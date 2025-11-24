Libraires en Seine : 43 titres en présélection pour le Prix Corinne Kim 2026

En octobre, les libraires de l’association ont défendu leurs coups de cœur littéraires 2025. Cette année, 43 titres sont en présélection pour la 14ᵉ édition du prix Libraires en Seine Corinne Kim. Passionnés de littérature jeunesse, ils proposent depuis douze ans un prix destiné aux jeunes lectrices et lecteurs.

Les voici :

Prix Libraires en Seine Corinne Kim 2026 — Présélection :

Romans historiques

Carthage — Irene Vallejo, Albin Michel

Nous sommes faits d'orage — Marie Charrel, Les Leonides

Un Rêve de feu — Erik Larson, Le Cherche Midi

L'Homme sous l'orage — Gaëlle Nohant

Romans rafraîchissants

Une Salamandre à l'oreille — Fabrice Capizzano, Au Diable Vauvert

La Bonne Mère — Mathilda di Matteo, L'Iconoclaste

Les Projectiles — Louise Rose, P.O.L.

Roman Policier — Philibert Humm, Éditions des Équateurs

Romans d'amour

Aimer — Sarah Chiche, Julliard

Nous n'avons rien à envier au reste du monde — Nicolas Gaudemet, L'Observatoire

Il pleut sur la parade — Lucie-Anne Belgy, Gallimard

Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages — Denis Infante, Tristram

Histoires de familles

Haute-Folie — Antoine Wauters, Gallimard

DJ Bambi — Audur Ava Olafsdóttir, Zulma

Ce que prend la mer — Manon Fargetton, Héloïse d'Ormesson

Officier radio — Marie Richeux, Sabine Wespieser

Romans qui bouleversent

Nourrices — Séverine Cressan, Dalva

Comme une lanterne sur les ruines — Cécile Schouler, Éditions du Panseur

Aednan – Terre mère — Linnea Axelsson, Paulsen

Passagères de nuit — Yanick Lahens, Sabine Wespieser

Romans sociaux

Sous leurs pas, les années — Camille Bordenet, Robert Laffont

Le lotissement — Claire Vesin, La Manufacture de livres

Combats de filles — Rita Bullwinkel, La Croisée

Les Jardins perdus — Rouda, Liana Lévi

Nous les moches — Jean Michelin, Héloïse d'Ormesson

Romans où il est question de liberté… ou pas

Nérona — Hélène Frappat, Actes Sud

Les Grands Vivants — Claudius Pan, La Tribu

La Saison du silence — Claire Mathot, Actes Sud

Romans sur des êtres cabossés

Les trois cœurs du poulpe — Raluca Antonescu, La Baconnière

Le Monde est fatigué — Joseph Incardona, Finitude

Trois fois la colère — Laurine Roux, Éditions du Sonneur

La Dame Renard — Yangsze Choo, Hachette Heroes

Histoires de vies

L’Oreille absolue — Agnès Desarthe, Éditions de l’Olivier

Ethel Aden — Marie de Chassey, Alma éditeur

Voyage Voyage — Victor Pouchet, Gallimard

Perpétuité — Guillaume Poix, Éditions Verticales

Romans sur des êtres déracinés

Quatre jours sans ma mère — Ramsès Kefi, Philippe Rey

Les Certitudes — Marie Semelin, JC Lattès

Marcher dans tes pas — Léonor de Récondo, L’Iconoclaste

L’Appel des hauts — Sylvie Wojcik, Arléa

Allô la place — Nassera Tamer, Verdier

Romans policiers

Le Livre des prodiges — Olivier Ciechelski, Rouergue

Baignades — Andrée A. Michaud, Rivages

Après avoir créé l’an dernier une troisième catégorie — les Grands Bouquineurs — dédiée aux ados et jeunes adultes, ils innovent cette année en révélant dès maintenant la première sélection jeunesse : 6 romans pour chacune des 3 catégories, soit 18 titres en présélection jeunesse.

Prix Jeunesse des Libraires en Seine — Présélections 2026

P’tits Bouquineurs en Seine (à partir de 8 ans) – 12ᵉ édition

Grand Palace Hotel — Sandrine Bonini, Little Urban

Hazel Toucourt et les failles du temps — Ellie S. Green, Rageot

La Malédiction du Nil — Charles Mazarguil & Marie Tibi, Gulf Stream Éditeur

Le Fantôme derrière le temple — Sachiko Kashiwaba, Ynnis Éditions

Le Grand Voyage de Tilbury — Gill Lewis, Poulpe Fictions

Presque Viking — Cyril Jégou, Sarbacane

Bouquineurs en Seine (à partir de 10–11 ans) – 9ᵉ édition

Craftquest — Lucie Kosmala, Casterman.

La Communauté du Marais — Mélanie Guyard, Flammarion Jeunesse

Les Enlunés — Estelle Castadère, Auzou-Philippe Éditions

Les Mésaventures merveilleuses de Brontë Bravecœur — Jaclyn Moriarty, Gallimard Jeunesse

L’Affaire Petit Prince — Clémentine Beauvais, Sarbacane

Moonwalk — Audrey Faulot, Gallimard Jeunesse

Grands Bouquineurs en Seine (ados et jeunes adultes) – 2ᵉ édition

L’Énigme de Bletchley Park — Ruta Sepetys & Steve Sheinkin, Gallimard Jeunesse

Fort Ressac — Pauline Aupied, Gallimard Jeunesse

Les Effacées — Marine Carteron, Le Rouergue

La Part du vent — Nathalie Bernard, Éditions Thierry Magnier

Murs-murs — Florie Maurin, Sarbacane

L’Odyssée des Tranchevent — Noémie Delpra, Gulf Stream Éditeur

Le 10 janvier 2026, après votes et délibérations entre libraires, seront dévoilés 6 finalistes pour le prix Libraires en Seine Corinne Kim (14ᵉ édition), et 3 finalistes par catégorie jeunesse :

Plus de mille lecteurs et lectrices, tous âges confondus, deviendront jurés en s’inscrivant auprès des librairies du réseau. Ils liront puis éliront leur roman préféré en mai 2026. Pendant quatre mois, des tournées d’auteurs et d’autrices, ainsi que des animations (présentations des sélections, clubs de lecture, débats…) se tiendront dans les librairies. Les romans finalistes seront mis en avant tout au long de cette période.

