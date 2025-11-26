Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Datura

Claire Saint-Germain, Leena Krohn

« Ma sœur est d’avis que ma mauvaise santé est pour partie imputable aux personnes dont j’ai fait la connaissance à la rédaction du Nouvel Anomaliste. Elle pense que j’ai été contaminée par leurs conceptions tordues. Son allégation est injuste, cependant. Ma sœur ignore tout de ma relation au datura – cette fleur, la chose est tragique, que ma soeur elle-même, avec son bon cœur, m’avait un jour apportée. Les dommages qu’il m’a infligés sont permanents. »

Notre narratrice souffre d’un mal qui semble ne pas vouloir la quitter. Alors, lorsqu’elle reçoit un datura pour son anniversaire, elle voit en cette étrange plante médicinale (et tout aussi dangereuse) un remède inespéré. Quotidiennement, elle ingère un bout de ce datura, sous une forme ou une autre, sans savoir quels effets secondaires attendre… 

En parallèle, elle a commencé un nouveau travail dans un magazine un peu particulier, dédié au paranormal. Là-bas, elle entend mille et une théories et histoires farfelues, rencontre des personnages saugrenus, convaincus de ce qu'ils racontent, persuadés de partager avec elle un secret inestimable. 

Bientôt, commencent les hallucinations. Ou, le sont-elles vraiment ? Lentement empoisonnée par la plante qu’elle adore – serait-ce uniquement une histoire de dosage ? –, la narratrice se perd dans le labyrinthe de l’imaginaire. 

Organisé en brefs chapitres, voici un roman insolite, hallucinatoire, foncièrement fantastique. Leena Krohn donne du fil à retordre à la réalité, nous plongeant au cœur de l'inconcevable et de la folie… pour notre plus grand bonheur. Avec une plume douce et rieuse, l’autrice nous déboussole, nous invite à laisser la magie opérer.

Traduction assurée par Claire Saint-Germain.

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
26/11/2025 à 16:00

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Datura

Leena Krohn trad. Claire Saint-Germain

Paru le 02/10/2025

256 pages

Zulma

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704022
9791038704022
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.