Le Marsupilami revient au cinéma : houba ou pas ?

Le Marsupilami, ce curieux animal jaune à pois noirs avec une longue queue, apparait pour la première fois dans la série Spirou et Fantasio, créé par le dessinateur belge André Franquin en 1952. En 1987, le Marsupilami obtient sa propre série, publiée chez les éditions Dupuis écrite par Greg et dessinée par Batem.

Afin de porter à l'écran le personnage, Philippe Lacheau s'est entouré, pour l'écriture du scénario, de Pierre Dudan, Julien Arruti et Pierre Lacheau. Le tournage a commencé en juillet 2024, quand la sortie du long-métrage avait été annoncée.

Au casting, une bonne partie de la bande à Fifi, certes, mais aussi d'autres grands noms de la comédie. Seront ainsi devant la caméra Philippe Lacheau, évidemment, avec Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien Arruti, Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Corentin Guillot, Jean Reno et Reem Kherici. Sans oublier une créature d'un jaune éclatant.

