Elizabeth Lemay primée et Rodney Saint-Éloi honoré à Montréal

Le Salon du livre de Montréal a remis le Prix littéraire Janette-Bertrand et le Prix Fleury-Mesplet lors de sa grande soirée d’ouverture. Élizabeth Lemay a été récompensée pour L’été de la colère (Éditions du Boréal), tandis que Rodney Saint-Éloi reçoit le prix honorant son apport à l’édition. 

Le 25/11/2025 à 14:58 par Dépêche

Dépêche

Créé pour valoriser des œuvres qui abordent l’égalité des sexes, l’autonomie des femmes et la lutte contre les violences de genre, le Prix littéraire Janette-Bertrand célèbre l’engagement d’auteur·rice·s de la francophonie canadienne et du Québec. Sa remise s’est déroulée dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Télé-Québec et la SODEC soutiennent cette initiative en tant que partenaires commanditaires.

Parmi les cinq ouvrages finalistes, L’été de la colère d’Élizabeth Lemay s’est imposé à l’issue des délibérations présidées par Pauline Marois. La récompense lui a été remise par Janette Bertrand, en présence des autres finalistes. L’événement ouvre une nouvelle édition du Salon, marquée par une programmation axée sur la diversité des voix.

La lauréate a reçu de vifs encouragements de Janette Bertrand. « Félicitations Élizabeth ! L'été de la colère est un livre que toute jeune femme doit lire car il nous parle du paradoxe qu’a créé le féminisme. Les femmes veulent des nouveaux hommes qui nous traitent en égales mais qui nous ouvrent encore la porte de l’auto…! C’est un livre de questionnement à lire et relire », a-t-elle déclaré.

Regards croisés sur les œuvres finalistes

La présidente du jury, Pauline Marois, a souligné l’ampleur du travail d’Elizabeth Lemay. « Toutes nos félicitations à Élizabeth Lemay pour son livre L’été de la colère, une œuvre puissante et percutante, qui éclaire les dérives d’un monde encore largement conçu par et pour les hommes. À travers des phrases parfois tranchantes, elle met en lumière, avec une rare lucidité, les violences, les rapports de pouvoir et les systèmes inégalitaires qui structurent encore la vie de tant de femmes. »

Elle a également rappelé les tensions identitaires évoquées dans l’ouvrage. « Le jury a unanimement reconnu l’urgence et la profonde pertinence de cette œuvre. »

Les finalistes sélectionnées couvrent un large éventail de sujets liés aux expériences féminines et aux rapports sociaux. Figurent notamment L'embouchure de Myriam de Gaspé, Le sexe du pouvoir de Jocelyne Richer, Même pas morte de Geneviève Rioux et Presque vierge de Josée Blanchette. Ces œuvres témoignent d’une diversité de regards sur les réalités contemporaines.

La composition du jury rassemble des figures engagées issues du milieu littéraire, des bibliothèques, des médias et du secteur du livre. Sous la présidence de Pauline Marois, ce groupe réunit Vanessa Allnutt, Jeanne Boivin, Vanessa Destiné et Philippe Fortin. 

Rodney Saint-Éloi honoré pour l’ensemble de sa contribution

Le Prix Fleury-Mesplet 2025 a été attribué à Rodney Saint-Éloi, écrivain et éditeur fondateur de Mémoire d’encrier. La distinction salue un parcours qui a transformé le paysage littéraire québécois. Selon Mariève Talbot, présidente du conseil d’administration du Salon, « [s]i le Québec a été une terre d’accueil pour Rodney Saint-Éloi, il a lui-même accueilli en la maison qu’il a fondée, Mémoire d’encrier, des auteurs et des autrices de toutes les origines ».

Depuis la création de Mémoire d’encrier, Rodney Saint-Éloi défend une vision ouverte et plurielle de la littérature. La maison d’édition a offert une visibilité déterminante à de nombreux auteur·rice·s provenant d’horizons variés. Parmi eux figurent Joséphine Bacon et Naomi Fontaine, dont les œuvres ont marqué la scène littéraire contemporaine.

À LIRE - “On est vraiment moins méchant et moins bête quand on lit

La reconnaissance attribuée s’ajoute à plusieurs distinctions reçues au fil de sa carrière, témoignant de son engagement envers la diffusion des voix littéraires. Le Salon souligne ainsi un apport constant au rayonnement d’artistes d’ici et d’ailleurs. Cette mise en lumière confirme l’influence durable de Rodney Saint-Éloi dans le milieu éditorial.

L'année dernière, les lauréats étaient Marie-Hélène Larochelle pour le prix littéraire Janette-Bertrand pour son roman Toronto jamais bleue (Leméac Éditeur) et Jean-François Bouchard pour le prix Fleury-Mesplet.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photos : portrait d'Élizabeth Lemay (François Couture), portrait de Rodney Saint-Éloi (Simon Dumas, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 

 

