Le Grand Prix de la Critique ACBD 2026 dévoile sa sélection finale

Au terme d’un débat organisé durant le 42e festival bdBOUM de Blois, l’Association des journalistes et Critiques de Bande Dessinée a révélé les cinq titres finalistes en lice pour le Grand Prix de la critique ACBD 2026.
Le 24/11/2025 à 12:01 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
24/11/2025 à 12:01
Le lauréat sera désigné par un dernier vote réunissant l’ensemble des adhérents de l’ACBD. Le résultat sera annoncé le 2 décembre 2025.
Les cinq albums finalistes :
Une obsession, de Nine Antico (Dargaud)
Sangliers, de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi)
Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt)
Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)
Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis)
L’Association des journalistes et critiques de bande dessinée a distingué, l'édition précédente, Deux filles nues, de Luz, publié chez Albin Michel.
Par Hocine Bouhadjera
Paru le 08/10/2025
162 pages
Delcourt
34,95 €
Paru le 23/05/2025
204 pages
L'employé du Moi
25,00 €
Paru le 12/09/2025
292 pages
Charivari
29,95 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 03/10/2025
280 pages
Editions Dupuis
30,00 €
