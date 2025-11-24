À l'Académie française, on se bouscule pour le fauteuil de Jean-Denis Bredin

Né en 1929, Jean-Denis Bredin est décédé le 1er septembre 2021, à l'âge de 92 ans, laissant derrière lui une bibliographie faite de romans, ouvrages historiques ou biographiques, mais aussi un fauteuil vacant, le n°3, sous la Coupole.

Plusieurs fois annoncée, plusieurs fois reportée, l'élection du nouveau ou de la nouvelle académicienne est fixée au 11 décembre prochain, indique l'Académie française. Le dépôt des candidatures reste possible jusqu'au jeudi 27 novembre.

Les prétendants et prétendantes sont déjà nombreux : Yves-Denis Delaporte, Éric Dubois, Olivier Mathieu, Eduardo Pisani et Jean Pruvost s'étaient positionnés dès l'annonce de la vacance du fauteuil. Quelques jours plus tard, Fabien Dumont et Arnaud-Aaron Upinsky ajoutaient leurs candidatures à la pile.

Jean-Yves Gerlat et Isaline Remy se sont ensuite manifestés pour cette élection, ainsi que, plus récemment, Mustapha Chelbi et Caroline Champagne. Fin octobre, l'Académie française ajoutait les noms de Sébastien Bonnal et Hyam Mallat à la liste.

La dernière entrée en date, au moment de la parution de cet article, est celle d'Évelyne Bloch-Dano, autrice de nombreux ouvrages, dont L'âme sœur (Stock, 2021) ou Violette et Stella (Stock, 2024) sans doute la candidate la mieux placée pour l'instant...

Depuis les élections de Florian Zeller et Éric Neuhoff, le 6 novembre dernier, l'Académie française compte à présent 35 membres sur 40 fauteuils — 31 hommes et 4 femmes. Outre celui de Jean-Denis Bredin, quatre autres fauteuils demeurent vacants — le 10 de Florence Delay, le 18 de Mario Vargas Llosa, le 20 d’Angelo Rinaldi, et le 27 de Pierre Nora, disparu le 2 juin dernier —, mais ils n’ont pas encore été officiellement ouverts aux candidatures.

Photographie : L'Institut de France, qui abrite l'Académie française, à Paris (illustration, Jorge Láscar, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com