Fnac Darty : les dessous de la bataille entre Paris et le géant chinois JD.com

L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
En rachetant Ceconomy pour plus de 2,2 milliards d’euros, JD.com s’apprête à devenir le deuxième actionnaire de Fnac Darty, derrière Daniel Kretinsky. Ceconomy avait repris en 2017 la participation du fonds Artémis, ce qui explique la portée directe de l’opération allemande sur le capital du groupe français.
JD.com, troisième acteur de l’e-commerce en Chine derrière Alibaba et Pinduoduo, pèserait ainsi près de 21,95 % du capital. De quoi ébranler un symbole du commerce culturel français, alors que Fnac Darty compte désormais 1527 magasins dans 14 pays et quelque 2 millions d’abonnés.
Face à cette perspective, le ministère de l’Économie, Roland Lescure, a demandé au groupe chinois de déposer une demande d’examen au titre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF). L’objectif : évaluer les risques potentiels pour la souveraineté économique et culturelle, dans un secteur jugé stratégique. La procédure peut atteindre trois mois. Elle peut aussi être assortie de conditions, notamment en matière d’emploi, d’approvisionnement ou de gouvernance.
D’après Bercy, les biens culturels distribués par Fnac Darty n’ont rien de banal. Ils impliquent des enjeux d’indépendance éditoriale, mais aussi de maîtrise des données et d’orientation de l’offre culturelle.
Plusieurs analystes s’interrogent sur l’accès potentiel de JD.com aux données de Fnac Darty, dans un contexte dominé par les lois chinoises de renseignement et d’espionnage, en vigueur depuis 2017 et 2023. Ces textes prévoient la possibilité pour les autorités chinoises d’exiger d’une entreprise qu’elle transmette certaines informations détenues par ses filiales.
Le volume de données clients de Fnac Darty – et son objectif de doubler le nombre d’abonnés d’ici 2030 – renforce les préoccupations des autorités françaises. Pour certains spécialistes du secteur, un actionnaire trop actif pourrait exercer une influence sur la stratégie de l’entreprise, voire ouvrir la voie à des intrusions.
JD.com réfute fermement ces inquiétudes, estimant qu’elles reposent sur une mauvaise compréhension de son fonctionnement et de son implantation en Europe. Le groupe rappelle son respect du RGPD.
JD.com, aussi appelé Jingdong, est l’un des géants chinois du commerce en ligne. Fondé en 1998 à Pékin par Liu Qiangdong, il a commencé comme un magasin d’électronique avant de devenir une plateforme majeure mêlant vente directe et marketplace. Le groupe se distingue par une logistique entièrement intégrée, avec ses propres entrepôts, centres automatisés, drones et robots de livraison.
Coté au Nasdaq, JD.com se classe parmi les plus grands acteurs de l’e-commerce en Chine, derrière Alibaba et Pinduoduo, avec un chiffre d’affaires annuel dépassant largement les 100 milliards de dollars selon les données publiques. L’entreprise cherche depuis plusieurs années à s’étendre hors de Chine, notamment en Europe où elle a lancé des plateformes transfrontalières et renforcé ses investissements.
À Bercy, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, a échangé avec le ministre chargé des PME afin d’aborder le commerce en centre-ville, la concurrence des plateformes internationales… et la perspective JD.com, révèle Le Monde.
Un entretien plus direct avec le ministre de l’Économie doit encore avoir lieu. L’ancien ministre, Eric Lombard, explique que son administration avait également sondé la réputation locale du groupe chinois en Chine et envisagé les moyens de bloquer l’opération côté allemand, avec peu de marge de manœuvre. Une visioconférence a également été menée avec la direction de JD.com pour lui signifier la vigilance de la France concernant l’ancrage culturel du groupe.
Avec environ 28 % du capital, Daniel Kretinsky se retrouve dans une position clé. Soit il se renforce pour limiter l’influence chinoise, soit il cède une partie de ses parts, à un moment où il poursuit parallèlement des investissements d’ampleur dans d’autres groupes européens. Il est notamment entré au capital de TotalEnergies via une co-entreprise avec sa holding Energetický a průmyslový holding (EPH) : l’opération valorisée autour de 5,1 milliards d’euros fera de lui l’un des principaux actionnaires de TotalEnergies.
Également principal actionnaire du Groupe Casino, Daniel Křetinsky a engagé des négociations avec les créanciers pour restructurer en profondeur la dette du distributeur. Selon Reuters, le milliardaire propose d’injecter 300 millions d’euros via sa holding France Retail Holdings, en échange d’une réduction de la dette arrivant à échéance en 2027 : celle-ci passerait de 1,4 milliard d’euros à environ 800 millions, avec un abaissement du taux d’intérêt de 9 % à 6 %. En échange, la participation de France Retail Holdings pourrait passer à environ 68 % du capital du groupe, renforçant ainsi sa position de contrôle dans l’enseigne.
À LIRE - Fnac Darty : le livre en repli dans un groupe en pleine croissance
L’arrivée d’un nouvel acteur chinois dans un secteur culturel français intervient alors que Paris multiplie les signaux d’alerte concernant la présence croissante d’entreprises chinoises dans l’économie européenne. Cette préoccupation ne se limite plus à la concurrence commerciale : elle englobe désormais des risques d’ordre stratégique — influence, souveraineté numérique, accès aux données.
L’Assemblée nationale a voté la création d’une taxe visant les « petits colis » d’origine extra-européenne, dans le cadre du budget 2026. Cette mesure, pensée pour répondre aux pratiques de Shein et Temu, doit mettre fin aux avantages fiscaux dont bénéficient ces micro-expéditions, souvent exemptées de droits de douane et de TVA en raison de leur faible valeur déclarée.
L’État demande par ailleurs la suspension totale du site Shein pour trois mois après la découverte, fin octobre, de poupées pédopornographiques et d’armes de poing en vente sur la plateforme. Une audience en référé se tient au tribunal judiciaire de Paris, où le gouvernement invoque la loi sur la confiance dans l’économie numérique pour faire cesser un dommage grave.
Les fournisseurs d’accès Internet sont également assignés afin qu’ils puissent bloquer le site en cas de décision favorable. Shein avait temporairement supprimé sa marketplace, ce qui avait retardé une première suspension. Sur le plan pénal, la vente de contenus pédopornographiques ou d’armes expose la plateforme à des sanctions pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende.
Bercy souligne le caractère « systémique » de ces manquements, observés aussi sur Temu ou AliExpress, et assure vouloir réguler fermement ces plateformes. La décision judiciaire est attendue dans les prochains jours.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)
