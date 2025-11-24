Petites Fugues 2025 : une semaine de neige, de rencontres et de voix partagées

S’il fallait un mot, un seul, pour résumer cette tournée des Petites Fugues ? « Le mot qui résume tout… c’est la générosité. Générosité de l’Agence, de son équipe, de leurs partenaires, dans la précision des préparatifs, l’accueil, la qualité incroyable de l’organisation. Générosité du territoire aussi, qui est sublime — rude, mais sublime. Et générosité des habitants : faire trente kilomètres sous la neige pour venir à une rencontre, c’est énorme. »

Sa voix porte l'intensité des jours qui ont précédé, elle confesse : « On est vendredi soir, je ne vais pas être très vive… Mais quelle expérience magnifique. »

Une soirée à Brassy, hors du temps

Pendant une semaine, elle a traversé la Nièvre, l’Yonne, la Côte-d’Or, entre forêts plantées de conifères, bocages charolais et villages dispersés. Une itinérance rythmée par des discussions lentes, des routes étroites, la neige, le brouillard — et partout, des groupes de lecteurs et lectrices qui l’attendaient.

Hélène Vignal refuse de hiérarchiser les rencontres : « Si je mettais un moment en avant, j’effacerais les autres. Et je ne veux pas. Cette tournée, je la vois comme une mosaïque : une multitude de petits éclats, de fragments, de conversations qui se répondent. »

Elle décrit des toutes petites classes, des écoles pas beaucoup plus grandes : « Le collège de Liernais, 58 élèves, un collège entier ! Ça change tout, l’échelle. On comprend autrement la vie, le quotidien, le rapport à la culture. Ça remet les choses en perspective. »

« C’est très intime. On a vraiment le temps. J’ai eu le sentiment de dialoguer, pas de “parler face à”. On se rencontrait vraiment, dans un échange, un aller-retour. » Cette proximité a été la grande surprise de sa semaine : un tempo lent, humain, presque artisanal.

Un souvenir pourtant s’impose : Brassy, petit village de la Nièvre, un soir d’intempérie. « On arrivait de Château-Chinon, sur des routes blanches, dans un brouillard épais. On ne voyait rien. Et soudain, cette toute petite bibliothèque apparaît. Un cocon. »

À l’intérieur, tables dressées, verres alignés, sourires partout. « L’ambiance était incroyable. Des lectrices lisaient des extraits de mes romans. Puis Odile, une brasseuse du coin, présentait une bière associée à chaque personnage : une bière plus amère pour un personnage en colère, quelque chose de plus doux pour un autre. »

La médiathécaire avait imaginé cette rencontre comme une « mise en perspective ». « Ça m’a bluffée. C’était d’une originalité folle, très chaleureux, très ancré dans le lieu. Une vraie invention locale. »

C’était aussi la première fois que l’autrice se rendait en centre de détention. « Ils avaient choisi un de mes romans, où des personnages sont empêchés de circuler. Alors forcément, en parler là, ça frappe. C’était un moment très fort. » Ce qui l’a aussi bouleversée, c’est la suspension des rôles : « Pendant une heure, on ne se demande pas ce que chacun a vécu ou fait. On parle entre humains. C’est rare. On se décontextualise un peu, et ça fait un bien fou. » Une expérience intense, délicate, qu’elle dit encore digérer.

Le Morvan comme territoire-récit

À côté des rencontres, le paysage a joué un rôle majeur. « C’était gelé, tout blanc, presque irréel. On traversait des forêts de sapins, des clairières, et d’un coup un bocage charolais surgissait. C’est un territoire très rude, très beau, avec une histoire puissante. »

Elle cite les nourrices du Morvan, qui quittaient leurs enfants pour allaiter ceux des bourgeois parisiens ; l’industrie des sapins de Noël ; la mémoire résistante ; les villages isolés où l’on peut rouler vingt minutes sans croiser une maison. « Rester plusieurs jours sur un territoire, c’est essentiel : on embrasse la géographie, la géologie, l’histoire, l’économie, l’humain », assure-t-elle, à l'instar de son premier entretien avec ActuaLitté.

Maintenant que la tournée s’achève, que reste-t-il à Hélène Vignal ? Une fatigue, un élan, un désir d’écriture ? « Une migraine carabinée, mais surtout un coup de cœur », et la conscience d'avoir eu la chance d'être choisie cette année pour participer aux Petites Fugues.

Elle insiste sur la qualité exceptionnelle du travail de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne–Franche-Comté : « Tout est pensé, calibré, réfléchi. C’est de la belle ouvrage, vraiment. On sent qu’il y a du sens derrière chaque décision. »

Et de conclure : « Bien sûr que tout cela nourrit notre travail. Pas immédiatement. Ça sédimente. Ça devient une vision du monde. Et c’est depuis là qu’on écrit. » Quarante minutes après notre entretien, son train partira. La neige retombera peut-être. Le silence reviendra. Mais la matière de ces rencontres — petites, fragiles, lumineuses — continuera, elle, à travailler en profondeur.

La 24ᵉ édition du festival se poursuit jusqu’au 29 novembre, portée par une équipe de quinze écrivains et écrivaines venus de France, de Suisse et de Belgique, qui parcourent la région pour animer près d’une centaine de rencontres. L’édition 2025 se caractérise par une grande variété de voix et de sujets : récits de migrations et d’exils, plongées dans l’adolescence, perspectives féministes, interrogations sur les silences, combats intérieurs, utopies, ainsi que textes dramatiques ou empreints d’humour.

Parmi les invité·es figurent notamment Olivier Bleys, Estelle-Sarah Bulle, Maryline Desbiolles, Caroline Deyns, Sébastien Gendron ou encore Marie Vingtras.

Crédits photo : Hélène Vignal (Maud Calofer, Les Petites Fugues)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com