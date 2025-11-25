Créatine : la festival de poésie contemporaine revient pour une 2e édition

Dans un contexte où la poésie retrouve une visibilité marquée, nourrie par l’émergence de nouvelles voix, par ses croisements avec le hip-hop, la performance ou l’électro, et par une forte présence sur les réseaux sociaux, le festival mettra en lumière une scène en plein essor.

Conçue par Alexandre Bord, fondateur de l’Agence Book, et Arthur Scanu, libraire, poète et organisateur d’événements culturels, la programmation associe performances, installations, rencontres et découvertes éditoriales. Elle met l’accent sur les dialogues entre poésie et autres disciplines artistiques — musique, arts visuels, scène — qui constituent aujourd’hui le cœur de la création poétique vivante.

Cette deuxième édition mettra notamment à l’honneur :

Selim-a Atallah Chettaoui, Arthur Ely, Lisette Lombé et Marc Nammour, dont les propositions hybrident poésie, hip-hop, électro et chanson pop pour interroger identités et paysages intérieurs.

Une installation immersive d’Arthur Scanu, présentée dans l’espace Long Courrier. Déployée autour de l’érotisme et des représentations du désir, elle prend la forme d’un dispositif sonore et sensible réunissant une quinzaine de poètes et poétesses de la francophonie.

La maison d’édition M/F, venue présenter sa nouvelle collection Poésie commune, emblématique du dynamisme éditorial observé dans le champ poétique.

Une scène ouverte accompagnée d’un orchestre en résidence à Ground Control, qui offrira un espace de performance aux talents émergents.

Tout au long de la journée, le public pourra participer à des ateliers d’écriture au tampon, rencontrer des éditeur·rices lors d’un marché de la poésie, et découvrir d’autres propositions artistiques spécialement conçues pour cette édition.

Installé dans une ancienne halle de tri postal à deux pas de la Gare de Lyon, Ground Control s’étend sur 6500 m².

L’Agence Book est une structure de booking dédiée aux auteur·ice·s et poètes·sse·s dont les pratiques scéniques évoluent entre lecture, performance et formes hybrides, parfois accompagnées de musique. Elle œuvre à diffuser ces écritures émergentes auprès de festivals, médiathèques, salles de spectacle et autres lieux consacrés aux littératures contemporaines.

