Prix Wolinski de la BD du Point 2025 : les six finalistes dévoilés

Créé en 2004 pour mettre en lumière la création francophone contemporaine, le Prix de la bande dessinée du Point distingue chaque année un album marquant. Rebaptisée en 2015 Prix Wolinski de la BD du Point, la récompense rend hommage à George Wolinski, qui présidait le jury avant son assassinat et incarnait l’esprit libre et satirique de la bande dessinée.
Le 24/11/2025 à 18:04 par Hocine Bouhadjera
24/11/2025 à 18:04
Pour l’édition 2025, un jury prestigieux s’est réuni autour de Natacha Wolinski afin de sélectionner l’album qui succédera au lauréat 2024, Luz.
Autour de la table, plusieurs grands noms du neuvième art : Albert Algoud, Ugo Bienvenu, Jul, Philippe Druillet, Catherine Meurisse, Coco, Luz lui-même, et Bastien Vivès. Trois journalistes du Point siègent également au jury : Romain Brethes, Jacques Dupont et Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction.
Cette année, les finalistes témoignent de la diversité exceptionnelle de la bande dessinée francophone : récits intimes, fresques historiques, portraits de résistantes, explorations graphiques audacieuses… Le jury a retenu six albums :
Ces lignes qui tracent mon corps — Mansoureh Kamari (Casterman)
Madeleine résistante, vol. 4 — Bertail, JD Morvan & Madeleine Riffaud (Dupuis)
Detroit Roma — Elene Usdin & Boni (Sarbacane)
Une obsession — Nine Antico (Dargaud)
Ancolie — Salomé Lahoche (Glénat)
Monsieur Chouette — David B. (L’Association)
Le nom du ou de la lauréate du Prix Wolinski de la BD du Point 2025 sera révélé le 3 décembre à 1h sur le site du Point, puis dans le numéro du 4 décembre de l’hebdomadaire. Après Luz en 2024, l’un de ces six albums rejoindra la liste des lauréats.
Crédits photo : Georges Wolinski (Thesupermat)
Par Hocine Bouhadjera
