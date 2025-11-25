Thriller en aéroport : Estelle Tharreau signe un roman difficile à lâcher

On avait découvert Estelle Tharreau l’an passé avec « Contre l’espèce », une fable d’anticipation captivante, mais très dérangeante, car elle questionnait avec force notre monde actuel.

La revoici avec « Point de fuite », encore un titre à tiroirs puisqu’il peut s’agir aussi bien d’une belle perspective (comme les lignes de fuite que suggèrent la couverture) que d’une simple négation (car dans ce huis clos, y’aura-t-il une fuite possible ?).

Un aéroport (lieu toujours très cinégénique, on l’a lu récemment encore avec « Roissy »), un aéroport donc, mais bloqué par le froid et la neige.

« L’aéroport ressemblait à un immense paquebot ne pouvant plus avancer, prisonnier des glaces arctiques. [...] Ne tardez pas. On va tout boucler pour se confiner. [...] L’alerte avait également été transmise. Tout devait être prêt pour parer l’impact des bourrasques, des congères, du gel, mais surtout, des avions cloués au sol et de la déferlante de voyageurs harassés, anxieux, perdus, furieux. »

Les aéroports sont des havres privilégiés en dehors du monde, du temps : on y est en transit, toujours entre deux, entre un départ ou une arrivée, une escale ou une autre.

Des possibles et des futurs, en veux-tu, en voilà. Quelques personnages judicieusement choisis vont s’y retrouver cloîtrés. Un criminel en cavale après un braquage raté et son complice qui lui court après. Un flic qui est sur leurs traces. La réceptionniste d’un hôtel avec la mystérieuse valise d’un client. Une mère et son bébé qui attend l’arrivée de son conjoint. Un steward en attente de ce qui doit être sa dernière mission.

Tous attendent. Ils attendent Godot ou un autre passager ou un avion ou...

« Toutes ces destinées humaines s’apprêtaient à ricocher, à s’entrechoquer, à se neutraliser ou à s’anéantir dans les entrailles de l’aéroport avec la tour de contrôle pour seul arbitre. »

Si vous aimez vous faire manipuler (dans un bouquin j’entends !), ce livre est fait pour vous : l’auteure prend soin de laisser derrière chacun de ses personnages de larges zones d’ombre.

Qui sont-ils réellement ? Quel point commun y’a-t-il (ou y’aura-t-il) entre eux ?

Estelle Tharreau garde toutes les cartes en main et les distribue une à une jusqu’au dénouement étonnant.

Après une mise en place un peu laborieuse, le lecteur est loin d’imaginer les surprises qui l’attendent.

C’est parfois peu crédible, mais on se laisse prendre avec plaisir dans les fils soigneusement tissés de cette construction très cérébrale.

Certains personnages sont même plutôt bien vus comme cette femme qui attend le père de son bébé et qui nous rappelle le personnage énigmatique de « Roissy » qui attend régulièrement l’arrivée du vol Rio-Paris. Décidément les aéroports sont propices aux énigmes.

