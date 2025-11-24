Subvention bloquée par la droite : Paris Librairies dénonce une manœuvre politique

L’association Paris Librairies, qui compte parmi ses adhérents plus de 200 librairies parisiennes de quartier, a pris connaissance avec stupeur, désarroi, et colère, de l’issue du vote du 20 novembre 2025 du Conseil de Paris. Alors que la Ville proposait au vote une enveloppe de près de 500.000 € d’investissement à destination de 40 librairies parisiennes, une manœuvre du porte-parole du groupe des Républicains a saboté le dispositif.

Stupeur car, de la loi Lang de 1981 à la loi Darcos de 2021 - tant au Parlement que dans les exécutifs locaux - les élus ont maintes fois démontré leur volonté d’assurer la pérennité des librairies sur le territoire. Le dispositif n’a rien de partisan : sur les 40 librairies parisiennes bénéficiaires de cette enveloppe, 12 sont situées dans des arrondissements administrés par la droite.

Désarroi car ce torpillage vient fragiliser un peu plus une économie structurellement fragile. Les librairies sont le métier de commerce où la marge est la plus petite et la rentabilité la plus faible. Elles doivent également affronter l’augmentation des loyers commerciaux, du coût de l’énergie, la concurrence féroce de la vente en ligne, la baisse du pouvoir d'achat, ainsi que le remboursement des Prêts Garantis par l’Etat contractés pendant la période COVID. Cette situation obère nos capacités d’investissement.

Cette subvention ambitieuse est une réponse concrète venant soutenir des projets améliorant l’attractivité de nos locaux commerciaux, mais aussi de nos rues (rénovation de façade, amélioration du linéaire), l’accessibilité de nos espaces (création de rampes d’accès), et la sobriété énergétique. Il s’agit d’une mesure venant en soutien à notre économie, nos emplois, au bénéfice également des parisiens et des entreprises du bâtiment.

Colère car ce dispositif a été torpillé uniquement en vue de sanctionner une librairie au nom de sa ligne éditoriale et de son engagement politique ! Ces dernières semaines, et pour des raisons similaires, quatre librairies parisiennes ont été vandalisées ; des libraires ont été victimes de harcèlement en ligne, d’intimidations, d’agressions verbales et physiques.

Au lieu de condamner fermement ces agissements contraires à l’article premier de la loi sur la liberté de la presse et à l’ordre républicain, ce vote sonne comme une légitimation de l'intimidation et manifeste une dérive politique inquiétante en faisant peser une menace tangible sur nos conditions de travail, la liberté d’expression et les conditions nécessaires au pluralisme démocratique.

Dans une tribune publiée récemment, l’ensemble de l’interprofession a rappelé que seule une décision de justice ou un arrêté ministériel peut conduire au retrait d’un livre.

L’association Paris Librairies - à qui la Ville avait confié la maîtrise d'ouvrage de l'appel d'offre - souhaite que cette délibération soit à nouveau inscrite à l’ordre du jour du prochain Conseil de Paris du mois de décembre et, qu’à cette occasion, les élus parisiens dans la plus large majorité adoptent cette mesure, dans son périmètre actuel, sans aucune mise à l’index.

Paris peut se féliciter de compter autant de librairies aux identités différentes et se doit de garantir leur singularité.

Paris Librairies

