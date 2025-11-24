Hélène Vignal livre son carnet de bord des Petites Fugues

Hélène Vignal parle doucement, comme si le paysage l’obligeait à ralentir. Depuis sa chambre d’hôtel à Château-Chinon, elle observe « les collines embrumées du Morvan », une bruine glacée qui hésite entre pluie et neige, « quelques cheminées qui fument » et, un peu plus loin, la statue de Niki de Saint-Phalle posée devant la mairie. Ce décor froid et légèrement flou devient la toile de fond de sa présence aux Petites Fugues, où elle sillonne le territoire pour rencontrer lecteurs, adolescents et détenus.

Elle confie aimer le temps long, celui qui permet de rester plusieurs jours au même endroit. Une journée ne suffit pas, dit-elle, pour comprendre un lieu, encore moins ses histoires enfouies. Elle évoque alors les nourrices du Morvan, ces femmes qui partaient allaiter les enfants des familles bourgeoises parisiennes, laissant les leurs derrière elles.

Elle y voit un parallèle avec les forêts qui l’entourent : la région produit des sapins de Noël, « des arbres déracinés », arrachés pour rejoindre d’autres foyers. Entre mémoires familiales et exploitation forestière, elle résume le territoire d’un mot : « Un lieu de résistance. »

Ces trajets en voiture, entre deux rencontres, sont aussi des moments précieux. Avec Marion, de l’Agence du livre, ou Mélissa, de la commune, les discussions coulent, inattendues. « On se raconte réciproquement », partage-t-elle, soulignant l’importance de ces interstices, ces espaces où l’on n’est plus tout à fait en déplacement ni tout à fait arrivé.

Parmi les rencontres marquantes, celle vécue au centre de détention de Joux-la-Ville l’a profondément remuée. C’était la première fois qu’elle entrait en prison. Elle y parlait de son texte Si l’on met dans l’oreille, consacré à la restriction de la liberté de circuler. « Je ne pensais pas que c’était possible d’avoir un groupe mixte en détention », raconte-t-elle.

L’échange qui en a découlé l’a touchée : « On a croisé nos visions de l’existence, du destin, du poids qu’on peut avoir sur sa vie. » Dans cet espace chargé, où s’imposent les longues peines et une atmosphère pesante, elle a découvert des lecteurs capables d’ouvrir leur propre expérience pour nourrir le dialogue.

Avec les adolescents, l’approche varie. Les collégiens semblent parfois déconcertés par son écriture. L’une des voix entendues résume bien cette distance : « Moi, j’ai pas aimé, j’ai pas compris. » L’autrice ne s’en offusque pas, au contraire. Ces propos deviennent matière à réflexion sur le rapport aux livres, sur la possibilité d’aimer plus tard ce qui résiste aujourd’hui. Les lycéens, eux, se montrent plus analytiques, plus libres aussi. Et les détenus, à l’inverse, ramènent tout à l’expérience de vie : un terrain brut, sans détour.

Ce qu’elle apprend des adolescents n’est jamais théorique. Elle insiste : « En quelques mots, en quelques regards, on voit beaucoup de choses. » L’essentiel, pour elle, n’est pas la littérature mais ce qu’elle permet : la rencontre. Venir lire un livre qu’on n’a pas choisi demande un certain courage ; accepter la confrontation à l’autre en demande davantage. « La littérature, c’est un prétexte : rencontrer quelqu’un de différent », affirme-t-elle.

Si elle devait résumer ces premiers jours, elle choisirait trois adjectifs : « Brumeuse, froide et boisée. » L’atmosphère du Morvan, à l’image de ses échanges : dense, feutrée, un peu mystérieuse. Et pourtant, traversée de paroles franches qui éclairent brusquement ce paysage dissimulé.

