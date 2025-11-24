Livre audio : pourquoi le marché mondial change d’échelle en 2025

En l’espace de quelques années, le livre audio est passé du statut de marché marginal à celui d’un secteur structuré, identifié, et en pleine expansion. Cette mutation s’incarne aujourd’hui dans la publication du Livre blanc du livre audio 2025, porté par le Syndicat des Producteurs et Indépendants de l’Audio (PIA), qui propose un cadre commun, défend les spécificités du format et accompagne une dynamique de cette croissance.
Le 24/11/2025 à 14:48 par Clément Solym
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
24/11/2025 à 14:48
0
Commentaires
1
Partages
En guise de préambule, le PIA rappelle sa vocation à « réunir et représenter les sociétés de production audio ou les éditeurs de contenus » et à « défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres » dans une logique de structuration et de développement de la création audio indépendante.
Le Livre blanc observe une dynamique de marché fortement ascendante, estimant le marché mondial à 8,7 milliards de dollars en 2024, avec une projection à 35,5 milliards à l’horizon 2030 selon les données de Grand View Research.
Les États-Unis demeurent le premier marché, représentant en 2024 plus de 44 % des revenus mondiaux, selon les chiffres fournis.
La France n’est pas en reste : en 2024, son marché est estimé à 131 millions de dollars selon Spherical Insights, avec une dynamique de croissance à deux chiffres. 6,8 millions de Français ont déclaré avoir écouté un livre audio en 2023, soit 13 % de la population de plus de 15 ans, et 68 % des auditeurs numériques sont abonnés à une plateforme dédiée.
Le travail de la Commission Livre Audio du PIA a abouti à une typologie fondée sur trois formes distinctes, chacune répondant à une logique et à un mode de fabrication spécifique :
• le livre audio interprété, lecture incarnée d’un texte imprimé, dans des conditions professionnelles garantissant qualité sonore et artistique ;
• le livre audio natif, conçu pour l’écoute, sans version imprimée préalable ;
• le livre lu automatisé, produit par synthèse vocale, sans intervention artistique incarnée.
Cette distinction permet de situer précisément le champ éditorial, culturel et économique du format — et d’y inscrire les enjeux liés à la création humaine.
Le Livre blanc insiste sur le caractère profondément artisanal et collectif de la production d’un livre audio. La fabrication mobilise une pluralité de métiers : producteur, directeur artistique, ingénieur du son, comédien-interprète… jusqu’au diffuseur.
Chaque projet implique : un casting, un enregistrement en studio, un editing rigoureux, une phase de post-production, un contrôle qualité éditorial final… Selon le Livre blanc, la production d’un ouvrage de 10 heures représente en moyenne 60 heures de travail pour le producteur exécutif seul.
Le document rappelle le rôle déterminant de la voix comme médium artistique : souffle, intention, présence, émotion. La narration humaine est décrite comme l’essence même de l’expérience d’écoute, et constitue l’argument central du futur label « Interprétation Humaine » (IH), développé avec le SNE et l’association Les Voix.
Dernier axe fort : la mise en place de trigger warnings — ou avertissements de contenus — afin de permettre une écoute éclairée des œuvres abordant des thèmes sensibles, et qui, selon le Livre blanc, participent d’une diffusion plus respectueuse et responsable des ouvrages sonores.
Enfin, le PIA affirme une vision claire : garantir un environnement de travail vertueux, défendre la création originale, promouvoir l’excellence technique et artistique, et préserver l’intimité entre auditeur et voix interprète, considérée comme la valeur à la fois artistique et culturelle du livre audio contemporain
Le livre blanc du PIA est à consulter et/ou télécharger ci-dessous :
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L'« aire de jeux numérique » Kidjo, plateforme de diffusion de dessins animés et de vidéos éducatives, annonce la reprise du catalogue de Bloom, la radio des enfants. Au sein de celui-ci, des contes, des comptines et diverses émissions pour les enfants de 3 à 12 ans, qui viennent élargir le catalogue de Kidjo, une filiale du kiosque numérique Cafeyn.
