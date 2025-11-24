Prix Wolinski de la BD du Point 2025 : les six finalistes dévoilés

Pour l’édition 2025, un jury prestigieux s’est réuni autour de Natacha Wolinski afin de sélectionner l’album qui succédera au lauréat 2024, Luz.

Autour de la table, plusieurs grands noms du neuvième art : Albert Algoud, Ugo Bienvenu, Jul, Philippe Druillet, Catherine Meurisse, Coco, Luz lui-même, et Bastien Vivès. Trois journalistes du Point siègent également au jury : Romain Brethes, Jacques Dupont et Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction.

Cette année, les finalistes témoignent de la diversité exceptionnelle de la bande dessinée francophone : récits intimes, fresques historiques, portraits de résistantes, explorations graphiques audacieuses… Le jury a retenu six albums :

Ces lignes qui tracent mon corps — Mansoureh Kamari (Casterman)

Madeleine résistante, vol. 4 — Bertail, JD Morvan & Madeleine Riffaud (Dupuis)

Detroit Roma — Elene Usdin & Boni (Sarbacane)

Une obsession — Nine Antico (Dargaud)

Ancolie — Salomé Lahoche (Glénat)

Monsieur Chouette — David B. (L’Association)

Le nom du ou de la lauréate du Prix Wolinski de la BD du Point 2025 sera révélé le 3 décembre à 1h sur le site du Point, puis dans le numéro du 4 décembre de l’hebdomadaire. Après Luz en 2024, l’un de ces six albums rejoindra la liste des lauréats.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Georges Wolinski (Thesupermat)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com