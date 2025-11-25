Élégie des Appalaches : chanter les backwoods

Avec Élégie des Appalaches, bell hooks ne cherche pas nécessairement à éduquer, ou à faire la leçon, ou à réveiller un quelconque sentiment de révolte. Ici, au fil des poèmes, c’est une fresque personnelle et collective qui se tisse.

À la fois lettre d'amour et lamentation, ces poèmes s’imbriquent, se répondent et tracent une voie pour permettre à l’autrice de replonger dans sa propre vie, mais aussi de se réapproprier son passé et pleurer les âmes des Noirs et autochtones des Appalaches. Malgré la pauvreté, malgré la cruauté d’une nature sauvage, malgré l’ostracisation et la violence, ces peuples ont su prospérer.

« [...] mot pour mot bouche pour bouche tout le sacré nous enveloppe tous les nôtres sont ici chez eux renégats en marronnage fugitifs hors la loi venus honorer ces montagnes nous avons une terre pour nous relier et cette alliance entre nous ne sera jamais brisée dans ce serment de tolérance »

Ces textes, bruts et lyriques, sont aussi tristes qu'envoûtants. Chaque poème est une prière, un souffle d'air pur, dédié à la terre, aux oiseaux, aux forêts, aux champs et, aussi, à ses habitants. Au milieu des montagnes et des étendues sauvages du Kentucky, Élégie des Appalaches fait résonner les voix d’un peuple proche de la nature, en cohésion avec chaque arbre, chaque oiseau, chaque insecte qui habite ces mêmes forêts.

Si le passé, douloureux, vibre toujours en filigrane, l’espoir est lui aussi bien présent. La nature nous rappelle que les traces des défunts sont partout présentes. Leur esprit est préservé là, au creux de cette terre, à jamais.

« [...] laissez venir ici la mansuétude laisser la terre guérir et se réjouir elle a ici notre mère de grâce et de constance fait fleurir des roses sauvages et disséminé sur ces collines une beauté qui ne s’attarde pas mais toujours nous promet guérison et retour »

Élégie des Appalaches est accompagné d’une préface de l’autrice elle-même, pour contextualiser la création de ce recueil. En toute transparence, sans fioriture, elle invite à contempler deux vérités, qui ont façonné son existence : « toute âme humaine a besoin de liberté ; et il découle de cette liberté acquise une responsabilité, celle de se montrer infailliblement intègre, de mener sa vie en sorte que se manifeste toujours une cohérence entre ce que l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on fait. »

Pour accompagner ce texte, une illustration de couverture proposée par Maya Mihindou, ainsi qu’une traduction assurée par Sika Fakambi et une postface signée Mélissa Laveaux.

Par Valentine Costantini