04/11/2025, 10:04
Alors que l’audio jeunesse connaît une croissance rapide, Bayard Jeunesse et Gallimard Jeunesse, deux éditeurs française de premier plan du livre pour enfants, annoncent une collaboration sur BayaM, la plateforme numérique entièrement dédiée aux enfants de trois à dix ans.
09/10/2025, 12:35
Relai de croissance, secteur à explorer bien que coûteux si l'on souhaite travailler proprement : le livre audio a pris une place aussi importante dans les réflexions que l'ebook en son temps. Avec un ratio pour l'heure identique : beaucoup d'énergie, pour peu de retours financiers.
01/10/2025, 16:45
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
Le géant du livre audio Audible, filiale d’Amazon, se retrouve au centre d’une bataille juridique qui pourrait redéfinir les contours de l’abonnement numérique. Début septembre, la juge fédérale Tana Lin, siégeant à Seattle, a refusé de mettre un terme à une action collective visant la plateforme. L’affaire, initiée par un consommateur, Jonathon Hollis, porte sur la politique de crédits “périssables” d'Audible.
23/09/2025, 17:57
Les lecteurs pressés, les rêveurs du métro, les amateurs de voix feutrées ont désormais une nouvelle adresse pour satisfaire leur soif de récits. Spotify, déjà géant du streaming musical, ouvre grand les portes de son offre de livres audio en France. Une nouveauté qui risque bien de changer la donne dans un secteur en plein essor.
19/07/2025, 10:42
Cardiologue reconnu et spécialiste du stress, le Dr Pierre Setbon publie le 20 février 2025 aux éditions Leduc.S Votre ordonnance antistress pour protéger votre cœur, un ouvrage à la croisée de la cardiologie et de la prévention psychosomatique. Il y développe sa conviction forte, prémisse à tout le livre : « Le stress tue ! », rappelant que se sentir stressé double le risque de crise cardiaque.
30/06/2025, 12:43
Porté par l’essor du numérique et l’appétit grandissant du public pour des formats d’écoute nomades, le livre audio connaît une croissance spectaculaire. Une dynamique qui s’accompagne d’une révolution silencieuse : l’arrivée des voix de synthèse, qui démocratisent la production tout en faisant vaciller les fondements artistiques du secteur. Entre opportunité technologique et menace pour les comédiens, l’édition s’interroge.
28/06/2025, 11:14
Après le succès des trois premiers tomes de la saga Seasons, Morgane Moncomble clôture brillamment cette série avec Un été pour te retrouver, publié le 19 juin 2024 chez Hugo New Romance, désormais disponible également en version audio aux éditions Thélème, interprétée par Bruno Munda et Chloé François
26/06/2025, 10:49
Sous le soleil exactement, ou bien sous la pluie, il y a une chose que vous pouvez toujours emporter sans frais de bagage : une bonne voix dans vos oreilles. Longtemps vu comme un gadget pour automobilistes ou un substitut pour malvoyants, le livre audio a conquis de nouveaux territoires — ceux de vos vacances, où il s’impose comme l’allié le plus inattendu et le plus précieux.
22/06/2025, 08:33
Après le succès de Book Lovers et Happy Place, Emily Henry revient avec Funny Story (éditions Thélème), un roman pétillant et romantique publié aux éditions Pocket, désormais disponible en version audio. Traduit par Marie de Prémonville et lu avec entrain par Fanny Dreissig, ce récit drôle et plein de tendresse vous entraîne dans une colocation improbable entre deux cœurs brisés. À l’occasion de cette sortie, tentez de remporter un exemplaire numérique de l’audiolivre !
20/06/2025, 10:59
À l’occasion du mois dédié à ce format, qui se déroule en juin, la commission Livre audio du Syndicat national de l’édition présente un label « Interprétation humaine ». Les éditeurs qui en sont à l'initiative « souhaitent que l’origine de la narration soit systématiquement précisée pour chaque livre audio », alors que les lectures par des voix de synthèse générées par l’IA sont amenées à se multiplier.
