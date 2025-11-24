Libraires en Seine : 43 titres en présélection pour le Prix Corinne Kim 2026

Les Libraires en Seine, un réseau de 15 librairies indépendantes de l’ouest parisien, lancent la 14ᵉ édition du prix Libraires en Seine Corinne Kim, unique prix indépendant réunissant libraires et lecteurs. Ils dévoilent également la présélection pour les trois catégories de leur prix jeunesse.
Le 24/11/2025
24/11/2025 à 11:33
En octobre, les libraires de l’association ont défendu leurs coups de cœur littéraires 2025. Cette année, 43 titres sont en présélection pour la 14ᵉ édition du prix Libraires en Seine Corinne Kim. Passionnés de littérature jeunesse, ils proposent depuis douze ans un prix destiné aux jeunes lectrices et lecteurs.
Les voici :
Romans historiques
Carthage — Irene Vallejo, Albin Michel
Nous sommes faits d'orage — Marie Charrel, Les Leonides
Un Rêve de feu — Erik Larson, Le Cherche Midi
L'Homme sous l'orage — Gaëlle Nohant
Romans rafraîchissants
Une Salamandre à l'oreille — Fabrice Capizzano, Au Diable Vauvert
La Bonne Mère — Mathilda di Matteo, L'Iconoclaste
Les Projectiles — Louise Rose, P.O.L.
Roman Policier — Philibert Humm, Éditions des Équateurs
Romans d'amour
Aimer — Sarah Chiche, Julliard
Nous n'avons rien à envier au reste du monde — Nicolas Gaudemet, L'Observatoire
Il pleut sur la parade — Lucie-Anne Belgy, Gallimard
Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages — Denis Infante, Tristram
Histoires de familles
Haute-Folie — Antoine Wauters, Gallimard
DJ Bambi — Audur Ava Olafsdóttir, Zulma
Ce que prend la mer — Manon Fargetton, Héloïse d'Ormesson
Officier radio — Marie Richeux, Sabine Wespieser
Romans qui bouleversent
Nourrices — Séverine Cressan, Dalva
Comme une lanterne sur les ruines — Cécile Schouler, Éditions du Panseur
Aednan – Terre mère — Linnea Axelsson, Paulsen
Passagères de nuit — Yanick Lahens, Sabine Wespieser
Romans sociaux
Sous leurs pas, les années — Camille Bordenet, Robert Laffont
Le lotissement — Claire Vesin, La Manufacture de livres
Combats de filles — Rita Bullwinkel, La Croisée
Les Jardins perdus — Rouda, Liana Lévi
Nous les moches — Jean Michelin, Héloïse d'Ormesson
Romans où il est question de liberté… ou pas
Nérona — Hélène Frappat, Actes Sud
Les Grands Vivants — Claudius Pan, La Tribu
La Saison du silence — Claire Mathot, Actes Sud
Romans sur des êtres cabossés
Les trois cœurs du poulpe — Raluca Antonescu, La Baconnière
Le Monde est fatigué — Joseph Incardona, Finitude
Trois fois la colère — Laurine Roux, Éditions du Sonneur
La Dame Renard — Yangsze Choo, Hachette Heroes
Histoires de vies
L’Oreille absolue — Agnès Desarthe, Éditions de l’Olivier
Ethel Aden — Marie de Chassey, Alma éditeur
Voyage Voyage — Victor Pouchet, Gallimard
Perpétuité — Guillaume Poix, Éditions Verticales
Romans sur des êtres déracinés
Quatre jours sans ma mère — Ramsès Kefi, Philippe Rey
Les Certitudes — Marie Semelin, JC Lattès
Marcher dans tes pas — Léonor de Récondo, L’Iconoclaste
L’Appel des hauts — Sylvie Wojcik, Arléa
Allô la place — Nassera Tamer, Verdier
Romans policiers
Le Livre des prodiges — Olivier Ciechelski, Rouergue
Baignades — Andrée A. Michaud, Rivages
Après avoir créé l’an dernier une troisième catégorie — les Grands Bouquineurs — dédiée aux ados et jeunes adultes, ils innovent cette année en révélant dès maintenant la première sélection jeunesse : 6 romans pour chacune des 3 catégories, soit 18 titres en présélection jeunesse.
