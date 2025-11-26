Salon de l’Histoire : les lauréats 2025 dévoilés au Cercle des Armées

Le Prix du Guesclin a été décerné à Gérard de Cortanze pour Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac, paru chez Albin Michel.

Le Prix des Empires Prince Joachim Murat distingue Les lieux de Napoléon de Charles-Eloi Vial, publié chez Perrin.

Le Trophée de la Biographie Gonzague Saint-Bris revient à Joachim Murat et Olivier Pastré pour Napoléon III l’incompris.

Le Prix de la Mairie du 8e récompense Pierre Manenti pour Charles Pasqua, édité par Passés Composés.

L’ensemble met en lumière des travaux axés sur des figures politiques et historiques, avec une sélection d’ouvrages qui explore biographies et récits d’épisodes marquants. La cérémonie, tenue en soirée au Cercle National des Armées, a rassemblé auteurs, éditeurs et invités.

Le jury était composé de Jean-Christophe Buisson, Bruno Calvès, David Chanteranne, Philippe Delorme, Jean-Paul Desprat, Franck Ferrand, Bruno Fuligni, Michel de Jaeghere, Marie-Claude Mahiette, S.A.R. le Prince Joachim Murat, Emmanuel Pierrat, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean Tulard de l’Institut et Emmanuel de Waresquiel de l’Institut. La diversité de ces profils a nourri une sélection large, couvrant aussi bien l’histoire politique que les biographies et la recherche patrimoniale.

Les distinctions ont été attribuées en présence de Philippe du Guesclin, du Prince Joachim Murat, d’Edouard Saint-Bris et de Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement.

Finalistes, hommages et temps forts de la soirée

La liste des finalistes comptait notamment Geneviève Chauvel avec Mission en terres barbaresques (Artège), Gauthier Devars du Mayne avec 1627, le siège de La Rochelle (Erick Bonnier) et Dounia Tengour avec Catherine d’Aragon et Jeanne la Folle, les sœurs catholiques (Perrin). Charles-Eloi Vial figurait aussi parmi les sélectionnés avec Talleyrand, la puissance de l’équilibre (Perrin/BNF), aux côtés de Jacques de Villiers pour Le bâtard du Roussillon (Fayard).

Un hommage a été rendu à Alain Decaux pour le centenaire de sa naissance. Son fils est intervenu pour saluer la mémoire de l’écrivain et historien. Ce moment commémoratif a accompagné les remises de prix et rappelé l’importance de la transmission historique.

Les distinctions ont été remises par Philippe du Guesclin, Marquis de Saint-Gilles, le Prince Joachim Murat, Edouard Saint-Bris et Jeanne d’Hauteserre, maire du 8ᵉ arrondissement. Les organisateurs ont également rappelé que les lauréats de 2024 étaient Philippe Charlier, Vincent Haegele, Stéphanie des Horts et David Gaillardon.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com