11/06/2025, 15:32
Le livre audio gagne du terrain en France. Selon un sondage OpinionWay publié ce mois-ci, 62 % des Français ont déjà tendu l’oreille à un roman en version audio. Porté par cet élan, Spotify annonce un investissement conséquent pour s’imposer sur ce marché en plein essor.
14/04/2025, 12:46
Le groupe Glénat annonce qu'il étendra dans une large mesure son catalogue de livres audio à partir de mai 2025. Cette initiative marque une nouvelle étape stratégique pour l’éditeur grenoblois, qui entend répondre à l’évolution des pratiques culturelles en enrichissant son offre éditoriale en contenus audio.
14/04/2025, 10:04
Connue pour son activité d’auto-édition, la plateforme Librinova ouvre un service de création de livres audio basé sur le clonage vocal. La solution repose sur une technologie d’intelligence artificielle capable de reproduire la voix d’un auteur à partir de quelques extraits enregistrés.
14/04/2025, 08:30
Le 7 avril 2025, OpinionWay publie la cinquième édition de son rapport annuel Les Français et les contenus audio, qui offre un éclairage sur l’évolution des pratiques d’écoute dans l’Hexagone. L’étude révèle une transformation marquante des habitudes culturelles, notamment chez les moins de 35 ans, dont les modes de consommation façonnent désormais les tendances du secteur.
07/04/2025, 17:42
Amazon Music élargit son offre, en intégrant « la force du catalogue de livres audio d’Audible ». Les abonnés d’Amazon Music Unlimited en France, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, peuvent désormais écouter un livre par mois, parmi une offre de plus de 850.000 livres audio, dont 21.000 en français. Cette nouvelle initiative s'inscrit dans le prolongement du lancement des livres audio sur Amazon Music, qui a eu lieu fin 2024 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.
26/03/2025, 14:28
Depuis une décennie, le nombre de lecteurs en Allemagne ne cesse de diminuer. Moins nombreux, plus âgés, les acheteurs de livres imprimés se détournent progressivement de ce format, de plus en plus cher, et transforment leurs habitudes de consommation...
17/03/2025, 15:43
Le rapport annuel « Bokförsäljningsstatistiken » sur le marché du livre suédois, établi par l'Association des libraires suédois (Svenska Bokhandlareföreningen) et l'Association des éditeurs suédois (Svenska Förläggareföreningen), rend compte des résultats récents du secteur. Les données collectées illustrent l'importante transition numérique que connait l'industrie en Suède.
17/03/2025, 14:09
#HeroineEtFiction – Depuis l’âge de quatre ans, Petite Fleur endure chaque jour le bandage de ses pieds par sa mère. La souffrance n’est qu’un prix à payer pour obtenir des lotus d’or parfaits, ces pieds de dix centimètres censés lui garantir un mariage honorable malgré la pauvreté de sa famille.
15/03/2025, 14:40
#HeroineEtFiction – Entre compétitions acharnées, attirance irrésistible et secrets compromettants, Erine et Soren s’engagent dans une lutte où chaque révélation pourrait tout faire basculer. L’ambition les fera-t-elle triompher ou causera-t-elle leur perte ?
01/03/2025, 09:00
Les Éditions Thélème, spécialistes du livre audio et marque francophone de RBmedia, annoncent l'acquisition des droits audio d'Invincible, récit d'Olivier Goy et Anne Fulda. L'adaptation, portée par la voix de l'acteur Guillaume de Tonquédec et enrichie d'une bande-son signée par la pianiste Min-Jung Kym, promet une immersion poignante dans le combat d'un homme face à la maladie.
28/02/2025, 11:36
En Italie, le nombre de lecteurs varie de 35 % à 80 % de la population totale, selon les études. Cependant, un consensus existe et porte sur la fracture entre le Nord et le Sud du pays et la nécessité d’une activité de promotion plus structurée au niveau national et institutionnel.
11/12/2024, 15:00
En Italie, selon une enquête de l’Associazione Italiana Editori (AIE), 14 % des Italiens âgés de 15 à 74 ans déclarent avoir écouté au moins un livre audio au cours des douze derniers mois. Les podcasts sont écoutés par plus d’un Italien sur quatre. Quelle est la marge de croissance pour cette pratique de lecture ?