P’tits Bouquineurs en Seine (à partir de 8 ans) – 12ᵉ édition
Grand Palace Hotel — Sandrine Bonini, Little Urban
Hazel Toucourt et les failles du temps — Ellie S. Green, Rageot
La Malédiction du Nil — Charles Mazarguil & Marie Tibi, Gulf Stream Éditeur
Le Fantôme derrière le temple — Sachiko Kashiwaba, Ynnis Éditions
Le Grand Voyage de Tilbury — Gill Lewis, Poulpe Fictions
Presque Viking — Cyril Jégou, Sarbacane
Bouquineurs en Seine (à partir de 10–11 ans) – 9ᵉ édition
Craftquest — Lucie Kosmala, Casterman.
La Communauté du Marais — Mélanie Guyard, Flammarion Jeunesse
Les Enlunés — Estelle Castadère, Auzou-Philippe Éditions
Les Mésaventures merveilleuses de Brontë Bravecœur — Jaclyn Moriarty, Gallimard Jeunesse
L’Affaire Petit Prince — Clémentine Beauvais, Sarbacane
Moonwalk — Audrey Faulot, Gallimard Jeunesse
Grands Bouquineurs en Seine (ados et jeunes adultes) – 2ᵉ édition
L’Énigme de Bletchley Park — Ruta Sepetys & Steve Sheinkin, Gallimard Jeunesse
Fort Ressac — Pauline Aupied, Gallimard Jeunesse
Les Effacées — Marine Carteron, Le Rouergue
La Part du vent — Nathalie Bernard, Éditions Thierry Magnier
Murs-murs — Florie Maurin, Sarbacane
L’Odyssée des Tranchevent — Noémie Delpra, Gulf Stream Éditeur
Le 10 janvier 2026, après votes et délibérations entre libraires, seront dévoilés 6 finalistes pour le prix Libraires en Seine Corinne Kim (14ᵉ édition), et 3 finalistes par catégorie jeunesse :
Plus de mille lecteurs et lectrices, tous âges confondus, deviendront jurés en s’inscrivant auprès des librairies du réseau. Ils liront puis éliront leur roman préféré en mai 2026. Pendant quatre mois, des tournées d’auteurs et d’autrices, ainsi que des animations (présentations des sélections, clubs de lecture, débats…) se tiendront dans les librairies. Les romans finalistes seront mis en avant tout au long de cette période.
En juin, les lauréats seront annoncés : en librairie pour la jeunesse, et lors de la grande soirée de remise de prix des Libraires en Seine au centre événementiel de Courbevoie. Le 18 juin dernier, les lauréats 2025 y ont été dévoilés devant un amphithéâtre comble, en présence de Valentine Goby, marraine perpétuelle du prix, après une table ronde réunissant quatre des six finalistes du prix Corinne Kim 2025.
La lauréate 2025, Bérénice Pichat (La Petite Bonne, Les Avrils), a reçu son prix des mains de Valentine Goby. Le premier lauréat du prix des Grands Bouquineurs, Gaël Aymon (17 ans à jamais, Nathan), était également présent, avec son éditrice. Les autres lauréats jeunesse étaient Bertrand Santini (L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants, Pocket Jeunesse) pour les P’tits Bouquineurs, et Victor Dixen (Agence Perdido, Bayard jeunesse) pour les Bouquineurs.
Le livret regroupant l’ensemble des présélections 2026 est publié en édition augmentée de 52 pages, à 2000 exemplaires, formant un catalogue de 61 coups de cœur littéraires tous publics. Il présente également les librairies du réseau et leurs singularités. Distribué dans les librairies de l’association dès le 22 novembre, il est aussi disponible en version numérique.
