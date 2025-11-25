Des ombres sur le foyer : quand la SF s'invite au coeur du logis

Dans ce roman, la survie repose sur une mère au foyer, Gladys, qui doit protéger ses deux filles après l’attaque nucléaire subie par plusieurs grandes villes aux États-Unis.

Sans nouvelles de son mari Jon et de son fils Tom, elle doit gérer son foyer dans le chaos radioactif, les difficultés d’approvisionnement, la menace de contamination et les dérives de la protection civile.

« Maman, il pleuvait d’un seul côté de la rue ! D’abord, il y a eu un bruit bizarre, comme du tonnerre, mais différent, puis le soleil a brillé comme au crépuscule, enfin presque, et après il a fait sombre d’un coup, mais le nuage était très loin et après un moment il s’est mis à vraiment pleuvoir, seulement il pleuvait de l’autre côté de la rue et pas dans la cour. »

Gladys ne sait rien des radiations ni des stratégies militaires. Ce qu’elle connaît, c’est la peur des enfants qu’elle doit rassurer, les denrées alimentaires raréfiées qu’elle doit rationner, les rumeurs qui se propagent plus rapidement que l’air contaminé. Judith Merril met en avant son courage et sa détermination dans le lieu clos du logis et démontre ainsi que la vaillance des femmes se passe bien des démonstrations de bravoure des héros auxquels nous sommes habitués dans la SF traditionnelle. Gladys ne devient pas une héroïne, elle l’était déjà, sauf que personne ne la regardait.

Aux côtés de Gladys, Veda, une femme noire employée par la famille comme domestique, devient le point focal des questions d’injustices raciales. Si elle sait reconnaître immédiatement les menaces au contraire de Gladys, c’est parce qu’elle vit depuis toujours dans un ordre social qui ne la protège pas. Pire encore, qui fait d’elle la coupable toute désignée. Veda n’a jamais eu le luxe de la naïveté. Judith Merril met en avant une cruelle réalité : la catastrophe ne rend pas les gens égaux. Elle expose au contraire à des violences raciales et de classe.

« Pour ceux qui nous rejoignent, nous répétons : plusieurs bombes atomiques d’origine inconnue ont explosé près du port de New York cet après-midi. La première explosion est survenue à 13 h 15, heure normale de l’Est. Elle a été suivie d’autres explosions pendant une période estimée à environ une demi-heure. »

Entre alors en jeu la sororité. La catastrophe crée un espace où les barrières bougent. En effet, Veda n’est plus ici une simple employée de maison, elle devient une véritable alliée. Sa lucidité fait d’elle une stratège indispensable, elle sait survivre à l’autorité blanche puisqu’elle le fait depuis toujours.

Son aide est précieuse pour Gladys qui organise la survie, qui s’adapte, qui s’oppose. Les tâches méprisées du quotidien des femmes deviennent centrales pour la survie du foyer. Nourrir. Soigner. Protéger. Des verbes d’action qui posent ces femmes au cœur des exploits. C’est un texte audacieusement politique dans lequel le « care » devient résistance.

Des ombres sur le foyer nous rappelle une vérité, celle que l’Histoire écrite par les hommes préfère effacer. Ce sont les mains qui préparent les repas, soignent les enfants, organisent la survie, qui permettent au monde de tenir.

Judith Merril fait du foyer le centre des luttes. Elle déplace la science-fiction patriarcale au cœur du foyer en donnant aux femmes la responsabilité de reconstruire l’ordre social. Au fond, Merril ne raconte pas l’apocalypse, elle raconte tout ce qui lui survit. Et ce sont les femmes qui sont les véritables architectes du futur.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Par Anne-Charlotte Mariette

Contact : contact@actualitte.com