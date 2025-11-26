« Ma sœur est d’avis que ma mauvaise santé est pour partie imputable aux personnes dont j’ai fait la connaissance à la rédaction du Nouvel Anomaliste. Elle pense que j’ai été contaminée par leurs conceptions tordues. Son allégation est injuste, cependant. Ma sœur ignore tout de ma relation au datura – cette fleur, la chose est tragique, que ma soeur elle-même, avec son bon cœur, m’avait un jour apportée. Les dommages qu’il m’a infligés sont permanents. »

Notre narratrice souffre d’un mal qui semble ne pas vouloir la quitter. Alors, lorsqu’elle reçoit un datura pour son anniversaire, elle voit en cette étrange plante médicinale (et tout aussi dangereuse) un remède inespéré. Quotidiennement, elle ingère un bout de ce datura, sous une forme ou une autre, sans savoir quels effets secondaires attendre…

En parallèle, elle a commencé un nouveau travail dans un magazine un peu particulier, dédié au paranormal. Là-bas, elle entend mille et une théories et histoires farfelues, rencontre des personnages saugrenus, convaincus de ce qu'ils racontent, persuadés de partager avec elle un secret inestimable.

Bientôt, commencent les hallucinations. Ou, le sont-elles vraiment ? Lentement empoisonnée par la plante qu’elle adore – serait-ce uniquement une histoire de dosage ? –, la narratrice se perd dans le labyrinthe de l’imaginaire.

Organisé en brefs chapitres, voici un roman insolite, hallucinatoire, foncièrement fantastique. Leena Krohn donne du fil à retordre à la réalité, nous plongeant au cœur de l'inconcevable et de la folie… pour notre plus grand bonheur. Avec une plume douce et rieuse, l’autrice nous déboussole, nous invite à laisser la magie opérer.

Traduction assurée par Claire Saint-Germain.