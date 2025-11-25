Trouvé dans un grenier, un numéro 1 de Superman bat un record aux enchères

L'homme d'acier s'est changé en poule aux œufs d'or, pour trois frères. En 2024, après le décès de leur mère, ils explorent ses affaires, se rappelant qu'elle avait mentionné des « comics assez rares ». Ils découvrent finalement un carton qui renferme plusieurs bandes dessinées, dont le fameux numéro 1 de la série Superman.

Cette parution est historique, puisqu'elle représente le premier comic book entièrement dédié à un super-héros, et non des moindres : Superman, qui s'est fait connaitre l'année précédente à l'occasion d'Action Comics #1.

</center>

Ce dernier titre est d'ailleurs particulièrement recherché par les collectionneurs et grosses fortunes, puisqu'il était, jusqu'à ce jeudi 20 novembre, le comic book le plus cher de l'histoire, vendu 6 millions $ en 2024.

Avec un montant de 9,12 millions $, ce Superman #1 en parfait état explose donc ce record, ravissant par la même occasion la place occupée par Action Comics #1. Son état de conservation a largement pesé, selon les experts : noté 9 sur 10, il est considéré comme un exemplaire quasi neuf, et le seul connu à ce jour dans cette condition.

Ainsi, un exemplaire du même comic, noté seulement 1,8, s'était vendu pour « seulement » 97.890 £ (environ 110.000 €), l'année dernière.

Ne jamais découper ses livres

Vendu sur la plateforme Heritage Auctions, ce Superman #1 est une véritable invitation à prendre soin des ouvrages de sa bibliothèque. En effet, le nombre d'exemplaires en circulation était, au départ, conséquent : le premier tirage s'élevait à 500.000 exemplaires, suivis par deux retirages, de 250.000 puis de 150.000 comics supplémentaires.

Quatrième de couverture de Superman #1 (Heritage Auctions)

Néanmoins, la quatrième de couverture du titre, signée par Joe Shuster, qui affichait le prix de 10 cents (soit un peu plus de 2 $ aujourd'hui), était destinée à être punaisée sur les murs des chambres des jeunes lecteurs. Une inscription encourageait même à découper l'illustration, qui représente Superman en train de se libérer d'une chaine en faisant exploser ses maillons.

Pour les grosses fortunes, investir dans les comics peut s'avérer rentable, en raison de la forte hausse des prix et de la spéculation que connait le secteur. Heritage Auctions estime ainsi que Batman #1 (été 1940) bénéficie du plus important taux de croissance (18 %) pour sa valeur, devant Marvel Comics #1 (17 %, novembre 1939).

Photographie : L'exemplaire de Superman #1 vendu aux enchères ce jeudi 20 novembre (Heritage Auctions)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com