11/12/2024, 14:38
Et si la lecture devenait accessible à tous, même sans écran, sans internet et sans papier ? Prose, jeune entreprise spécialisée dans la diffusion de contenus audio, lance une boîte à histoires pour reconnecter seniors et personnes isolées au plaisir des livres audio. Un projet inclusif, soutenu par le ministère de la Culture.
15/11/2024, 13:15
Les Éditions Leduc, un an après avoir initié Charleston Audio, qui propose aujourd'hui 16 titres audio dont La Rose de Minuit de Lucinda Riley, écoulé à plus de 5000 exemplaires, élargissent leur offre dans le domaine audio.
21/10/2024, 11:08
La rédaction est retournée en enfance l’espace d'un instant, et a testé pour les pitchounes ce nouveau concept. Il y a un mois, Bayard Jeunesse a annoncé la commercialisation, ce 2 octobre des « Cubes à histoires ». Cet objet, destiné aux enfants de 3 à 7 ans, propose l'écoute d'histoires et de documentaires via une technologie simple et facile d'accès. Son design doit apporter à l'enfant une expérience ludique, sensorielle et concrète.
16/10/2024, 13:32
Spotify, le géant du streaming musical suédois, a officialisé l'ouverture de son catalogue de livres audio en français, accessibles depuis son application. Aux côtés du podcast, le livre audio représente un nouveau créneau pour les services musicaux, afin de se démarquer de la concurrence.
14/10/2024, 16:34
L'amélioration des outils de synthèse vocale, grâce aux possibilités de l'intelligence artificielle, suscite l'intérêt de plusieurs acteurs du livre audio. Amazon et sa filiale Audible en tête : après le développement d'une solution à destination des auteurs autopubliés, la multinationale inaugure une offre dirigée vers les narrateurs eux-mêmes. Elle propose aux professionnels de « cloner » leurs voix, pour en faire des outils de l'IA, moyennant rémunération.
11/09/2024, 11:08
Nextory, acteur européen du streaming de livres audio, annonce un partenariat avec Renault pour enrichir son offre et optimiser l'expérience des usagers à bord. Cette initiative permettra d'intégrer la vaste bibliothèque de Nextory dans les véhicules Renault, donnant aux conducteurs et passagers, en pleine mobilité, un accès direct à des centaines de milliers de titres audio.
10/09/2024, 08:45
Pour vous accompagner durant la rentrée littéraire, les éditeurs du groupe Livre audio du Syndicat national de l’édition invitent à découvrir deux playlists sélectionnées par leur soin. Une pour la rentrée scolaire, une pour la rentrée littéraire.
02/09/2024, 12:56
Jusqu'à présent, les conteuses de livres audio pour enfant s'étaient octroyé une TVA à 5,5 %, s'alignant ainsi sur la fiscalité des livres (papier ou numérique). Une récente prise de position de l'administration a corrigé ce point en réhaussant la TVA de ces produits à 20 %. Une décision qui n'ira pas sans conséquences sur l'activité commerciale des fabricants concernés.
27/08/2024, 20:08
Depuis 2018, la Fondation Visio, basée à Bouchemaine près d'Angers, collabore avec Unicef France pour rendre la littérature jeunesse accessible aux enfants aveugles et malvoyants âgés de 3 à 8 ans. Cette initiative permet à ces jeunes lecteurs de participer activement au Prix Unicef de Littérature Jeunesse grâce à l'audiodescription. Huit nouveaux livres audiodécrits ont été ajoutés à la Collection Kalliope.
31/07/2024, 10:53
En mars dernier, Léa Venstein publiait chez Flammarion une enquête littéraire, J’irai chercher Kafka. La journaliste Laure Egoroff propose sur France Culture une adaptation radiophonique, d’ores et déjà disponible.
