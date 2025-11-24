À Bordeaux, une immersion en réalité virtuelle dans les Essais de Montaigne

Ce projet a été développé dans le cadre du programme national des Bibliothèques numériques de référence (BNR), piloté par le ministère de la Culture. L’objectif : expérimenter de nouveaux modes d’accès au patrimoine grâce aux technologies immersives.

Trois voyages dans le temps

Équipé d’un casque de réalité mixte, le public est invité à traverser trois moments fondateurs de l’histoire des Essais :

1580 : la première impression de l’ouvrage, dans l’atelier bordelais de l’imprimeur Simon Millanges ;

1590 : les dernières retouches manuscrites de Montaigne, au sein de sa célèbre bibliothèque ;

1614 : la construction de la mémoire de l’auteur, autour du cénotaphe érigé au couvent des Feuillants, aujourd’hui intégré au Musée d’Aquitaine.

Chacune de ces séquences comprend un mini-jeu interactif, pensé pour faciliter la compréhension des enjeux éditoriaux et historiques tout en rendant l’expérience plus ludique.

Les décors ont été conçus à partir des recherches historiques et archéologiques les plus récentes, afin d’offrir des environnements fidèles et réalistes, tout en rendant la découverte accessible à tous les publics.

L’immersion dure environ 15 à 20 minutes, est entièrement gratuite et proposée en trois langues : français, anglais et espagnol.

Elle sera présentée :

à partir du 24 novembre 2025, à la bibliothèque Mériadeck, dans l’espace Bordeaux et l’Aquitaine ;

à partir du 29 novembre, dans l’espace Jeux de la même bibliothèque ;

au Musée d’Aquitaine, courant décembre ;

et prochainement hors les murs, à l’occasion d’événements culturels tels que la Nuit des bibliothèques ou divers festivals.

Un temps de présentation officielle, en présence du maire de Bordeaux, aura lieu le samedi 22 novembre à 15h, à la bibliothèque Mériadeck (85 cours du Maréchal Juin).

L’expérience met également en valeur un trésor local : l’exemplaire de Bordeaux des Essais, conservé à la bibliothèque Mériadeck et inscrit depuis 2023 au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO.

Une figure de la ville

Michel de Montaigne entretient avec Les Essais une relation organique : un livre qu’il n’a cessé de reprendre, d’augmenter et de corriger tout au long de sa vie, au point de faire de cette œuvre un laboratoire de pensée en mouvement permanent. Rédigés à partir de 1572, les Essais mêlent réflexions philosophiques, observations quotidiennes, lectures, anecdotes personnelles et méditations humanistes.

Il y développe une écriture qui se cherche, se contredit parfois, progresse par tâtonnements - une manière d’examiner le monde en se prenant soi-même pour terrain d’expérience. C’est une œuvre fondatrice de la littérature française, où l’attention au doute, à la subjectivité, à la singularité des êtres résonne encore aujourd’hui.

Cette œuvre intimement liée à Montaigne l’est tout autant à Bordeaux, où l’auteur fut maire à deux reprises, entre 1581 et 1585. C’est dans la région qu’il rédigea l’essentiel des Essais, dans la tour de sa demeure de Montaigne, et c’est à Bordeaux même que le livre prit forme matériellement : Simon Millanges y imprima la première édition de 1580.

Crédits photo : Bibliothèques Bordeaux

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com