exclusif relié. Ce choix n’est pas anecdotique : Kat Thibault est une autrice indépendante et autofinancée. Elle a construit sa carrière sans maison d’édition, uniquement portée par la confiance de ses lecteurs et lectrices, qui ont découvert la saga sur TikTok, Instagram ou lors d’événements littéraires. Aujourd’hui, cette communauté se voit récompensée par ce soutien et aura la possibilité d’obtenir cette ultime version de l’œuvre. L’édition proposée sur Ulule sera limitée, conçue comme un véritable objet de collection, illustré, et avec des goodies exclusifs.
La romantasy est l’un des genres en plus forte croissance en librairie, mais la majorité des sagas plébiscitées sont traduites. Children of the Sun représente une alternative française solide et cherche à élargir son lectorat. C’est un univers ambitieux, original, qui montre qu’en France aussi, l’imaginaire peut être grand public, spectaculaire, moderne et fédérateur.
Dans l’écosystème de l’édition francophone, il est encore rare qu’une œuvre de cette ampleur, écrite dans nos codes culturels, parvienne à exister hors du circuit traditionnel. Par ce projet, Kat Thibault veut montrer que l’autoédition peut rivaliser avec les romances fantasy étrangères, et devenir la preuve concrète qu’un lectorat français est prêt à se mobiliser pour soutenir une œuvre locale.
L’intégrale de Children of the Sun n’est pas qu’un livre. C’est la finalisation d’un cycle, l’aboutissement d’un projet artistique, et la reconnaissance d’une communauté qui porte ce projet depuis ses premiers chapitres sur les plateformes de lecture comme Wattpad ou Fyctia.
L’édition exclusive sur Ulule veut récompenser la fidélité des lecteurs et lectrices. Avec Ulule, Kat Thibault transforme cet attachement en un objet collector et en un signal fort : de grandes histoires peuvent naître et s’imposer hors des circuits traditionnels. Pour soutenir le projet, ce sera à cette adresse.
