Joël Cornette remporte le Prix Hugues Capet 2025 pour son Anne d’Autriche

Le jury salue une œuvre « d’une grande élégance historique », capable de ressusciter une reine trop souvent réduite à une image pieuse ou effacée. Sous la plume de Joël Cornette, Anne d’Autriche apparaît au contraire comme une femme d’État accomplie : prudente mais déterminée, stratège subtile, souveraine sachant affronter crises et menaces dans un royaume en pleine tourmente.

L’auteur montre avec précision comment cette infante d’Espagne, devenue épouse de Louis XIII, joue un rôle essentiel aux côtés de Mazarin. Elle contribue à renforcer l’autorité monarchique et à consolider l’absolutisme naissant - préparant ainsi le terrain du futur règne de son fils, Louis XIV.

La réalité du pouvoir

Le livre s’ouvre sur la jeunesse d’Anne d’Autriche, mariée à quatorze ans et promise à une existence conventionnelle : prier, enfanter, demeurer dans l’ombre. Mais le destin en décide autrement. Devenue veuve et mère d’un héritier trop jeune pour régner, elle se retrouve soudain régente, la dernière femme de l’histoire de France à exercer cette charge.

Écartée par Louis XIII, surveillée par Richelieu, elle révèle pendant la régence un sens politique aigu, alors que s’ouvre l’un des moments les plus explosifs du XVIIᵉ siècle : la Fronde. Joël Cornette fait revivre ces années où l’État chancelle : révoltes, guerres civiles, trahisons, humiliations quotidiennes. Au milieu de ce tumulte, Anne d’Autriche affermit son autorité.

Elle gouverne par nécessité plus que par goût du pouvoir, négociant sans cesse, frappant quand il le faut, protégeant toujours le royaume et son fils. Sa capacité à restaurer la paix intérieure ouvre la voie au règne du Roi-Soleil, dont la gloire s’enracinera dans l’œuvre discrète mais décisive de sa mère.

Spécialiste reconnu du XVIIᵉ siècle, Joël Cornette est l’un des historiens français les plus estimés pour sa capacité à conjuguer rigueur scientifique et art du récit.

#[pub-3]

Une mention spéciale

La sélection 2025 comprenait également la biographie Aliénor d’Aquitaine, souveraine femme, de Martin Aurell, publiée chez Flammarion. Le jury a tenu à distinguer cet ouvrage par une mention spéciale exceptionnelle.

Médiéviste réputé, professeur à l’université de Poitiers, Martin Aurell est décédé soudainement le 8 février 2025, suscitant une grande émotion dans le monde de la recherche historique. Lors des délibérations du 20 novembre, les membres du jury ont unanimement salué la qualité remarquable de son ouvrage, considéré comme une biographie « définitive » de la reine Aliénor, figure majeure du Moyen Âge, successivement reine de France et d’Angleterre.

« S’il était encore parmi nous, il aurait pu être le lauréat 2025 », a estimé le jury, qui a souhaité honorer pleinement son travail et son héritage scientifique.

Le Prix Hugues Capet s’accompagne d’une dotation de 20.000 €, faisant de lui la deuxième récompense littéraire la mieux dotée de France. La remise officielle du prix à Joël Cornette aura lieu fin janvier 2026, dans le cadre prestigieux de l’hôtel de Soubise, siège des Archives nationales à Paris. La cérémonie sera suivie d’une conférence du lauréat, puis d’un cocktail.

Le jury 2025 réunit le Prince Charles-Philippe d’Orléans, président du prix, ainsi que Jean Sévillia, Diana Widmaier Picasso, Amélie de Bourbon-Parme, Jacques-Henri Auclair, Ève de Castro, Jean-Christian Petitfils, Laurent Avezou, Stéphane Bern, Franck Ferrand et Virginie Girod.

Depuis sa fondation en 1994, le Prix Hugues Capet a été successivement présidé par la Comtesse de Paris (1994-2002), puis par la Princesse Béatrice de Bourbon-Deux-Siciles (2003-2013). Après une décennie d’interruption, il a été relancé en 2024, avec pour président le Prince Charles-Philippe d’Orléans, troisième à occuper cette fonction.

Au fil des années, de nombreux membres prestigieux ont siégé au jury : Jacques de Bourbon-Busset, Pierre Cardin, Ève Ruggiéri, Jean Piat, Marcel Julian, André Castelot, Georges Bordonove, Jean Chalon, Vladimir Volkoff, entre autres.

Prix Hugues Capet 2024 a été décerné à Sully, Bâtisseur de la France moderne, de Laurent Avezou, paru aux éditions Tallandier.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com