22/07/2024, 12:06
Autres articles de la rubrique Numérique
À l’heure où les librairies cherchent à consolider leur présence en ligne sans renier ce qui fait leur singularité, Izibook avance une promesse : offrir un outil technique solide, pensé pour le monde du livre, mais capable de refléter l’âme de chaque établissement. C’est l’axe défendu par Benoît de La Bourdonnaye, directeur général de Nuxos Publishing Technologies, qui insiste sur une évidence devenue cardinale : un site marchand ne doit pas effacer l’identité d’un libraire, mais la prolonger.
24/11/2025, 10:35
Depuis l’avènement des livres numériques et de la dématérialisation culturelle, un constat devenu récurrent s’impose : les créateurs sont marginalisés dans la chaîne de valeur tandis que le public, bien que consommateur actif, se sent empêché d’exercer un véritable droit d’usage. L'entreprise Thotario entend changer la donne.
23/11/2025, 08:00
La Bibliothèque nationale de la Diète japonaise (NDL) vient de livrer une annonce qui a fait froncer quelques sourcils — et suscité un petit tremblement dans le monde de l’édition et des bibliothèques. Le 11 novembre, elle a publié un communiqué pointant une intrusion dans un système en cours de développement, « par le biais d’un prestataire externe ».
22/11/2025, 08:05
La multinationale chinoise Shein, basée à Singapour, déploie une offre de livres d'occasion sur sa plateforme américaine, en partenariat avec la société locale Alibris. Environ 100.000 références sont annoncées, dont des manuels scolaires, particulièrement onéreux de l'autre côté de l'Atlantique.
17/11/2025, 09:52
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
À Blois, le 11 octobre, Cécile Deniard a posé très concrètement la question de la « traductibilité » des textes d’histoire par l’intelligence artificielle. À Paris, le 30 septembre, jour de la Saint-Jérôme, Samuel Sfez, président de l’ATLF, a porté, avec ses camarades, une alerte plus générale sur l’IA et le métier de traducteur, entre qualité, responsabilité et rémunération. Sur les réseaux, Edmond Tourriol, traducteur de bande dessinées, scénariste et entrepreneur, défend une approche pragmatique et concurrentielle. Trois scènes, trois focales, un même nœud : qu’attend-on d’une traduction quand la machine s’invite dans la chaîne du livre.
07/11/2025, 16:54
Amazon inaugure Kindle Translate, un nouvel outil intégré à son écosystème Kindle Direct Publishing (KDP). En bêta et réservé à des auteurs sélectionnés pour le moment, il traduit automatiquement un ebook, permet de choisir la langue, de fixer le prix et de mettre en vente le titre en quelques jours. Pour l’instant, les traductions sont possibles entre l’anglais et l’espagnol, et de l’allemand vers l’anglais. Les livres ainsi produits seront clairement signalés par un label « Kindle Translate » et passeront par un contrôle automatique de la traduction, avant publication.
07/11/2025, 13:06
Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a voté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote historique — adopté par 186 voix contre 72 — marque une étape majeure vers la reconnaissance du scandale Agessa et la reprise en main du régime social par les bénéficiaires eux-mêmes.
06/11/2025, 17:31
La marque lyonnaise Vivlio souffle ses bougies, 5 ans déjà et, pour fêter ça, un cadeau inattendu : une liseuse collector baptisée Vivlio One, proposée à 84,99 €. Fabriquée en 3000 exemplaires uniquement, cette édition limitée entend rendre hommage à l’esprit d’origine de l’entreprise : une lecture numérique ouverte, indépendante et accessible à tous.
05/11/2025, 14:50
Le 28 octobre, à Manhattan, le juge fédéral Sidney Stein a donné son feu vert à l’action collective menée par un groupe d’auteurs - parmi lesquels un certain George R.R. Martin. L’élément central retenu par le juge est un échange où ChatGPT esquisse le plan d’un roman postérieur à A Clash of Kings, divergent de sa suite, A Storm of Swords. Baptisé A Dance with Shadows, il poursuit l'œuvre de George R.R. Martin sans lui.
03/11/2025, 13:03
Un virage discret, mais significatif s’opère dans les bibliothèques scolaires : sous l’effet d’une nouvelle législation d’État, plusieurs districts ont recours à l’intelligence artificielle pour lister les livres autorisés aux élèves. La méthode s’inscrit dans le cadre du Senate Bill 13 (SB 13), adoptée par la 89ᵉ législature texane : elle impose aux conseils scolaires l’approbation systématique des acquisitions de livres.
