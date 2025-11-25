Carnet de bord d’une bénévole sur les routes des Petites Fugues

Dans la voix de Fabienne Ferrut se lit avant tout l’habitude tranquille de celles et ceux qui accompagnent les auteurs sur le terrain. Elle raconte simplement sa matinée : une nuit passée « à 20 km de chez moi », dans des chambres d’hôtes où elle a retrouvé l’auteur qu’elle suit cette année, Simon Grangeat. À 9h, ils ont pris la route, quitté la Haute-Saône, traversé le Jura, pour rejoindre « un tout petit collège » près de Dole. Une étape ordinaire, dit-elle, de ces journées rythmées par les déplacements et les rencontres.

Fabienne est bénévole depuis quatre ans. Elle parle de son rôle avec simplicité. « Pour nous, les accompagnateurs, c’est aussi une fugue, une escapade », confie-t-elle. Elle le dit sans emphase : c’est une parenthèse, un arrachement du quotidien, une manière de rencontrer autrement les écrivains. Non pas pour « mettre un visage », dit-elle, mais pour comprendre ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent, comment leurs textes prennent forme.

Cette année, rien de spectaculaire : Simon tutoie naturellement, elle aussi, « comme si on se connaissait déjà ». Mais elle évoque aussitôt un autre souvenir, plus ancien : sa rencontre avec Gisèle Bienne. Elles ont mangé ensemble, longuement discuté, partagé des détours — « un passé tellement intéressant », dit-elle de l’autrice. Un jour, Gisèle l’a invitée à une cérémonie de prix à Besançon. « On peut créer des liens aussi », glisse Fabienne.

Son rôle est discret, minutieux. Elle prépare tout : les établissements à prévenir, les lieux de repas, les routes parfois trompeuses. Pendant les rencontres, elle s’efface : « À aucun moment, je n’interviens », nous assure-t-elle. Elle veille à ce que l’auteur reste dans le rythme — un rappel, un geste, puis le silence. Après, elle observe : affiches, communication locale, pot de fin de soirée. Elle rédige des bilans, détaille ce qui a fonctionné, ce qui a touché.

Ce qui continue de la surprendre, c’est la singularité de chaque rencontre. Simon est dramaturge, ou plus exactement un auteur qui explique comment les textes vivent avant et après la scène. Ses livres sur l’adolescence l’ont « chamboulée ».

Mais l’image qu’elle retient, celle qui résume tout, vient d’un village, une bibliothèque un soir : des CE2, des parents, des lecteurs âgés. Les enfants n’avaient peur de rien : « Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi lui ? » Ils tutoyaient l’auteur, éclaboussaient la rencontre de spontanéité. « Ils m’ont émue », reconnaît-elle.

Et dans cette simplicité — une salle minuscule, des voix d’enfants, un auteur qui écoute — il y avait soudain toute la raison d’être des Petites Fugues.

Les histoires travaillées par les CE2

Crédits photos : Fabienne Ferrut

