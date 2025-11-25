Violence à l’égard des femmes : bientôt, une enquête sur le secteur culturel

À l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le ministère de la Culture assure qu'il a « fait de la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) une priorité », d'après un communiqué diffusé ce mardi 25 novembre. « Parce que la culture porte les valeurs fondamentales de la société, le ministère de la Culture doit être exemplaire dans la prévention et la lutte contre les VHSS », souligne le texte.

Citant une enquête du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), rattaché au ministère de l'Intérieur, les services de la rue de Valois indiquent qu'« [e]n France, en 2021, 38,5 % des femmes déclaraient avoir subi des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre professionnel, contre 14 % des hommes ».

Afin de mieux cerner les violences de genre spécifiques au secteur culturel, le ministère de la Culture travaillera avec les équipes statistiques de la Place Beauvau, pour mener une « enquête qualitative [...] à partir des données de l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité, en collaboration avec un laboratoire de Paris-I Panthéon-Sorbonne ».

Les résultats de cette enquête permettront « de mieux documenter les dispositifs efficaces de prévention et de prise en charge ».

Cette enquête qualitative fait suite à la Commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, créée en mai 2024 et dont le rapport a été rendu en avril 2025. Le secteur de l'édition n'avait pas été étudié dans ce cadre, un choix justifié par ses spécificités et par le temps limité disponible pour effectuer le travail de la commission.

Une cellule d'écoute aux horaires élargis

Le ministère de la Culture a présenté, en mars dernier, un plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) dans le monde de la culture, qui doit être déployé entre 2025 et 2027.

Parmi les mesures alors annoncées, la conditionnalité des aides et labels au respect par l’employeur des obligations en matière de lutte et de prévention des VHSS, ou encore l'évocation de la lutte contre les VHSS par les textes réglementaires, les circulaires, mais aussi au sein des indicateurs des contrats pluriannuels d’objectifs des structures labellisées par l’État.

La rue de Valois avait également avancé une offre de formation spécifiquement tournée vers les artistes auteurs et autrices, « en collaboration avec les organismes de gestion collective et en construisant une offre spécifique sous forme de webinaire ». Les agents de la fonction publique territoriale, notamment ceux qui travaillent dans les bibliothèques, seraient aussi concernés par « une offre de formation en matière de prévention et de lutte contre les VHSS » issue d'une concertation du ministère avec les collectivités territoriales et avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture se félicite notamment des résultats de la cellule d'écoute portée par Audiens, dont les horaires ont été élargis (9h-13h, 14h-20h) depuis juillet 2025. Accessible aux professionnels de l'édition et aux artistes-auteurs, elle est joignable au 01 87 20 30 90, numéro qu'il s'agit désormais de rendre visible, souligne le ministère, dans les contrats de travail ou d'auteurs.

500 accompagnements ont été mis en œuvre depuis la mise en place de la cellule en juin 2020, dont 105 depuis le début de l’année 2025, tous secteurs confondus. Entre juillet et octobre 2025, 15 % d’appels supplémentaires ont été pris en charge par rapport à 2024 à la même période, grâce, notamment, à l’extension des horaires, indique la rue de Valois.

Des moyens toujours insuffisants ?

La communication du ministère de la Culture se heurte toutefois au budget présenté par le gouvernement de Sébastien Lecornu pour l'année 2026. S'il est marqué par une austérité appliquée à la culture, il « acte une baisse du budget consacré à l’égalité », relèvent les députées Julie Delpech (Ensemble pour la République, Sarthe) et Marie-Charlotte Garin (Écologiste et Social, Rhône) dans un rapport d'information fait au nom de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Passant en revue les politiques de l'État en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les moyens mobilisés, elles indiquent en conclusion : « Si le budget du programme 137 [consacré à l'Égalité entre les femmes et les hommes, NdR] semble a priori en hausse, son augmentation est mécanique. Elle provient du nombre croissant de recours à l’aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales et ne reflète donc pas une nouvelle ambition en matière des droits des femmes. »

« Au contraire, la baisse du budget des trois autres actions du programme confirme une tendance amorcée en 2025 qui inquiète au plus haut point les associations », poursuivent-elles. En effet, les structures œuvrant dans l'accompagnement des femmes victimes de violences souffrent de baisses des finances publiques de la part de l'État, mais aussi des communes et des départements.

En août dernier, la Fondation des femmes avait déploré une perte de 6,7 millions € pour ces associations en 2025. D'après une enquête de l'organisation, 71 % des 148 associations répondantes faisaient alors état d'« une situation financière dégradée ou très dégradée » par rapport à 2024. Une conséquence, pour 52 %, du désengagement des pouvoirs publics. 72 % des associations rurales ont été contraintes de fermer ou réduire des permanences, pointait alors la Fondation des femmes, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural.

Photographie : Lors d'une manifestation à l'occasion de la journée internationale des luttes des droits des femmes, le 8 mars 2024, à Paris (illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com