01/11/2025, 15:28
Métadonnées, web des données, intelligence artificielle : la chaîne du livre entre dans une ère où la technique devient outil de médiation. Alors que les identifiants bibliographiques s’interconnectent et que les catalogues se transforment en graphes de connaissances, des projets comme Bibliosurf montrent comment l’automatisation et l’analyse de données peuvent renouveler la découverte, la critique et la circulation des œuvres littéraires en ligne.
30/10/2025, 17:08
Il compte parmi les personnalités les plus populaires chez DC Comics et les artistes les plus réputés. Jim Lee qui prend la parole sur la question de l’IA, adoptant une position très ferme, voilà qui donne envie d’écouter attentivement. Car les arts et l’humanité ne sauraient se laisser influencer par la machine, assure-t-il en substance.
30/10/2025, 10:55
Dans l’océan des millions d'ouvrages de titres disponibles, comment un livre trouve-t-il son lecteur ? Au-delà du texte et de la couverture, tout se joue désormais dans l’invisible : les métadonnées. Véritable carte d’identité numérique, elles déterminent la visibilité d’un ouvrage, son accessibilité et, souvent, sa chance d’exister.
22/10/2025, 16:41
Il était une fois — et c’était bien réel — l’ère où un auteur mettait des années à polir son manuscrit, peaufinait le style, peinait sur les relectures. Aujourd’hui, sur Amazon, on peut publier en un clin d’œil un livre généré par une intelligence artificielle, avec peu ou pas de contrôle éditorial. Et ça, dit-on, ça commence à poser problème.
19/10/2025, 09:15
Rakuten Kobo lève le voile sur la Télécommande Kobo, un nouvel accessoire conçu pour offrir une expérience de lecture mains libres et ininterrompue. Disponible en ligne et en magasin à partir du 4 novembre 2025, cette télécommande sans fil a pour vocation d'enrichir l’univers des liseuses Kobo.
14/10/2025, 11:55
Depuis quelques mois, le monde des liseuses Kindle est agité par une annonce qui pourrait modifier en profondeur les usages des lecteurs numériques. Amazon prévoit de supprimer, à partir du 26 février 2026, la fonctionnalité « Download & Transfer via USB ». Autrement dit, la possibilité de télécharger ses livres depuis son compte Amazon vers un ordinateur, puis de les transférer manuellement vers un Kindle via un câble USB.
07/10/2025, 14:30
Commandé par le ministère danois de la Culture, le rapport de l’Ekspertgruppe for ophavsret og kunstig intelligens, publié en septembre 2025, dresse un constat sans détour : les modèles d’intelligence artificielle, nourris de textes souvent protégés, bouleversent en profondeur la création et la diffusion culturelle. Parmi les secteurs scrutés, celui du livre apparaît comme l’un des plus exposés — et des plus symboliques — de cette mutation.
07/10/2025, 11:10
Dans l’univers feutré des gestionnaires d’ebooks, une nouvelle version de Calibre fait date : la version 8.11.1 introduit un onglet « Ask AI » au sein du panneau de dictionnaire du lecteur intégré. Désormais, l’utilisateur peut surligner un passage dans son livre numérique et poser une question à une IA — pour obtenir résumé, explication ou contexte — le tout sans quitter l’application.
01/10/2025, 17:15
Créé pour distinguer celles et ceux qui œuvrent à rendre l’information accessible aux apprenants du monde entier, le Prix Internet Archive Hero Award sera décerné cette année à Sir Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, « dont le travail révolutionnaire a ouvert la porte à un monde connecté et a jeté les bases de notre histoire numérique commune ».
30/09/2025, 13:05
Le jeudi 25 septembre 2025, le juge fédéral de San Francisco William Alsup, magistrat senior du district nord de Californie, a donné son approbation préliminaire à un accord inédit conclu entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir siphonné illégalement des millions d’ouvrages pour entraîner ses systèmes. Elle versera un dédommagement d'au moins 1,5 milliard $, une somme qui pourrait augmenter si l’inventaire des titres piratés venait à s’allonger.
