Li-Chin Lin : “Vivre en France m’a apporté plein de ressources

Pour Li-Chin Lin, le dessin n’est pas une vocation qui s’impose d’emblée, mais un chemin qui s’est ouvert par détours. Elle raconte qu’enfant, elle aimait dessiner, participant même à des concours de dessin de propagande, dans un contexte marqué par l’antagonisme politique à Taïwan.

Elle se souvenait alors qu’elle aurait pu « devenir avocat ou un autre métier », et certainement pas autrice de bande dessinée en France. Un parcours qu'elle nous dévoile dans notre nouvelle émission :

Une autre trajectoire se dessinera pourtant. Et l’on évoque rapidement Formose, son premier roman graphique. Aborder l’histoire politique et culturelle de Taïwan, y intégrer son expérience intime, rassembler mémoire collective et récit personnel : elle reconnaît que l’équilibre était « assez difficile, assez délicat » à atteindre.

De Taiwan à la France : influences croisées

Arrivée en France, son regard change. Elle découvre de nouvelles voies, de nouvelles images, un autre horizon graphique. À ses yeux, vivre dans l’Hexagone lui a apporté « plein de ressources » qu’elle n’aurait peut-être jamais perçues autrement.

Elle cite volontiers des influences japonaises, mais aussi des artistes et autrices françaises — une constellation de styles, de sensibilités, de récits visuels qui l’ont conduite à trouver, patiemment, sa tonalité propre.

Dans son propos, il y a ce moment presque anodin, mais essentiel : celui où l’École d’Angoulême l’encourage à prendre des notes, toujours, partout. Elle a gardé ce réflexe, cette manière de faire naître une histoire à partir d’un détail observé, d’un mot entendu, d’une émotion griffonnée dans un carnet.

Changer de cap

Après Formose, elle souhaite s’éloigner du seul registre autobiographique. L’impulsion vient d’une amie engagée dans l’agriculture biologique sur la côte est de Taïwan, en lien avec des communautés autochtones. C’est là qu’elle bascule vers une nouvelle œuvre, traitant d’écologie et d’atteintes au territoire. « Souvent il y a des choses qui nous tombent dessus », glisse-t-elle, en évoquant ce tournant inattendu.

Ce livre constitue une rupture : changement de paysage, changement d’axe, changement d’intention. Elle n’imaginait pas s’engager dans ce sujet, jusqu’à découvrir la réalité d’un projet hôtelier menaçant un espace ancestral.

Retour à soi, avec d’autres

Ce fil la ramène pourtant à l’introspection. En 2021, elle publie Wandao, troisième volet autobiographique. Le mot signifie « chez moi » en taïwanais. Elle confie avoir longtemps pensé disposer de deux ancrages, l’un en France, l’autre à Taïwan, avant d’avoir soudain l’impression de ne plus appartenir pleinement à aucun des deux, de « perdre le pied, ni l’un ni l’autre ». C’est une réflexion intime sur l’exil, l’identité, la place que l’on cherche, parfois au fil des pages.

La vie des autres

Aujourd’hui, elle poursuit une nouvelle direction : raconter une histoire méconnue de Taïwan, celle d’un groupe de jeunes ayant tenté, dans les années 1960-1970, une action armée contre le fils du dictateur, alors en visite aux États-Unis.

Elle s’intéresse en particulier à la seule femme impliquée dans cette tentative, celle qui avait transporté l’arme, sans être celle qui l’a utilisée. Une figure discrète, oubliée, qui laisse affleurer un pan enfoui de l’histoire taïwanaise.

Pour traiter ce passé douloureux, elle insiste : il ne s’agit pas d’adoucir les faits, ni de romancer l’événement trop vite. Elle rappelle que « ce n’est pas facile », qu’il faut de la rigueur documentaire, des recherches, des sources solides, au risque de fragiliser la mémoire des protagonistes.

Ce souci d’exactitude guide un projet où la bande dessinée devient un outil d’histoire à part entière, et parfois un miroir silencieux.

Un extrait de ses livres est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

