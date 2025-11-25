Élégie des Appalaches : chanter les backwoods

Intellectuelle, féministe, et militante américaine, bell hooks est une figure littéraire qu’on ne devrait pas avoir à présenter. Son travail, en particulier ses essais, a permis de mettre en lumière l'invisibilisation des femmes noires dans la société. Toujours avec justesse, toujours avec humilité, elle a proposé des écrits d’une qualité indéniable. Les éditions Les Prouesse proposent ici de se plonger dans une traduction d’un recueil de poésie foncièrement intime, qui plonge en plein cœur de l’enfance de bell hooks.
Le 25/11/2025 à 10:31 par Valentine Costantini
Avec Élégie des Appalaches, bell hooks ne cherche pas nécessairement à éduquer, ou à faire la leçon, ou à réveiller un quelconque sentiment de révolte. Ici, au fil des poèmes, c’est une fresque personnelle et collective qui se tisse.
À la fois lettre d'amour et lamentation, ces poèmes s’imbriquent, se répondent et tracent une voie pour permettre à l’autrice de replonger dans sa propre vie, mais aussi de se réapproprier son passé et pleurer les âmes des Noirs et autochtones des Appalaches. Malgré la pauvreté, malgré la cruauté d’une nature sauvage, malgré l’ostracisation et la violence, ces peuples ont su prospérer.
« [...]
mot pour mot
bouche pour bouche
tout le sacré
nous enveloppe
tous les nôtres
sont ici chez eux
renégats en marronnage
fugitifs hors la loi
venus honorer ces montagnes
nous avons une terre pour nous relier
et cette alliance
entre nous
ne sera jamais brisée
dans ce serment de tolérance »
Ces textes, bruts et lyriques, sont aussi tristes qu'envoûtants. Chaque poème est une prière, un souffle d'air pur, dédié à la terre, aux oiseaux, aux forêts, aux champs et, aussi, à ses habitants. Au milieu des montagnes et des étendues sauvages du Kentucky, Élégie des Appalaches fait résonner les voix d’un peuple proche de la nature, en cohésion avec chaque arbre, chaque oiseau, chaque insecte qui habite ces mêmes forêts.
Si le passé, douloureux, vibre toujours en filigrane, l’espoir est lui aussi bien présent. La nature nous rappelle que les traces des défunts sont partout présentes. Leur esprit est préservé là, au creux de cette terre, à jamais.
« [...]
laissez venir ici la mansuétude
laisser la terre
guérir et se réjouir
elle a ici
notre mère de grâce
et de constance
fait fleurir des roses sauvages
et disséminé sur ces collines
une beauté
qui ne s’attarde pas
mais toujours nous promet guérison
et retour »
Élégie des Appalaches est accompagné d’une préface de l’autrice elle-même, pour contextualiser la création de ce recueil. En toute transparence, sans fioriture, elle invite à contempler deux vérités, qui ont façonné son existence : « toute âme humaine a besoin de liberté ; et il découle de cette liberté acquise une responsabilité, celle de se montrer infailliblement intègre, de mener sa vie en sorte que se manifeste toujours une cohérence entre ce que l’on pense, ce que l’on dit et ce que l’on fait. »
Pour accompagner ce texte, une illustration de couverture proposée par Maya Mihindou, ainsi qu’une traduction assurée par Sika Fakambi et une postface signée Mélissa Laveaux.
Paru le 15/10/2025
96 pages
Editions Les Prouesses
16,00 €
