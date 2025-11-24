Le Prix Khôra-Institut de France de l’essai littéraire 2025 attribué à Cyril Azouvi

Ouvert aux auteurs d’expression française, le prix s’adresse aux essais qui interrogent la littérature à partir d’une expérience personnelle de création. Le jury, composé d’académiciens et de personnalités du monde intellectuel, avait retenu cinq titres dans sa sélection.

Le Prix Khôra-Institut de France vise à mettre en lumière des ouvrages où l’essai littéraire devient un terrain de réflexion sur la création. Les critères portent sur la capacité des auteurs à interroger la littérature par la langue et par une expérience personnelle. Cette orientation contribue à installer la distinction dans le paysage des récompenses consacrées à la pensée littéraire contemporaine.

La sélection de cette édition réunissait Marianne Alphant pour L’Atelier des poussières (P.O.L), Patrick Chamoiseau pour Que peut Littérature quand elle ne peut ? (Seuil), Francis Grembert avec Les Deux Tilleuls (Arléa), Olivia Rosenthal pour Une femme sur le fil (Verticales) et Cyril Azouvi. Les ouvrages retenus proposent des approches variées, entre réflexion théorique, récit personnel ou exploration des liens entre création et langage.

Le jury rassemble Chantal de Galbert, Michel Zink, Jean Clair, Pierre Brunel, Jean-Michel Delacomptée, Alexandre Grandazzi et Belinda Cannone. Cette composition associe des académiciens à des spécialistes issus d’horizons variés.

Un lauréat distingué pour son regard sur l'année 1913

Avec L’Invention de la musique moderne, Vienne-Paris 1913, Cyril Azouvi propose une exploration de l’année 1913 à travers ses enjeux artistiques et intellectuels. L’ouvrage interroge les tensions et les ruptures qui marquent cette période en reliant musique, création et avant-gardes culturelles.

L'année dernière, le lauréat était Jean-François Roseau avec Les Rêveries de Barbey (Le cherche midi)

