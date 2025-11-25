Cinq finalistes pour le Goncourt des Lycéens 2025

Les discussions régionales ont eu lieu simultanément à Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Poitiers et Rennes. Chaque groupe de lycéens délégués y a examiné les quatorze romans issus de la première sélection de l’Académie Goncourt. Ces échanges, conduits à huis clos, ont permis d’évaluer les œuvres selon leurs propres critères de lecture. Les participants, engagés dans un travail continu depuis plus de deux mois, ont retenu cinq titres finalistes.

Les romans encore en lice sont :

La nuit au cœur de Nathacha Appanah (Gallimard)

L’Adieu au visage de David Deneufgermain (Marchialy)

La collision de Paul Gasnier (Gallimard)

La Maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit)

Un frère de David Thomas (L’Olivier).

Les échanges régionaux ont également permis de désigner 13 lycéens délégués pour la phase finale.

Ces 13 représentants nationaux se réuniront à Rennes pour une ultime délibération. L’ensemble de leurs discussions se déroulera également à huis clos, afin de préserver la liberté et la sincérité des échanges. Le verdict sera rendu depuis l’Hôtel de Ville de Rennes aux alentours de 13h.

Une dernière étape avant le verdict final

La remise officielle du Prix Goncourt des Lycéens aura lieu le le jeudi 27 novembre, en début de soirée, à Paris. Cet événement clôturera plusieurs semaines de lectures et de débats au sein des classes participantes. Il constitue un moment de valorisation du travail collectif mené par les lycéens et du rôle qui leur est confié dans ce prix littéraire. L’ensemble du processus leur permet de se confronter à une sélection dense et variée d’œuvres contemporaines.

En 2024, le prix avait distingué Sandrine Collette pour Madelaine avant l’aube, publié aux éditions JC Lattès. Cette distinction rappelait alors l’importance du regard porté par les jeunes lecteurs sur la création littéraire actuelle. Le Prix Goncourt des Lycéens s’inscrit désormais dans un calendrier annuel suivi par les établissements scolaires et les éditeurs.

Le programme bénéficie également du soutien de Kobo by Fnac. Ce partenariat permet aux classes situées à l’étranger et dans les DROM-TOM de recevoir les ouvrages en format numérique. Ces versions facilitent un accès rapide aux textes et apportent une aide aux élèves en situation de dyslexie, pour qui la lecture numérique peut offrir des conditions plus adaptées.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com