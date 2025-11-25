Un fonds majeur de Pierre Fontaine acquis par les institutions françaises

Figure marquante du début du XIXᵉ siècle, Pierre François Léonard Fontaine a travaillé aux côtés de Charles Percier sur des projets qui ont façonné la France. Le duo est notamment associé à l’élaboration du style Empire et a conçu des décors pour des événements tels que le Sacre de Napoléon en 1804 ou le mariage avec Marie-Louise en 1810.

Leur influence s’étend également à des transformations urbaines et monumentales majeures, de la rue de Rivoli au Palais-Royal, ainsi qu’aux chantiers du Louvre, des Tuileries ou encore des châteaux de Malmaison et de Villiers.

Les lots acquis regroupent des projets jusqu’alors inconnus, des dessins rares de décors éphémères de la période révolutionnaire et plusieurs manuscrits, dont un journal. Une partie importante de ces œuvres est aquarellée, révélant un niveau de détail qui éclaire l’imaginaire artistique d’une époque de profondes transformations politiques et culturelles. Ces documents apportent un regard inédit sur la pratique de Fontaine, actif sous l’Empire, puis sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

L’ensemble mis en vente constituait un corpus historique d’envergure, avec 356 lots proposés aux enchères. Les institutions publiques ont pu acquérir plus de 110 pièces par achat ou préemption. Pour soutenir cette démarche, le ministère a mobilisé le Fonds du patrimoine, permettant d’assurer la préservation d’un ensemble jusque-là dispersé dans des collections privées.

Redécouvrir l’héritage de Pierre Fontaine

La coordination de cette opération a reposé sur plusieurs services du ministère de la Culture, réunis autour d’un objectif commun. Musées, archives, bibliothèques et opérateurs patrimoniaux ont œuvré ensemble pour identifier les pièces essentielles à intégrer dans les collections nationales. Rachida Dati, ministre de la Culture, a salué cette collaboration qualifiée d’« exemplaire » dans le cadre d’un effort patrimonial partagé.

Parmi les établissements acquéreurs figurent les musées de l’Armée, des Arts décoratifs, Carnavalet, le musée du Louvre, le Château de Malmaison ou encore le Château de Versailles. Des institutions spécialisées dans la recherche et la conservation, telles que l’Institut national d’histoire de l’art ou les Archives nationales, ont également participé. Plusieurs bibliothèques, dont la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque Forney et celle de l’Institut, complètent cette liste.

La participation d’opérateurs comme le Centre des monuments nationaux et le Mobilier national illustre l’ampleur de l’opération. Chaque structure a ciblé les pièces susceptibles d’enrichir ses propres collections, tout en contribuant à la sauvegarde d’un ensemble cohérent. Cette stratégie collective a permis d’éviter la dispersion d’un fonds considéré comme essentiel pour la compréhension de l’architecture et des arts décoratifs du XIXᵉ siècle.

Un patrimoine désormais accessible à tous

L’acquisition publique de ces lots assure leur conservation dans des conditions adaptées et leur mise à disposition pour la recherche et les expositions. Les documents inédits, notamment les projets inconnus pour Malmaison ou les décors révolutionnaires, offrent de nouvelles perspectives pour les historiens de l’architecture et des arts. Leur intégration dans des collections publiques ouvre la voie à des études approfondies et à une meilleure compréhension des pratiques de Fontaine et de son époque.

La variété des pièces renforce également leur intérêt scientifique. Dessins préparatoires, manuscrits et documents de travail permettent de retracer le processus créatif de l’architecte. Ces sources éclairent non seulement des projets réalisés, mais aussi des intentions restées à l’état d’étude. Elles constituent ainsi un apport précieux pour appréhender l’évolution des formes et des usages dans une période marquée par de profonds changements politiques.

En réunissant ces éléments, les institutions françaises contribuent à préserver un témoignage unique sur l’histoire architecturale et décorative nationale. Cette acquisition collective marque une étape importante dans la valorisation d’un patrimoine dont une grande partie demeurait méconnue ou inaccessible au public.

Crédits illustration : Rijksmuseum, CC0, via Wikimedia Commons

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com