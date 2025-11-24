La Grande Librairie : Boualem Sansal en invité d'honneur

Physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein s’est imposé comme l’une des grandes voix de la vulgarisation scientifique. Dans Éloges du dépassement, ouvrage construit autour d’une conversation menée par Ulysse Manhes, en dialogue avec l’astronaute Thomas Pesquet, il explore les grands projets scientifiques en cours et à venir, tout en redonnant de la vigueur à l’idée de progrès. Comment retrouver un horizon inspirant dans un futur marqué par l’incertitude ?

L’astrophysicienne Françoise Combes, Professeure au Collège de France et Présidente de l’Académie des sciences, abordera la question de la transmission. Elle dirige Genre et sciences, un ouvrage collectif réunissant des contributions de Camille Froidevaux-Metterie, Éric Fassin ou encore Esther Duflo. L’ensemble alerte sur la sous-représentation des femmes dans les disciplines scientifiques et interroge les moyens d’encourager une participation véritablement équitable.

Dix ans après le succès de L’univers à portée de main, Christophe Galfard propose une nouvelle exploration, cette fois consacrée aux origines du vivant. La vie à portée de main retrace des découvertes majeures et rappelle à quel point l’être humain demeure un parent éloigné de toutes les formes de vie terrestres. Une invitation à remettre en question l’idée d’une humanité placée au centre du monde.

La philosophe Vinciane Despret poursuit son travail autour du vivant et de l’éthologie. Dans Dieu, Darwin, tout et n’importe quoi, elle illustre de manière vive et souvent drôle l’inventivité des espèces et leur capacité d’adaptation, à travers des récits qui mettent en scène une gazelle délatrice, un poisson trompé ou encore un oiseau féministe. Parallèlement reparaît, chez Actes Sud, Le chez-soi des animaux, une série de fables pour enfants rappelant que humains et animaux partagent les mêmes espaces.

Le choix des libraires : Thomas Auxerre et Émilie Berto

Comme chaque semaine, des libraires viendront partager leurs recommandations. Thomas Auxerre, de la librairie L’Amandier à Puteaux, et Émilie Berto, de la librairie Pantagruel à Marseille, proposeront leurs coups de cœur.

Si on lisait à voix haute : Christophe Galfard lit Cosmos de Carl Sagan

Dans le cadre du concours Si on lisait à voix haute, Christophe Galfard s’est rendu au Lycée polyvalent Saint-Nicolas à Paris pour échanger avec des élèves de Seconde, Première et Terminale. Il leur a présenté Cosmos de Carl Sagan, ouvrage majeur de vulgarisation scientifique paru en 1980.

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com