La Condition, film inspiré d'un roman de Léonor de Récondo

« Plus le temps avançait, plus l’envie était tenace », explique le réalisateur Jérôme Bonnell au sujet de sa fascination pour le roman de Léonor de Récondo. Le cinéaste a mûrement réfléchi son projet, afin de proposer son interprétation du texte, quitte à le trahir légèrement.

Outre quelques personnages ajoutés, Jérôme Bonnell a tenu à installer une atmosphère de huis clos : « Il me paraissait naturel d’étouffer avec mes personnages », avance-t-il à ce sujet.

Devant sa caméra, le réalisateur-scénariste a réuni Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte ou encore Emmanuelle Devos.