26/09/2025, 12:36
Il arrive désormais qu'un lecteur demande un livre à une bibliothèque qui cherche... et découvre qu’il n’existe pas. Pas un titre ancien au stock épuisé, non : une fiction pure, née des élucubrations d’une IA, des faux titres générés par la machine. Les “AI-hallucinated books” s’invitent dans le monde réel, avec un froncement de sourcil des professionnels de la documentation.
21/09/2025, 11:29
Installée dans la maison natale d'Albert Londres, à Vichy, la résidence de professionnalisation homonyme se déroule du 24 au 28 novembre, avec une dotation de 4000 €. Suite à un appel à candidatures, la première résidente est Jeanne Seignol, journaliste de la chaine YouTube « Jeannot se livre ».
19/09/2025, 13:01
Disney et Webtoon Entertainment ont annoncé un accord pour créer une nouvelle plateforme de bandes dessinées numériques réunissant, pour la première fois, plus de 35.000 titres issus de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar et 20th Century Studios. D’après le communiqué de presse, ce service inédit proposera des décennies d’histoires sous un seul abonnement et sera construit et opéré par Webtoon.
18/09/2025, 15:06
Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.
18/09/2025, 10:39
Le retentissant procès intenté par des groupes d'édition américains à Internet Archive en cachait un autre, cette fois porté par des majors musicaux. Ces derniers reprochaient la diffusion sur la plateforme de titres numérisés à partir de 78 tours, sans autorisation des ayants droit. La procédure s'est conclue sur un accord à l'amiable, dont les conditions n'ont pas été précisées.
17/09/2025, 10:37
Lyvre, LA plateforme de lecture immersive, est un projet alliant le plaisir de la lecture aux multiples possibilités qu’offrent les autres médias et les technologies modernes. Sons, ambiances musicales, animations de texte ou encore arrière-plans, les créateurs agrémentent leurs récits, grâce à notre constructeur en ligne innovant, afin de proposer une totale immersion à leur public. L’objectif est de rassembler auteur.ices et lecteurs.ices autour de l’envie de donner un nouveau souffle à la lecture. Alors, rejoignez les pionniers de cette aventure dès maintenant !
16/09/2025, 10:05
L’ABC International Excellence Award for Accessible Publishing a récemment dévoilé ses lauréats. Parmi les finalistes, l’éditeur québécois Les 400 Coups a été salué pour son engagement en faveur de l’accessibilité : albums adaptés aux lecteurs dyslexiques, versions vidéo en langue des signes… Une reconnaissance qui salue une véritable transformation éditoriale.
11/09/2025, 12:02
Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…
10/09/2025, 10:21
Rakuten Kobo annonce l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de sa liseuse couleur : la Kobo Clara Colour en blanc. Offrant toutes les fonctionnalités de la version noire, ce modèle entend, là-encore, associer confort de lecture, respect de l’environnement et design sobre. Cette liseuse légère s’adresse à ceux qui souhaitent découvrir la lecture numérique, remplacer un ancien modèle ou anticiper leurs achats pour les fêtes.
09/09/2025, 17:44
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
06/09/2025, 09:21
Quelques mois après les plaintes de Disney et Universal, un autre studio hollywoodien donne rendez-vous à Midjourney devant la justice. Warner Bros. Entertainment assure en effet que le programme d'intelligence artificielle générative contrevient au droit d'auteur en produisant et diffusant, entre autres, des représentations des super-héros les plus connus du catalogue DC Comics...
05/09/2025, 15:54
La question nous revient souvent : pourquoi n’avez-vous pas une application facilitant l’accès à ActuaLitté sur smartphone ou tablette ? Eh bien, c’est simple : pour ne pas subir les multiples contraintes et impératifs qu’imposent les plateformes. Pour autant, ActuaLitté sur appareil iOS ou Android, c'est tout de même possible, d'un simple geste.
05/09/2025, 12:35
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Commenter cet article