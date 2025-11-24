Le Grand Prix de la Critique ACBD 2026 dévoile sa sélection finale

Le lauréat sera désigné par un dernier vote réunissant l’ensemble des adhérents de l’ACBD. Le résultat sera annoncé le 2 décembre 2025.

Les cinq albums finalistes :

Une obsession, de Nine Antico (Dargaud)

Sangliers, de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi)

Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt)

Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)

Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis)

L’Association des journalistes et critiques de bande dessinée a distingué, l'édition précédente, Deux filles nues, de Luz, publié chez Albin Michel.

Par Hocine Bouhadjera

