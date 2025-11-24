Prix Gargantua 2025 : une première édition et déjà trois lauréats

Créé par Christophe Coquelet, gérant de la librairie Les Quatre Chemins, et Nicolas Winter, responsable du blog Justaword, le Prix Gargantua entend mettre en lumière les littératures de l’imaginaire. Les fondateurs présentent ce prix comme un levier pour dynamiser les genres qu’ils défendent sur le territoire des Hauts-de-France, ainsi qu’à l’échelle nationale.

Le prix distingue chaque année deux romans, l’un francophone et l’autre étranger, ainsi qu’une personnalité dont les travaux contribuent au rayonnement de ces littératures. Les œuvres retenues doivent avoir été publiées entre le 1er octobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’année en cours.

Trois distinctions pour l’édition 2025

Le Prix du roman francophone revient à La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia, publié aux éditions L’Atalante. Le jury a retenu ce titre parmi les parutions récentes issues de la francophonie, en cohérence avec les critères de sélection établis. L’ouvrage représentera cette catégorie lors de la cérémonie prévue à Lille.

Dans la catégorie du roman étranger, la distinction est attribuée à Les animaux de ce pays de Laura Jean McKay, publié aux éditions Dalva et traduit par Lise Garond. Le prix met ainsi en avant un texte international, en valorisant également le travail de traduction.

Le Prix spécial du jury est décerné à Anne Besson. Chercheuse universitaire, elle est reconnue pour ses travaux sur les mondes imaginaires expansifs et la culture populaire, tant en francophonie que dans le monde anglophone. Cette distinction salue une contribution scientifique qui nourrit la compréhension et la diffusion des genres de l’imaginaire.

Le jury du Prix Gargantua rassemble :

Christophe Coquelet, gérant de la librairie Les Quatre Chemins

Octobre Monchanin, étudiant en métiers du livre et lecteur compulsif, alternant à la Librairie des Fables

Natacha Witte, bibliothécaire spécialiste des questions d’inclusion

Jérôme Leroy, écrivain, Grand Prix de l’Imaginaire 2022 et 2024

Saïd, auteur belge de science-fiction, avec plus de soixante nouvelles publiées, souvent dans des livres fabriqués à la main

Inès Bonet, responsable administrative, lectrice passionnée et caféinomane assumée

Nicolas Winter, responsable du site justaword.fr, gamer confirmé et disciple de l’Empereur

Jory Idkowiak, journaliste à La Voix du Nord

Laurane Farineau, attachée de presse, lectrice éclectique, toujours accompagnée d’au moins deux livres dans son tote bag

Une cérémonie annoncée à Lille

Les organisateurs précisent que la remise des prix se tiendra à la Librairie Les Quatre Chemins, à Lille. La date exacte doit être rendue publique ce mercredi. L’événement réunira les lauréats, les fondateurs du prix et les lecteurs fidèles à la librairie spécialisée.

La cérémonie constituera un moment de rencontre autour des œuvres distinguées et permettra de mettre en lumière le travail mené par les acteurs régionaux des littératures de l’imaginaire. Elle renforcera également la visibilité du Prix Gargantua, encore jeune mais déjà ancré dans le paysage littéraire local.

