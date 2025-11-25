Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.
Le 25/11/2025 à 09:42 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
25/11/2025 à 09:42
0
Commentaires
3
Partages
On imagine volontiers les entrepreneurs nés dans une famille rodée au risque et aux défis. Ce n’est pas le cas de David Dupré, qui sourit en évoquant ses débuts : un élève-ingénieur lyonnais découvrant au hasard d'un stage dans une startup qu'il est possible de bâtir une entreprise "à partir de rien", avec un ordinateur et de la matière grise.
Sa carrière commence par la création d'un fournisseur d'accès internet sans fil aujourd’hui disparu — balayé par l’essor du Wi-Fi public — qui développait des systèmes destinés aux hôtels de luxe. Une première aventure entrepreneuriale qui lui fait entrevoir la puissance de l’innovation, cette capacité à transformer un simple concept en usage concret.
Après une parenthèse intense dans la cybersécurité, où il poursuit son parcours d’entrepreneur, apprend le déploiement international et la rigueur opérationnelle, un tournant inattendu survient en 2013. Est-ce le hasard, ou une intuition ? Toujours lecteur, attiré par l’univers du livre, il tombe sur une initiative portée par Decitre : TEA – The Ebook Alternative.
L’entreprise cherche alors un profil pour développer l’activité commerciale et marketing. « J’ai vu une occasion unique d’allier ma culture tech à mon goût très ancien pour la lecture », raconte-t-il. Sa rencontre avec Guillaume Decitre agit comme un déclic, celui qui fait basculer une trajectoire professionnelle vers un engagement durable.
Treize ans plus tard, Vivlio s’est métamorphosée. À l’époque, la structure générait moins de 300.000 € de chiffre d’affaires ; aujourd’hui, elle pèse plusieurs dizaines de millions d’euros, rassemble une quarantaine de collaborateurs et bénéficie d’une reconnaissance qui dépasse largement les frontières françaises.
L’objectif initial, lui, n’a pas changé : défendre une voie européenne dans un secteur dominé par deux mastodontes, Kobo/Rakuten et Kindle/Amazon. Dupré le rappelle avec conviction : « Il fallait éviter que la lecture numérique soit laissée aux seules mains des acteurs américains. C’était autant un enjeu économique que de diversité culturelle. »
Cette vision d’indépendance s’appuie sur une plateforme pensée autant pour les lecteurs que pour les libraires — un écosystème qui permet à Vivlio d’occuper une place stratégique entre les géants du marché. Et derrière cette progression, il y a un esprit de combat.
Dupré revendique son héritage sportif, cette culture du collectif qui fait gagner les outsiders. « Sur le papier, beaucoup d’indicateurs ne jouent pas en notre faveur… mais chaque personne ici porte une conviction profonde : promouvoir la lecture », explique-t-il. Il confie dire la même chose à chaque recrutement : « Chez Vivlio, vous serez essentiel. » Pas une simple formule, mais une manière de rappeler que l’aventure ne peut avancer que si chacun devient un rouage décisif.
Lorsqu’il évoque ses livres marquants, un titre revient immédiatement : Le Soleil des Scorta, de Laurent Gaudé. Il parle de ce roman comme d’une révélation, une fresque familiale qui traverse le temps et les générations. « Le soleil semble sortir de ses pages comme s’il nous transportait directement dans les Pouilles », dit-il, presque rêveur. Cette histoire de lignée frappée par une malédiction, née d’un accident, résonne étrangement avec son propre rapport au destin. Le récit d’une famille qui déjoue l’ordre établi lui évoque une forme d’écho intime : « C’est violent, inspirant, intense… et cela rappelle qu’on changer l’ordre établi, infléchir le cours de ce qui semblait écrit. »
Dans son regard, on perçoit que ce roman n’est pas un simple souvenir de lecture : c’est une boussole, une manière d’aborder les défis — avec l’idée que rien n’est figé, que la tragédie peut s’accompagner d’un souffle vital, d’une énergie qui pousse à avancer.
Cette philosophie irrigue également la One, le projet phare de l'entreprise. David Dupré le considère comme un prolongement naturel de l’histoire de l’entreprise, un ancrage dans les racines autant qu’une projection vers l’avenir. Conçue comme liseuse-concept, de même qu'il existe des “concept-cars”, elle s’appuie sur la technologie issue du rachat de Bookeen et sur une décennie d’expérience accumulée.
La promesse ? Une liseuse qui disparaît derrière l’acte de lire. « Moins de fonctionnalités, un usage immédiat… La machine doit être complexe, mais ne jamais le montrer », affirme-t-il. Une idée presque poétique : permettre à l’objet de s’effacer, de devenir un simple compagnon silencieux dans la maison du lecteur, tout en générant une émotion tangible. Une manière, encore une fois, de prendre le contrepied des logiques dominantes — et de réaffirmer que la technologie peut être subtile lorsqu’elle sert un geste essentiel : lire.
Vivlio poursuit son chemin avec cette même énergie, un mélange d’audace tranquille et de détermination. Et si l’avenir du livre numérique passait par cette modestie assumée, par cette volonté de créer un espace où la machine s’efface pour laisser toute la place au lecteur ?
Crédits photo © Vivlio
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