Les membres historiques de l’association sont : La Librairie Nouvelle et la Boîte à Lettres à Asnières, Au Pays des Livres à Colombes, Les Beaux Titres à Levallois, L’Amandier à Puteaux, Dédicaces (et Pile en Face) à Rueil, Les Cyclades à Saint-Cloud, L’Écriture à Vaucresson.
Ils ont été rejoints par : La Suite à Versailles, La Librairie de la Pointe à Chaville, Le Baron Perché à Courbevoie, Les Sauterelles à Colombes, Le Presse Papier à Argenteuil, Des Gens qui lisent à Sartrouville, et Dédicaces à Nanterre.
Ces 15 librairies indépendantes, réparties sur 16 lieux, proposent ensemble une offre complète de livres numériques pour particuliers et collectivités (PNB).
Précédents lauréats du prix Libraires en Seine Corinne Kim :
2025 : La Petite Bonne, Bérénice Pichat, Les Avrils
2024 : Ce que je sais de toi, Eric Chacour, Philippe Rey Éditions
2023 : Le soldat désaccordé, Gilles Marchand, Aux Forges de Vulcain
2022 : Hamnet, Maggie O’Farrell, Éditions Belfond
2021 : Entre fauves, Colin Niel, Éditions du Rouergue
2020 : Opus 77, Alexis Ragougneau, Éditions Viviane Hamy
2019 : Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle, Liana Lévi
2018 : Le Jour d’avant, Sorj Chalandon, Grasset
2017 : Deux remords de Claude Monet, Michel Bernard, La Table Ronde
2016 : Otages intimes, Jeanne Benameur, Actes Sud
2015 : Jacob, Jacob, Valérie Zenatti, Éditions de l’Olivier
2014 : Kinderzimmer, Valentine Goby, Actes Sud
2013 : Arrive un vagabond, Robert Goolrick, Éditions Anne Carrière
Précédents lauréats – P’tits Bouquineurs en Seine
2025 : L’écrivain pour enfants qui détestait les enfants, Bertrand Santini, Pocket Jeunesse
2024 : Le corbeau de nuit, Johan Rundberg, Thierry Magnier
2023 : April et le dernier ours, Hannah Gold, Seuil jeunesse
2022 : Amari, B.B. Alston, Bayard jeunesse
2021 : Le jeu d’Hiroki, Eric Senabre, Didier Jeunesse
2020 : L’internat de l’île aux cigales, Julie Bonnie, Albin Michel Jeunesse
2019 : Arlo Finch, John August, Milan
2018 : Robot Sauvage, Peter Brown, Gallimard jeunesse
2017 : Cœur de loup, Katherine Rundell, Gallimard jeunesse
2016 : Archie Greene, D.D. Everest, Bayard jeunesse
2015 : 14 - 14, Paul Beorn et Silène Edgar, Castelmore
Précédents lauréats – Bouquineurs en Seine
2025 : Agence Perdido, Victor Dixen, Bayard Jeunesse
2024 : Sang d’Aulne, Léa Versand, Gallimard jeunesse
2023 : Le château solitaire dans le miroir, Misuki Tsujimura, Milan
2022 : Les Nuées, Nathalie Bernard, Thierry Magnier
2021 : La ville sans vent, Éléonore de Villepoix, Hachette romans
2020 : Ceux qui ne peuvent pas mourir, Karine Martins, Gallimard jeunesse
2019 : Le célèbre catalogue Walker & Dawn, Davide Morosinetto, L’École des Loisirs
2018 : L’aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, Gallimard jeunesse
Précédents lauréats – Grands Bouquineurs en Seine
2025 : 17 ans à jamais, Gaël Aymon, Nathan
Crédits photo : Libraires en Seine
Par Hocine Bouhadjera
