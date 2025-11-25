50 Livres pour le plaisir” : la lecture s'invite dans 250 centres de loisirs

Rachida Dati, ministre de la Culture, lance l’opération « 50 Livres pour le plaisir ». Ce dispositif inédit, porté par le Centre national du livre (CNL), est destiné à encourager la lecture dans les centres de loisirs, à travers l’installation, dans chaque centre, d’une bibliothèque idéale de 50 ouvrages de littérature jeunesse destinée aux 6/11 ans.

Au centre de loisirs, l’enfant expérimente le jeu, la créativité et la sociabilité. La lecture s’offre à lui sans contrainte : on y lit par envie, par curiosité, seul ou à plusieurs, on ouvre un livre, on le referme, on y revient… L’opération « 50 livres pour le plaisir » vise précisément à réaffirmer que la lecture n’est pas seulement un apprentissage, mais également un espace d’émotions, d’imaginaires et de partage.

Chaque centre de loisirs participant reçoit 50 ouvrages de littérature jeunesse, sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden. Albums, bandes dessinées, mangas, romans, documentaires, poésie, contes… La sélection embrasse une grande diversité de genres éditoriaux, permettant à chaque enfant — lecteur débutant ou confirmé — de trouver le livre susceptible d’éveiller sa curiosité.

Parmi ces 50 titres, on trouve notamment l’album L’Arbre sans fin (Claude Ponti, L’Ecole des loisirs), la bande dessinée Ariol (Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, Bayard Jeunesse), le manga Une sacrée mamie (Yoshichi Shimada et Saburô Ishikawa, traduit par Tetsuya Yano, Delcourt) ou encore le documentaire Tout ce que vous pensez savoir sur le corps humain est faux ! (Emma Young et Maribel Lechuga, traduit par Bérengère Viennot, Gallimard Jeunesse).

Ancrer la culture du livre

Pensé comme un véritable espace de découverte, ce corpus est accompagné d’un livret pédagogique détaillé, proposant des repères de médiation, des conseils pour la lecture à voix haute, des idées d’activités collectives et des pistes d’appropriation adaptées au cadre non scolaire des centres de loisirs.

Depuis la mi-novembre et d’ici le 20 décembre 2025, le Centre national du livre adresse gracieusement à plus de 250 centres de loisirs les 50 livres jeunesse qui constituent cette bibliothèque idéale.

Grâce à une mise à disposition durable des ouvrages dans les structures participantes, les livres ont vocation à s’inscrire dans le quotidien des équipes d’animation et des enfants, contribuant à l’ancrage d’une véritable culture du livre au sein des territoires, notamment ruraux.

« J’ai souhaité ce dispositif qui rejoint deux des axes prioritaires de mon action : soutenir l’action culturelle en ruralité, et développer le goût de la lecture chez les jeunes, dès la toute petite enfance. Avec ces bibliothèques choisies avec soin, chaque enfant pourra trouver un livre à son goût et, je l’espère, consacrer régulièrement un peu de son temps libre à cultiver le plaisir de lire. Les temps périscolaires, fréquentés régulièrement par plus de deux millions d’enfants, sont un moment privilégié pour encourager la lecture pour le plaisir », explique Rachida Dati, ministre de la Culture.

À LIRE - Budget 2026 : pour la culture, des moyens et des emplois en baisse

Après la réception des ouvrages, chaque centre de loisirs peut bénéficier d’un accompagnement à la mise en place de leur projet via des webinaires avec Raphaële Botte et Sophie Van der Linden, organisés par le CNL.

Raphaële Botte est journaliste en presse jeunesse, notamment pour Mon Quotidien et Dada, et autrice, dont plusieurs ouvrages ont été publiés aux éditions Thierry Magnier (Le grand livre de ma planète, avec Élise Gehin ; Rêves américains ; De l'autre côté du mur...) ou chez Actes Sud (Petites et grandes histoires du rock, avec Arno Dufour).

Sophie Van der Linden est critique spécialiste de la littérature jeunesse et romancière. Formatrice, elle a enseigné les arts visuels à L'Ecole de Condé Paris et intervient régulièrement dans des cursus universitaires. Elle a notamment publié Après Constantinople (Gallimard), De Terre et de mer (Buchet-Chastel) ou encore L'Incertitude de l'aube (Buchet-Chastel).

8 régions, bientôt plus

Les premiers centres de loisirs bénéficiaires de cette opération sont situés en territoires ruraux sur l’ensemble du territoire, dans 8 régions : en Auvergne Rhône-Alpes (Puy-de-Dôme), en Bourgogne Franche-Comté (Haute-Saône, Nièvre, Yonne), en Centre Val-de-Loire (Loir-et-Cher), dans le Grand Est (Vosges), dans les Hauts-de-France (Nord, Somme), en Ile-de-France (Yvelines), en Normandie (Eure) ou encore en Nouvelle Aquitaine (Gironde, Haute-Vienne). D’autres régions s’ajouteront à la liste courant décembre 2025.

À LIRE - À l'Assemblée nationale, l'austérité appliquée à la culture inquiète

Partenaires du CNL sur cette opération, l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), le réseau d’éducation populaire Les Francas et l’association Lire et faire lire ont permis d’identifier la liste des 250 centres de loisirs bénéficiaires du dispositif. Les structures d’accueil situées en zone rurale ont été privilégiées, l’accès au livre étant plus difficile pour les familles sur ces territoires.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com