En juin, les lauréats seront annoncés : en librairie pour la jeunesse, et lors de la grande soirée de remise de prix des Libraires en Seine au centre événementiel de Courbevoie. Le 18 juin dernier, les lauréats 2025 y ont été dévoilés devant un amphithéâtre comble, en présence de Valentine Goby, marraine perpétuelle du prix, après une table ronde réunissant quatre des six finalistes du prix Corinne Kim 2025.

La lauréate 2025, Bérénice Pichat (La Petite Bonne, Les Avrils), a reçu son prix des mains de Valentine Goby. Le premier lauréat du prix des Grands Bouquineurs, Gaël Aymon (17 ans à jamais, Nathan), était également présent, avec son éditrice. Les autres lauréats jeunesse étaient Bertrand Santini (L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants, Pocket Jeunesse) pour les P’tits Bouquineurs, et Victor Dixen (Agence Perdido, Bayard jeunesse) pour les Bouquineurs.

Le livret regroupant l’ensemble des présélections 2026 est publié en édition augmentée de 52 pages, à 2000 exemplaires, formant un catalogue de 61 coups de cœur littéraires tous publics. Il présente également les librairies du réseau et leurs singularités. Distribué dans les librairies de l’association dès le 22 novembre, il est aussi disponible en version numérique.

Qui sont les Libraires en Seine ?

Les membres historiques de l’association sont : La Librairie Nouvelle et la Boîte à Lettres à Asnières, Au Pays des Livres à Colombes, Les Beaux Titres à Levallois, L’Amandier à Puteaux, Dédicaces (et Pile en Face) à Rueil, Les Cyclades à Saint-Cloud, L’Écriture à Vaucresson.

Ils ont été rejoints par : La Suite à Versailles, La Librairie de la Pointe à Chaville, Le Baron Perché à Courbevoie, Les Sauterelles à Colombes, Le Presse Papier à Argenteuil, Des Gens qui lisent à Sartrouville, et Dédicaces à Nanterre.

Ces 15 librairies indépendantes, réparties sur 16 lieux, proposent ensemble une offre complète de livres numériques pour particuliers et collectivités (PNB).

Précédents lauréats du prix Libraires en Seine Corinne Kim :

2025 : La Petite Bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils

2024 : Ce que je sais de toi, Eric Chacour, Philippe Rey Éditions

2023 : Le soldat désaccordé, Gilles Marchand, Aux Forges de Vulcain

2022 : Hamnet, Maggie O’Farrell, Éditions Belfond

2021 : Entre fauves, Colin Niel, Éditions du Rouergue

2020 : Opus 77, Alexis Ragougneau, Éditions Viviane Hamy

2019 : Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle, Liana Lévi

2018 : Le Jour d’avant, Sorj Chalandon, Grasset

2017 : Deux remords de Claude Monet, Michel Bernard, La Table Ronde

2016 : Otages intimes, Jeanne Benameur, Actes Sud

2015 : Jacob, Jacob, Valérie Zenatti, Éditions de l’Olivier

2014 : Kinderzimmer, Valentine Goby, Actes Sud

2013 : Arrive un vagabond, Robert Goolrick, Éditions Anne Carrière

Précédents lauréats – P’tits Bouquineurs en Seine

2025 : L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants, Bertrand Santini, Pocket Jeunesse

2024 : Le corbeau de nuit, Johan Rundberg, Thierry Magnier

2023 : April et le dernier ours, Hannah Gold, Seuil jeunesse

2022 : Amari, B.B. Alston, Bayard jeunesse

2021 : Le jeu d’Hiroki, Eric Senabre, Didier Jeunesse

2020 : L’internat de l’île aux cigales, Julie Bonnie, Albin Michel Jeunesse

2019 : Arlo Finch, John August, Milan

2018 : Robot Sauvage, Peter Brown, Gallimard jeunesse

2017 : Cœur de loup, Katherine Rundell, Gallimard jeunesse

2016 : Archie Greene, D.D. Everest, Bayard jeunesse

2015 : 14 - 14, Paul Beorn et Silène Edgar, Castelmore

Précédents lauréats – Bouquineurs en Seine

2025 : Agence Perdido, Victor Dixen, Bayard Jeunesse

2024 : Sang d’Aulne, Léa Versand, Gallimard jeunesse

2023 : Le château solitaire dans le miroir, Misuki Tsujimura, Milan

2022 : Les Nuées, Nathalie Bernard, Thierry Magnier

2021 : La ville sans vent, Éléonore de Villepoix, Hachette romans

2020 : Ceux qui ne peuvent pas mourir, Karine Martins, Gallimard jeunesse

2019 : Le célèbre catalogue Walker & Dawn, Davide Morosinetto, L’École des Loisirs

2018 : L’aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, Gallimard jeunesse



Précédents lauréats – Grands Bouquineurs en Seine

2025 : 17 ans à jamais, Gaël Aymon, Nathan

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

